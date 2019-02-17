أحمد السقا يدخل المارثون الرمضاني بـ”ولد الغلابة”

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شهور قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك، الذي يأتي كل عام يحمل معه الخير واليمن والبركات ، كذلك يبدأ معه الماراثون الرمضاني الدرامي، ففي مسلسلات رمضان، يتسابق نجوم الدراما على تقديم أفضل الأعمال الدرامي لجذب أكبر عدد من المشاهدين.

وبالفعل بدأ الحديث عن مسلسلات رمضان 2019، وبدأ بعض النجوم يتحدثون عن أعمالهم في مسلسلات رمضان 2019، ولكن هذا العام يختلف عن كل الأعوام ،فالمارثوان الرمضانى بدأ مبكرا جدا وأصبح لدينا اكثر من 100 مسلسل على شاشات الفضائيات العربية، هذا وفق إحصائية تمت على مستوى الوطن العربى ، فجميع النجوم أعدوا العدة مبكرا حتى يدخلوا السباق الرمضان، ومع تعاقدوا مع القنوات المتميزة والتى يتابعها اكبر عدد ممكن من المشاهدين .

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وأهم ما يميز سباق مسلسلات رمضان 2019، هو أنها تحمل مضمونا جيدا من حيث القصة وكذلك الامر الاخراج واختيار الابطال حتى يخرج العمل فى شكل متناغم يصل بسرعة للمشاهدين ، فالجميع يعلم شراسة المنافسة، ويأمل في الصدارة، مع العلم ان هناك منافسة قوية تدور على الساحة الفنية ، لذلك الأمر اصبح الجميع على درجة كبيرة من الوعى.

من اشهر مسلسلات رمضان 2019 ، مسلسل ” ولد الغلابة” وهو الحصان الأسود للموسم الرمضاني القادم، حيث ينتظره الكثير من المشاهدين في الوطن العربي، خصوصًا وأن بطل المسلسل هو النجم الفارس احمد السقا الذي عود متابعيه على الأعمال الجيدة، وانتظار عمل درامي رمضاني كل سنة كما عودهم منذ بضعة أعوام ماضية.

بدأت التحضيرات لمسلسل “ولد الغلابة” منذ شهور عدة المسلسل، جاءت بعدها مرحلة التصوير من 5 أشهر كاملة حتى يستطيع العمل اللحاق بسباق مسلسلات رمضان 2019، وتدور احداث المسلسل فى الصعيد، وهو خط درمي جديد على السقا في الدراما التليفزيونية، لأن لم يقدم الشخصية الصعيدية سوى في السينما في فيلم “الجزيرة”، كما أن المشاهد المصري والعربي يميل بطبعه للمسلسلات التي تدور في البيئة الصعيدية لقرب العادات والتقاليد الخاصة بها في باقي بلدان الدول العربية، من بيئة محافظة ورسوخ العادات والتقاليد، كما أن للكنة الصعيدية محبيها الذين ينتظرون الأعمال الناطقة بها كل عام.

كل من ينتظر عرض مسلسلات رمضان 2019، يتوقع نجاحًا مبهرًا للنجم الفارس الأصيل أحمد السقا، الذي سطر أسمه منذ زمن طويل وسط نجوم الفن الساطعة بالأعمال الناجحة سواء في السينما أو التليفزيون ، ونجده في مسلسل “ولد الغلابة” يقدم شخصية الشاب الصعيدي المكافح الذي يضطر ان يعمل عدة مهن مختلفة في محاولة لإثبات ذاته والاعتماد على نفسه لبناء مستقبله ، كل هذا في إطار درامي في بيئة الصعيد.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية هذا الرجل الصعيد الذي يعاني من الفقر، ويعمل في مهنتين لتوفير الأموال اللازمة، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، وبسبب الظروف المادية التى يتعرض لها يتضطر للعمل فى مهنة أخرى ليلاً وهى سائق تاكسى تدفعه الظروف للاتجار في المخدرات وتتوالى الأحداث بعد ذلك حتى تأتي النهاية المحتومة لبطل المسلسل والتي احتفظ صناع العمل بسر نهايته.

مسلسل “ولد الغلابة” يدخل سباق مسلسلات رمضان 2019، ويشارك فى بطولته مع النجم احمد السقا مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات نذكر منهم، ، صفاء الطوخي، إنجي المقدم، عفاف رشاد ،هبه مجدي، كريم عفيفي ، هادي الجيار، ، مي عمر، إدوارد، عبد الرحيم حسن، فايق عزب، ريم سامي، ، محمد ممدوح ، جلال الزكي وطاهرة، مسلسل “ولد الغلابة” من تأليف الكاتب أيمن سلامة وإخراج المبدع محمد سام