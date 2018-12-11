فستان نيكول سابا يثير الجدل.. ومصممة أزياء: مرصع بالألماس و تكلفته 10 ملايين دولار (صور)

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عاصفة من الجدل أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس الإثنين، والسبب فستان النجم اللبنانية نيكول سابا، والتي ظهرت متألقة مرتدية فستان زفاف مرصع بالألماس من تصميم المصمم هاني البحيري، في ختام الديفيليه العاشر للبحيري، وما أثار الجدل هو تكلفة الفستان الذي بلغت وبلغت تكلفته 10 ملايين دولار .

وظهرت النجمة نيكول سابا، في ختام الديفيلية مرتدية فستان فضي اللون مكشوف من عند منطقة الصدر، مبطن باللون البيج، بأكمام طويلة وشفافة، بالإضافة إلى ذيل طويل بتفصيلة ثنيات من الجانبين، ومزين بالألماس بشكل كامل بداية من الصدر حتى آخر ذيل الفستان، والأكمام الشفافة أيضًا لم تخلو من الألماس، إلى جانب طرحة طويلة شفافة مرصعة بالألماس.

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وحول هذا التصميم الرائع للفستان بأصابع هاني البحيري، علقت خبيرة الموضة والأزياء هدى عصام، قائلة إن الفستان يتميز بشكل عصري ويصلح لموضة العام، وتصميمه مميز للغاية لأنه يمنح صاحبته إطلالة براقة ومشرقة للغاية، وأضافت أن قيمة الفستان ليست فقط في تكلفته وإنما في تصميمه “الشيك”.

واضافت خبيرة الموضة والأزياء، أن اختيار البحيري للنجمة نيكول سابا كان موفقًا، لكونه مناسب جدًا لجمالها، ولون بشرتها، بالإضافة إلى تسريحة شعرها.

وعلق البعض على فستان الزفاف الذي ظهرت به نيكول سابا، قائلين أنه مرصع بالمجوهرات التي يتخطى ثمنها الـ 200 مليون جنيه مصرى.

وبمجرد ظهور نيكول سابا حصدت عاصفة من التصفيق وصيحات إعجاب الحضور من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع.

جدير بالذكر أن هذا الظهور الرائع للنجمة نيكول سابا، كان خلال ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى، الذى ضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف الشتاء وخريف 2019، والتى سبق له تقديمها مؤخرا بأسبوع الموضة الأورينتال ببارس، بالإضافة إلى بعض القطع التى يقدمها لأول مرة عن صيف وربيع نفس العام.

كان في مقدمة الحاضرين للديفيلية، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ومن نجوم الفن والإعلام إلهام شاهين، ليلى علوى، نادية الجندى، رجاء الجداوى، شيرين، فيفى عبده، منى عبد الغنى، سهير جودة، الكاتبة الصحفية منى رجب، والإعلامية لميس الحديدى، الكاتب الكبير مفيد فوزى وابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى، منة فضالى، نهال عنبر، ساموزين وحرمه دينا صلاح، ليلى شتا، نادية مصطفى، وصفية العمرى، ناهد فريد شوقى، هانى رمزى وحرمه، دعاء فاروق ودينا فاروق، ولبلبة، محمد رمضان وحرمه، وفاء عامر، أمل رزق، أورى جودة، بالإضافة إلى صناع العرض محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة واتحاد الصناعات المصرية، أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة، خببر التجميل العالمى محمد الصغير، خبير الأقمشة الراقية عادل سالم، ومن بيت مجوهرات سارنا المصرى رفيق أنطوان وسامح جاب الله ومصور المهرجانات مواهب الحلوى ومدير “نوكس” الفرنسية أيمن طعيمة.

وأحيا العرض النحم خالد سليم، حيث تألقت العارضات على أغانيه الرومانسية وسط تفاعل الجميع. كما شهد بداية العرض “شو” كوميدى لأبلة فاهيتا مع مقدمة العرض الإعلامية بوسى شلبى.