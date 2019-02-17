تامر حسني يخطف الأنظار بكليب “ناسيني ليه” وأسيل عمران مفاجأة الأغنية

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طرح النجم تامر حسني كليب ثاني أغاني ألبومه “عيش بشوقك” الذي صدر العام الماضي، وهو فيديو كليب “ناسيني ليه” حيث خطفت الأغنية أنظار الجمهور وحصدت أكثر من مليون مشاهدة ولاقت نجاحاً كبيرا من جانب عشاق الفنان تامر حسني، وشهد الفيديو كليب مفاجأة جديدة وهي وجود أسيل عمران في كليب تامر الجديد.

أغنية ناسيني ليه

لقد اعتذر الفنان تامر حسني عن طرح الفيديو كليب في موعده، والذي كان من المقرر طرحه يوم عيد الحب، حيث قال أنه لم ينتهي من تجهيزه بعد، قدم النجم تامر حسني كليب ” ناسيني ليه” لمخرجه سعيد الماروق، حيث استعرض من خلال الأغنية قصة مؤثرة، والتي عبر عنها الجمهور على أنها قصة درامية وليست مجرد فيديو كليب، وذلك بفضل المشاهد التمثيلية التي برع فيها النجم البارع تامر حسني عبر الفيديو كليب، مثلما عودنا دائما من خلال أفلامه السينمائية.

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قدم فيديو كليب تامر حسني ” ناسيني ليه” للجمهور مفاجأة، وهي ظهور الفنانة أسيل عمران في الفيديو، لأول مرة، كما أدهشت الجمهور أيضا بأدائها التمثيلي الرائع مع النجم تامر حسني، والذي قدم لها شكر خاص لمشاركتها، إلي جانب المفاجأة التي قدمها النجم تامر حسني لجمهوره بإضافة بعض الكلمات على أغنية الكليب الجديد.

بالإضافة إلي الإعجابات التي تلقاها النجم تامر حسني والتي تشيد بالأغنية الجديدة في الكليب الذي حصد أعلى نسب مشاهدة، حيث تخطى المليون مشاهدة، في غضون ساعات قليلة، ومن المنتظر أن يطرح الفنان تامر حسني كليبات أخرى على مدار العام لباقي أغاني ألبومه ” عيش بشوقك”