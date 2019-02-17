“ناسينى ليه” كليب تامر حسنى الجديد الذي تجاوز المليون مشاهدة ويسعى للصدارة

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تنافس فيديو كليب “ناسينى ليه” للفنان تامر حسنى، على الصدارة فى مصر عقب ساعات قليلة من عرض المطرب تامر حسني أغنيته، وهى واحدة من أغاني ألبومه الحالي ” عيش بشوقك “.

كليب ناسيني ليه

كليب “ناسيني ليه”، الترند الذي حصل على المرتبة الثالثة فى مصر، في غضون ساعات قليلة من عرض الفيديو كليب الأخير الذى حصل على أعلى من مليون و250 ألف مشاهدة إلي الآن، وأشاد محبي تامر حسنى بالاغنية الجديد وأظهروا إعجابهم بها، كما أشادوا بتأثير الفيديو كليب عليهم، حيث أعجبهم لحظات الفراق، وبعض الأوقات الرومانسية التى جمعت كلا من النجم تامر حسنى، والفنانة “آسيل عمران” فى مشاهد أغنية ناسينى ليه.

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قدم النجم تامر حسنى اغنية “ناسيني ليه” ضمن ألبومه “عيش بشوقك”، عشية السبت، من خلال قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات تامر حسين، ولحن تامر على، وقام بتوزيع موسيقى الأغنية وسام عبد المنعم.

كان تصوير فيديو كليب “ناسيني ليه” بمحافظة الإسكندرية عروس البحر، حيث أن تصوير مشاهد الفيديو كليب كان في بعض شواطئ المنتزة، وأيضا مكتبة الإسكندرية، وشوارع الإسكندرية.