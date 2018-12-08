رامي صبري يحصل على لقب نجم العرب

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أعلن المطرب رامي صبري عن سعادته الغامرة، بعد أن تم منحه لقب “نجم العرب” خلال مشاركته في فعاليات مهرجان “وات هابنز”، والذي قد فيه اعتذاره عن استلام الجائزة بسبب سفره خارج جمهورية مصر العربية.

صرح الفنان”رامي صبري” في بيان صادر عنه عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك” جاء فيها “أشكر الجماهير العربية على نجاح أغنيتي أهد الدنيا وعلى اختيار جمهور الوطن العربي أحسن أغنية لعام 2018، وبشكر جدا مهرجان وات هابنز نجم العرب على الاهتمام والحب الكبير والاحترام”.

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وتابع في التصريح الذي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك “بتأسف لعدم حضوري أمس بسبب ظروف سفري، شكراً لكل الجماهير العربية والجمهور المصري وبشكر صناع الأغنية الملحن والشاعر عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وأشكر شركة روتانا على إنتاج العمل”.