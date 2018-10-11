نقل تامر حسني إلى المستشفى.. وصفحته الرسمية: قد يجري عملية قريبا

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يرقد الفنان تامر حسني حاليا ، في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر ، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ، وذلك بعد تصوير حلقة من برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس.

ودوّنت الصفحة الرسمية للفنان تامر حسني ، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “نقل الفنان تامر حسنى منذ قليل إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر ، فور إصابته بوعكة صحية شديدة جدا ، بعد انتهائه من تصوير برنامج صاحبة السعادة ، واحتمالات إجراء عملية في أحباله الصوتية”.

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يذكر أن تامر حسني ، اتفق مؤخرًا مع المخرج اللبناني سعيد الماروق ، على إخراج فيلمه الجديد الذي تعاقد على بطولته مع المنتج زين الكردي ، حيث يعرض الفيلم الجديد في العام المقبل 2019 ، كما يواصل تامر التحضير لألبومه الغنائي الجديد.