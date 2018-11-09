حكاية “خناقة بيكا وشطة” ودور هاني شاكر في حل الأزمة

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حالة من السخط تسود أوساط السوشيل ميديا، بسبب ما يسمى “خناقة بيكا وشطة” ، وهما مطربان شعبيان لهما عدد ليس بالقليل من المعجبين.

أصل الحكاية

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بدأت الأزمة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمشادات كلامية ساخنة نشبت مؤخرًا بين أثنان من المؤديين للمهرجانات وهم حمو بيكا “مجدى شطة”، تلك “المشادة” أشعلت موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك” بسبب إعلان حمو بيكا عن حفلة فى الإسكندرية مجانا قائلا “الحفلة مجانًا وهتعجبكم انتظرونى فى أكبر حفلة ومعايا كل النجوم اللى بتحبوها هدى ناصر، هدى بندق ومجدى شطا”، مضيفًا “بحبكم وأنتم اللى نجحتونى، وحب الناس مش بفلوس”.

أحد الأسماء التي تضمنتها قائمة “حمو بيكا” كان المطرب الشعبي “مجدي شطة”، وهو ما أثار غضب الثاني، ليطلق مقطع فيديو يؤكد فيه عدم حضوره الحفلة ويطلب من جمهوره عدم الذهاب، ومن هنا أثيرت الضجة مرة أخرى عبر منصات التواصل، فشارك الرواد المقاطع التي تضمنت المشادات بين “حمو” و”شطة”.

من هو حمو بيكا

من بين الحين والأخر، تشتعل الساحة الفنية بإطلالة غريبة لمطرب شعبي جديد يحتل الصدارة بأعماله غير المعتادة بالنسبة للجمهور، وكان أخر هؤلاء هو المطرب الشعبي “حمو بيكا” الذي أثار الضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب إطلاقه أغنية “رب الكون ميزنا بميزة”.

تلك الأغنية مثلت مادة دسمة للسخرية والتناول الكوميدي عند أوساط الشباب، ما جعلها تتخطى نسبة الـ10 ملايين مشاهدة عبر الموقع الشهير الـ”يوتيوب”، وبالتالي تداولها مستخدمو مواقع التواصل، وكذلك احتلت مساحة جيدة من النقاش خلال الأيام السابقة ببعض وسائل الإعلام.

ونجد أن هذه الأغنية قد نزعت الصدارة من بعض الأعمال الخاصة بنجوم الوطن العربي، لتكون هي الأولى بالمقدمة، وهو الأمر الذي حمس المطرب “حمو بيكا”، ليندفع بإطلاق مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك إعلانه عن حفله مجانية بالإسكندرية يحضر فيها عدد من نجوم الغناء الشعبي.

وفي سياق الضجة الأخيرة المثارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يعتقد بعض المراقبون أن كل من المغنيين لا يمت للطرب بالصلة وإنما أعمالهما تصنف كمفسدات للذوق العام.

من هو مجدي شطة

و مجدي شطة هو أحد مؤديين أغاني المهرجانات، ويقول عنه أحد أصدقائه وهو ضاحي ريمكس، أن “شطة” اسمه الأصلي مجدي مختار والشهرة مجدي شطة، من شارع التعاون في منطقة المطرية، وبدأ الغناء بحفلات تنجيد العرايس بشوارعها وحواريها الشعبية منذ أكثر من خمس سنوات”.

ويكمل “مجدي عمره حاليا 28 سنة، ويقوم بحفظ أغانيه جاهزة من ملف صوتي ويسجلها، لأنه لا يقرأ ولا يكتب، وعمل قبل التركيز في الغناء كصنايعي بعدة مهن”.

وعن بداية شهرة “شطة” يقول ضاحي: “فيه أكثر من مهرجان كانوا السبب في شهرته، منها: عنبر كله يسمع، باب السجن”.

أما فيما يخص خلافه مع “حمو بيكا”، فيقول “حتى الآن تدخل الكثير من الحبايب للوساطة، لكن المسألة شكلها هتاخد وقت، لأن مجدي شطة، غير متقبل الطريقة التي ذكر بها حمو اسمه في الإعلان عن الحفلة، واعتبرها تقليل لقيمته كمغني مهرجانات له جمهوره”.

وأشار ضاحي إلى استعداد مجدي شطة، لطرح أغنية جديدة اليوم الخميس، تحت عنوان “آه يا غايب عن عيني”، كما يستعد لتقديم حفل كبير في منطقته المطرية.

رد فعل نقابة الموسيقيين

وعلى الجانب الأخر نجد أن هناك حالة استياء عام في الأوساط الفنية وخصوصا الوسط الغنائي، لما أحدثته هذه الأزمة التي تسبب فيها إثنان يطلقون على أنفسهم مطربين وهم لا يمتون للفن بصلة، لذلك توجب تدخل نقابة الموسيقيين لإيقاف تلك المهزلة.

لهذا أصدر الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا، اليوم الجمعة، الموافق 9 نوفمبر، قدم فيه الشكر للجهات الأمنية بالإسكندرية لسرعة الاستجابة وإيقاف حفل حمو بيكا، الذى كان مقررا إقامته اليوم الجمعة فى منطقة العجمى.

كما أعلن أمير الغناء العربى هانى شاكر عن استيائه من حاله التردى الفنى التى تداهم الذوق العام وآخرها ظهور حمو بيكا وشاكلته على وسائل التواصل الاجتماعى، منتحلين صفة مطربين دون ترخيص أو إجازة من النقابة، وأمر شاكر، منصور هندى رئيس لجنة العمل بمنع أى تراخيص لهؤلاء المدعين، كما أصدر شاكر قرارا بملاحقتهم قانونيا لحماية الفن والمجتمع من هذه الظواهر السلبية.

ووجه نقيب الموسيقيين الشئون القانونية ولجنة العمل بالإسكندرية لتحرير محضر رقم 13812 لسنة 2018 قسم الدخيلة، ضد حمو بيكا واتهامه بالغناء بدون ترخيص وتلويث الذوق العام، وفى النهاية شدد شاكر على جميع لجنان العمل بالقاهرة والمحافظات عدم منح أى تصاريح عمل لحمو بيكا ومجدى شطة.

ونجد أن رواد صفحات التواصل الاجتماعي قد اتخذوا من الخناقة المشتعلة بين حمو بيكا والمطرب الشعبى “مجدى شطا” مادة للفكاهة و السخرية، حيث تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك و تويتر”، صورة لمذيع فى Cnn يذيع خبر عاجل تفيد بأن مجدى شطا لن يغنى فى حفل حمو بيكا يوم الجمعة فى الاسكندرية، وهى صورة مفبركة ردا على الخناقة بينهما و هى صورة على سبيل الهزار و المزاح.