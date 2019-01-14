هنيدي يعود للمسرح بـ«3 أيام في الساحل» بعد 16 عاما غياب

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افتتح الفنان محمد هنيدي ، اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، مسرحيته الجديدة «3 أيام في الساحل» ، وذلك بعد غياب 16 عاما عن المسرح ، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين.

ويستمر عرض المسرحية بشكل يومي ، وأبطالها إلى جانب هنيدي ، بيومي فؤاد ، أحمد فتحي ، محمد ثروت ، ندا موسى ، مها أبو عوف ، محمد محمود ، محسن منصور ، وسامية الطرابلسي ، إخراج مجدي الهواري ، وتأليف حاتم حسين.

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وفي تصريحات له اليوم الإثنين ، قال هنيدي إن المسرح له متعة ومذاق خاص بالنسبة له ، ودائما مشغول به جدًا لأنه «ابن المسرح» ، وأضاف: «المسرح كان صاحب فضل كبير فيما حققه من جماهيرية في مصر والوطن العربي ، العمل في المسرح مختلف تمامًا عن السينما والتليفزيون ، وأعتبره عائليا أكثر ، خاصة أن الأبطال المشاركين في العرض يستمرون في التواجد معًا يوميًا لساعات طويلة ، فضلا عن البروفات التي تستمر شهور.

وأكد هنيدي حماس كل العاملين في «3 أيام في الساحل» ، لعودة المسرح بحسه الكوميدي الوسطي ، بعيدًا عن الألفاظ أو الإكليشيهات المعتادة التي ملّها المتلقى وتشبّع منها ، وزاد: «منذ بداياتي أرفض تقديم ما يخدش حياء المشاهد ، لأن غالبية جمهوري أطفال ومراهقون ، لذلك أحرص دائما على أن أكون رقيبا على نفسي».

ولفت هنيدي إلى أن مهمة الكوميديان أصبحت صعبة جدًا ، وسط المتغيرات والمشكلات المحيطة بكل أسرة ، متمنيا أن تكون المسرحية سببًا في عودة المسرح مرة أخرى بمصر ، كما أشاد بالنص والرواية الخاصة بالعرض ومضمونها ، قائلا إن الجمهور سوف يشاهد في المسرح شيئًا مختلفًا عن كل ما شاهده من قبل.

وقال هنيدي: «استمتعت بالعمل مع المخرج مجدي الهواري ، لأنه مجتهد ويبحث عن المختلف دائما ، ركزت كثيرًا في الكاركتر الذي أجسده والاجتهاد فيه ، وما دون ذلك لا يشغلني» ، موضحا أن التحضير للمسرحية استغرق نحو 6 أشهر ، بين بروفات وبناء ديكورات والتدريب على الاستعراضات والأغنيات.

وزاد هنيدي ، أن عرض المسرحية سوف يكون لمدة 6 أشهر متواصلة في مصر ، بعدها ينتقل العرض إلى المملكة العربية السعودية ، ومنها إلى عدد من دول الخليج ، بعدها تسافر أسرة العرض إلى أمريكا ، لعرض المسرحية في عدد من الولايات لمدة 45 يوما.

وعن مشاركته في دراما 2019 ، قال هنيدي إنه يغيب هذا العام عن العرض بسبب المسرحية ، كما أن فكرة تقديم جزء ثان من مسلسله «أرض النفاق» مؤجلة في الوقت الحالي ، وأنه سوف يحضر لعمل في العام 2020 في التليفزيون ، وسوف يكون مختلفا.