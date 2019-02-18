تعرف على القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2019

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يتنافس 26 عملا دراميا في موسم رمضان 2019 المقبل ، على جذب الجمهور والحصول على أعلى نسبة مشاهدة ، حيث تتنوع هذه المسلسلات بين الدراما والأكشن والكوميديا ، وذلك مقارنة بالموسم الماضي ، الذي تنافس فيه نحو 60 عملا دراميا.

ويرصد موقع «مصر 365» ، قائمة بمسلسلات رمضان 2019 ، وهي كما يلي:

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1. عادل إمام ، فلانتينو

يخوض الزعيم عادل إمام ، سباق مسلسلات رمضان 2019 بمسلسل «فلانتينو» ، حيث يشاركه بطولته دلال عبد العزيز ، طارق الإبيارى ، محمد الكيلاني ة، وهدى المفتي ، من إنتاج شركة «ماجنوم» برئاسة رامي إمام ، وعضوها المنتدب هشام تحسين ، إخراج رامي إمام ، وتأليف أيمن بهجت قمر.

2. ياسر جلال ، لمس أكتاف

يشارك الفنان ياسر جلال ، في دراما رمضان 2019 ، بمسلسل «لمس أكتاف» ، الذى يشاركه بطولته فتحى عبد الوهاب ، حنان مطاوع ، وبطل العالم فى المصارعة سابقًا كرم جابر ، حيث انتهى المؤلف هاني سرحان ، من كتابة 50% من أحداث العمل ، الذي يدور في إطار من الدراما المشوقة.

3. محمد رمضان ، زلزال

ينافس محمد رمضان في موسم رمضان 2019 بمسلسل «زلزال» ، الذي يشاركه البطولة فيه ، ماجد المصري ، حلا شيحة ، أحمد صيام ، نسرين أمين ، هنادي مهنى ، سامي عبد الحليم ، حسام داغر ، وعدد من ضيوف الشرف ، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ، وإخراج إبراهيم فخر ، وإنتاج شركة «سينرجى».

4. ياسمين صبري ، حكايتي

تخوض ياسمين صبري موسم رمضان 2019 بمسلسل «حكايتي» ، الذى يشاركها بطولته أحمد بدير ، جمال عبد الناصر ، أحمد حاتم ، ووفاء عامر ، وهو من إخراج أحمد سمير فرج ، والعمل أول بطولة دراما مطلقة لـ«ياسمين».

5. محمد عادل إمام ، هوجان

يشارك محمد عادل إمام في موسم رمضان 2019 بمسلسل «هوجان» ، بطولة صلاح عبد الله ، رياض الخولي ، أوس أوس ، ميرنا نور الدين ، عبير صبري ، عمر مصطفى متولي ، هاجر أحمد ، وأسماء أبو اليزيد ، تأليف محمد صلاح العزب ، وإخراج شيرين عادل ، وهو من إنتاج شركة «سينرجى».

6. دنيا سمير غانم ، من نظرة عين

تقدم دنيا سمير غانم ، مسلسل «من نظرة عين» ضمن موسم رمضان 2019 ، وهو حلقات منفصلة متصلة ، يشاركها بطولته شيماء سيف ، ومحمد سلام ، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

7. أمير كرارة ، كلبش

يواصل أمير كرارة الرهان على مسلسل «كلبش» في موسم رمضان 2019 ، حيث ينافس بالجزء الثالث منه ، وهو من تأليف باهر دويدار ، وإخراج بيتر ميمي ، و من إنتاج شركة «سينرجي» ، ويشارك في بطولته ، أحمد عبد العزيز ، هشام سليم ، يسرا اللوزي ، هالة فاخر ، أحمد العوضي ، إسلام جمال ، أميرة العايدي ، وأحمد إمام.

8. أحمد السقا ، ولد الغلابة

يخوض الفنان أحمد السقا موسم رمضان 2019 بمسلسل «ولد الغلابة» ، وهو من تأليف أيمن سلامة ، إخراج محمد سامي ، ويشارك في بطولته ، مي عمر ، محمد ممدوح ، إنجي المقدم ، إدوارد ، وكريم عفيفي ، ويجسد «السقا» دور رجل صعيدي فقير يعمل في مهمتين ، وتدفعه الظروف المادية للاتجار في المخدرات.

