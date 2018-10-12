مصرع الفنانة “غنوة” الأخت غير الشقيقة لـ”أنغام” في حادث سير

Advertisements

أعلن الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، منذ قليل، إن الفنانة غنوة محمد علي سليمان، وهي الأخت غير الشقيقة للمطربة أنغام، قد توفت في حادث سير أليم، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها المستشفى.

وأضاف نقيب الممثلين ، أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على ميعاد تشييع الجنازة، حيث إنها مازالت فى المستشفى.

وكانت أخر أعمال الفنانة “غنوة” ، هو مشاركتها مؤخرا في الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي”، والذي يعرض الأن على قنوات dmc، وأبدت سعادة كبيرة بهذه التجربة.

Advertisements