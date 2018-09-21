وفاة سمير خفاجي مؤسس فرقة الفنانين المتحدين وتشييع الجنازة ظهر الغد

Advertisements

ودع دنيانا منذ ساعات، المنتج الفني الشهير سمير خفاجي، مؤسس فرقة الفنانين المتحدين، عن عمر 88 عامًا.

وأعلنت اسرته أنه سيتم تشييع جنازته غدا السبت من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

Advertisements

وفور إعلان الخبر على المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، نشر عدد من الفنانين وأصدقاء العملاق الراحل ومكتشف النجوم، بعض السطور التي احتوت على حزن عميق على فراق المنتج الكبير .

حيث نشرت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، على صفحتها بموقع التواصل “إنستجرام”، صورًا تجمها بالراحل سمير خفاجي، وكتبت: “رحل صديقي الغالي.. سمير خفاجي الله يرحمه ويغفر له.. إنا الله وإنا إليه راجعون”.

بينما نعت الإعلامية بوسي شلبي والتي تتواجد الأن في تغطية إعلامية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي بالغردقة، رحيل المنتج والمؤلف الكبير سمير خفاجي، والذي وافته المنية منذ ساعات بعد صراع مع المرض.

ونشرت بوسي صورة له عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت على صورته قائلة: “رحل المنتج الكبير سمير خفاجي، أرجو الدعاء له بالرحمة”.

وعبرت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، عن حزنها العميق وكتبت في بيان لها: “فقدنا اليوم قيمة وقامة عظيمة، لأن سمير خفاجي، هو أحد أعمدة المسرح في الوطن العربي، فأعماله تملأ شاشات التليفزيونات، ولا تخلو أي خريطة تليفزيونية من أعماله خاصة في الأعياد”

سمير خفاجى مكتشف النجوم

ولد المنتج الكبير سمير خفاجي في القاهرة، في 13 أغسطس 1930م، وهو مؤلف ومنتج مسرحي شهير، وهو صاحب فكرة تأسيس فرقة “ساعة لقلبك” الشهيرة مع (يوسف عوف، ولطفي عبدالحميد)، والتي اكتشفت جيل كامل من الفنانين من أشهرهم (الخواجة بيجو، أبولمعة، أمين الهنيدي، الدكتور شديد، نبيلة السيد، بالإضافة إلى بليغ حمدي، الذي كان يتولي مهمة الغناء في الفرقة.

بعد نجاح فرقة ساعة لقلبك أسس “خفاجي” فرقة (الفنانين المتحدين) التي تم الكشف فيها عن جيل كامل من الفنانين الكوميدين، يأتي على رأسهم الزعيم عادل إمام، و أحمد زكي، و سعيد صالح، و يونس شلبي، الذين أثرو المسرح المصري بعدد كبير من المسرحيات التي لا تزال محفورة في الذاكرة المصرية، منها مسرحيات (هالو شلبي) 1969، (مدرسة المشاغبين) 1973، (العيال كبرت) 1979م، (حواء الساعة 12) 1968 (سيدتي الجميلة) 1969، (أنا فين وانتي فين) 1970، (شاهد ماشفش حاجة) 1976، (ريا وسكينة) 1983، (شارع محمد علي) 1991، و(بودي جارد) 1999.

يذكر أن نجوم الوسط الفني المصري وبعض الفنانون العرب، يتواجدون الأن في الغردقة ، لحضور الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.