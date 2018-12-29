بعد وعكة صحية.. استقرار حالة فاروق الفيشاوي

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استقرت الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي ، بشكل نسبي اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، بعد وعكة صحية داهمته مؤخرا ، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة عدة مرات خلال أيام ، وذلك حسب ما قالت مصادر مقربة من الفنان فاروق الفيشاوي.

ويزور الفنان فاروق الفيشاوي ، المستشفى بشكل دوري ، يرافقه بعض أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني ، حيث يجري بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية ، ويغادر بعدها إلى منزله مرة أخرى.

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وفي افتتاح الدورة رقم 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي مؤخرا ، أعلن الفنان فاروق الفيشاوي ، إصابته بمرض السرطان ، وهو الأمر الذي أصاب محبيه وجمهوره بالصدمة.