9. إيمي سمير غانم ، سوبر ميرو

تنافس إيمى سمير غانم في موسم رمضان 2019 بمسلسل «سوبر ميرو» ، وهو من تأليف أحمد مجدي ، وإخراج وليد الحلفاوي ، بطولة حمدي الميرغني ، عمر الشناوي ، بيومي فؤاد ، محمد ثروت ، إنعام سالوسة ، محمد محمود ، وميار الغيطي ، من إخراج وليد الحلفاوي.

10. هنا الزاهد ، الواد سيد الشحات

مسلسل «الواد سيد الشحات» ، هو العمل الدرامي الأول الذي يجمع أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد خطبتهما ، وهو من ت أليف مصطفى صقر ، محمد عز ، كريم يوسف ، وإبراهيم خطاب ، من إخراج أحمد الجندي ، وهو مسلسل يعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة.

11. مي عز الدين ، البرنسيسة بيسة

تشارك الفنانة مي عز الدين في موسم رمضان 2019 بمسلسل «البرنسيسة بيسة» ، ويشاركها بطولته محمد أنور ، حسام داغر ، إيمان السيد ، حجاج عبد العظيم ، وهو من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم ، وإخراج أكرم فريد ، في أول تعاون درامي بينه وبين مي عز الدين.

12. دينا الشربيني ، زي الشمس

تخوض دينا الشربيني موسم رمضان 2019 بمسلسل «زي الشمس» ، الذي يبدأ تصويره الشهر الحالي ، وهو من بطول ريهام عبد الغفور ، أحمد السعدني ، وسوسن بدر ، وهو من تأليف الكاتبة مريم نعوم ، واخراج كاملة أبو ذكري.

13. غادة عادل ، وبينا ميعاد

تنافس غادة عادل ورانيا يوسف في موسم رمضان 2019 بمسلسل «وبينا ميعاد» ، الذى يشاركهما بطولته سلوى خطاب ، أحمد داوود ، إيمان العاصي ، محمد جمعة ، أسماء جلال ، ومحمود الليثي ، وهو من تأليف محمد أمين راضي ، وإخراج أحمد خالد موسى ، وتدور قصة المسلسل في إحدى الحارات الشعبية المصرية المعاصرة ، التي تُسمى «حارة حدوقة».

14. مصطفى شعبان ، ابن الجبل

يخوض مصطفى شعبان موسم رمضان 2019 ، بمسلسل «ابن الجبل» ، وهو التعاون الثاني بينه وبين أحمد صالح ، والمؤلف محمد سيد بشير ، بعد مسلسل «أيوب» الذي عرض في ماراثون دراما رمضان 2018 ، ويشاره بطولته نجلاء بدر ، مريم حسن ، دياب ، عائشة بن أحمد ، ومحمود البزاوي.

15. محمد رجب ، علامة استفهام

يعود الفنان محمد رجب إلى الدراما مرة أخرى ، بعد غياب ١١ عامًا ، حيث يقدم مسلسل «علامة استفهام» ، ضمن موسم مضان 2019 ، وهو البطولة الثانية له في عالم الدراما بعد مسلسل «أدهم الشرقاوي» ، بطولة هيثم أحمد زكي ، ميرهان حسين ، عبد الرحمن أبو زهرة ، كوكي ، وهو من إنتاج شركة «سينرجي».

16. علي ربيع ، فكرة بمليون جنيه

يخوض علي ربيع سباق رمضان 2019 بمسلسل «فكرة بمليون جنيه» ، وهو من تأليف أمين جمال ، وإبراهيم محسن ، ومحمد فتحي عبد المقصود ، شريف يسري ، وإخراج وائل إحسان ، ويشارك في بطولته صابرين ، صلاح عبد الله ، كريم عفيفي ، سهر الصايغ ، أحمد خالد صالح ، خالد عليش ، خالد كمال ، محمد محمود.

