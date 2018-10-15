وفاة الفنان أحمد عبد الوارث.. وتشييع الجثمان من السيدة نفيسة

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توفي الفنان أحمد عبد الوارث ، قبل قليل ، عن عمر ناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض ، حيث كان راقدا في أواخر أيامه ، داخل أحد مستشفيات كوبري القبة.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل ، بعد صلاة عصر اليوم الإثنين من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة ، ويرافق الجثمان حاليا داخل أحد مستشفيات كوبري القبة ، الدكتور أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية ، لإنهاء تصاريح الدفن والإجراءات الأخرى.

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وكان آخر ظهور للفنان الراحل أحمد عبد الوارث في الدراما التليفزيونية ، في مسلسل «أرض جو» ، أمام الفنانة غادة عبد الرازق ، أما في السينما فكان من خلال فيلم «المشخصاتي 2» ، أمام الفنان تامر عبد المنعم.