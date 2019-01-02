استطلاع رأي: محمد رمضان «نمبر وان» في 2018

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أعلن المركز المصري لبحوث الرأى العام «بصيرة» ، اليوم الأربعاء الموافق 2 يناير من العام الحالي 2019 ، نتيجة استطلاع الرأي التي أجراها ، عن شخصيات العام 2018 ، حيث حل الفنان محمد رمضان في المرتبة الأولى كأفضل ممثل في 2018 ، بنسبة تصويت بلغت 14% ، يليه الفنان أحمد حلمي ، بنسبة تصويت بلغت 10% ، تلاهما الزعيم عادل إمام ، بنسبة تصويت بلغت 8%.

اختلفت النتائج بين الذكور والإناث ، حيث احتل الفنان محمد رمضان المرتبة الأولى بين الإناث بنسبة تصويت بلغت 19% ، يليه الفنان أحمد حلمي بنسبة تصويت بلغت 16% ، بينما احتل الزعيم عادل إمام المرتبة الأولى بين الذكور ، بنسبة تصويت بلغت 16% ، يليه الفنان أحمد السقا ، بنسبة تصويت بلغت 13% ، بينماجاءت الفنانة رانيا يوسف ، والفنانة عبلة كامل ، في المرتبة الأولى كأفضل ممثلة ، بنسبة تصويت بلغت 9% لكل منهما.

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«بصيرة» أجرى استطلاع الرأي من خلال تطبيق «نسألك» ، وهو تطبيق للهاتف المحمول لاستطلاعات الرأي العام ، يجيب من خلاله المشتركون على أسئلة الاستطلاعات ، والحصول على نقاط عند الإجابة يتم تحويلها لرصيد للهاتف المحمول.