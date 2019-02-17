زلزال مافيا يشارك في مسلسلات رمضان 2019

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دخل النجم محمد رمضان سباق مسلسلات رمضان لعام 2019 بعمل درامي جديد بعنوان “زلزال” ، من إخراج ياسر محمد سامي وتأليف عبد الرحيم كمال.

ونشر محمد رمضان صورة له من أحداث مسلسل زلزال والذى من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان التي ستعرض في رمضان القادم، على حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير “انستجرام”.

ظهر رمضان في الصورة وهو يجلس على الأرض مرتديا جلابية ويمسك في يده الشيشة لتظهر معالم شخصيته في سباق مسلسلات رمضان 2019 ، وعلق رمضان على الصورة قائلا: “من تصوير مسلسل زلزال رمضان 2019 “، ثقة في الله نجاح تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.

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وتدور أحداث مسلسل “زلزال” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2019 ، حول رجل يشتري منزلًا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحينما يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالبه صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع زلزال عام 1992، الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، مما يتسبب فى وقوع مواجهات بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، لكن والد الفتاة يقف مانعا بينهما.

ويرفض والد حلا تسليم قطعة الأرض لورثة الراحل، وهو ما يتسبب فى صدام بينه وبين رمضان الابن، رغم وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة صاحب الأرض.

يذكر أن مسلسل زلزال يدرج ضمن مسلسلات رمضان 2019 ، وهو من بطولة كل من ” محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام، نسرين أمين، سامي عبد الحليم، حسام داغر”، من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج ياسر محمد سامي.