فيفي عبده تقترب من السباق الرمضاني 2019 بمسلسل جديد

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دخلت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده موسم مسلسلات رمضان 2019، وبدأت تصوير مسلسلها الجديد، والذي تجسد فيه شخصية سيدة غجرية.

وقالت فيفي عبده خلال حوارها في برنامج “الحكاية” عبر قناة mbc مصر، أنه من المنتظر عرض العمل خلال الموسم الرمضاني المقبل، وهو من تأليف محمد الغيطي.

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وتابعت فيفي، أنها تمتلك سيناريوهين منفصلين لفلمي سينما، ولكن إذا بدأت في تصوير المسلسل ستؤجلهما.

يذكر أن مسلسلي “مولد وصاحبة غايب” و”يا أنا يا إنتي”، هما آخر ما شاركت به فيفي عبده في دراما رمضان عام 2015.

وقد تصدرت النجمة المصرية فيفي عبده مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها التي ذكرت فيها أنها تعشق الموضة منذ الصغر بل أنها أول من ارتدت “البنطلون الجينز المقطع” قبل عشرين عاما قبل أن يتحول إلى موضة في مصر والوطن العربي.