هند صبري تتحدى نجيب ساويرس.. والأخير: «موافق.. الخطوة الجاية إيه؟»

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أعلنت الفنانة التونسية هند صبري ، اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، تحدي رجل الأعمال نجيب ساويرس ، والفنانة منى زكي ، والفنان محمد هنيدي.

غردت هند صبري ، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر ، اليوم السبت: «لو كل شخص منّا تكفّل بمساعدة شخص محتاج ، ستكون أجمل هدية عطاء قبل نهاية العام ، نحتاج لـ100 فاعل خير يوميا لمساعدة 100 محتاج ، أتحدى الآن نجيب ساويرس ، منى زكى ، ومحمد هنيدى، ليشاركوا في تحدي السنة الجديدة».

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من جانبه ، أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس ، موافقته على تحدي الفنانة التونسية هند صبرى خلال العام الجديد 2019 ، حيث غرد عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: «وأنا قبلت.. الخطوة الجاية إيه؟”.