17. هشام ماجد ، اللعبة

يدخل هشام ماجد وشيكو ، سباق موسم رمضان 2019 بمسلسل «اللعبة» ، ويشاركهما بطولته ، أحمد فتحي ، محمد ثروت ، مي كساب ، وهو من إنتاج شركة «سكرين 2000» للمنتج أمير شوقي ، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ، ومحمد صلاح خطاب ، وإبراهيم صابر ، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود ، وإخراج معتز التوني.

18. مصطفى خاطر ، طلقة حظ

يخوض مصطفى خاطر سباق موسم رمضان 2019 بـمسلسل «طلقة حظ» ، من تأليف إيهاب بليبل ، وإخراج أحمد خالد أمين ، وإنتاج شركة «سينرجي» ، ويشارك في بطولته أيتن عامر ، هبة مجدي ، محمد أنور ، خالد أنور ، إيمي سالم ، ميرنا نور الدين ، رانيا شاهين ، ياسر الطوبجي ، وأحمد ماهر.

19. عمرو سعد ، بركة

يشارك الفنان عمرو سعد في سباق رمضان 2019 بمسلسل «بركة» ، بعد تأجيله من الموسم الماضي ، وتشاركه بطولته هالة صدقي ، إسلام جمال ، كمال أبو رية ، عمر زهران ، هنادى مهنى، ومصطفى درويش ، وأحمد جمال سعيد ، وفتوح أحمد ، وهو منتأليف محمد الشواف ،وإخراج محمود كريم.

20. هاني سلامة ، قمر هادي

يخوض هاني سلامة سباق رمضان 2019 بمسلسل «قمر هادي» ، تأليف إسلام حافظ ، إخراج رؤوف عبد العزيز ، ويشارك في بطولته ، يسرا اللوزي ، محسن محيي الدين ، هادي الجيار ، حمزة العيلي ، آية سماحة ، وعدد من النجوم الشابة.

21. تيم الحسن ، الهيبة 3

ينافس الفنان تيم الحسن والفنانة سيرين عبد النور ، في سباق رمضان 2019 بمسلسل «الهيبة ٣» ، وهو من إخراج سامر البرقاوي ، وإنتاج شركة «الصبّاح».

22.ياسمين عبدالعزيز ، الملكة

تدخل ياسمين عبد العزيز ، في سباق رمضان 2019 بمسلسل «الملكة» ، الذي يشاركها بطولته فتحي عبد الوهاب ، وأحمد العوضي ، وإيهاب فهمي ، ومحمد عز ، وثراء جبيل ، وهند عبد الحليم ، وأحمد كمال ، وحازم إيهاب ، ومراد مكرم ، وعواطف حلمي ، ومصطفى حشيش ، وهو من تأليف أمين جمال ، وعبد الله حسن ، وطارق الكاشف ، وإخراج حسام علي.

23. عمرو يوسف ، القائمة 36

ينافس الفنان عمرو يوسف في سباق رمضان 2019 بمسلسل «القائمة ٣٦» ، وهو من قصة الكاتب الصحفي مصطفى بكري ، سيناريو وحوار نبيل عبد الحميد ، ومحمود حجاج ، ويتناول قضية الإرهاب وجذوره والتصدي له ، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجومو، بينهم محمود ‪ عبد المغني ، ونبيل‬ الحلفاوي.

24. حمادة هلال ، ابن الأصول

ينافس الفنان حمادة هلال في سباق رمضان بمسلسل «ابن الأصول» ، الذى يشاركه بطولته سوزان نجم الدين ، وأيتن عامر ، ومحمد نجاتي ، ورانيا منصور ، وإيناس كامل ، وإسلام إبراهيم ، وعماد رشاد ، وكريم أبو زيد ، ووفاء سالم ، وأحمد حلاوة.

25. أحمد فهمي ، بروفا

يقدم أحمد فهمي مسلسله الدرامي الثاني «بروفا» ، الذي تشاركه فيه الفنانة اللبنانية ماغى بوغصن ، وتكتبه ريم مشهدي ، وتخرجه رشا شربتجي ، ومن المقرر تصوير أحداثه في لبنان ، حيث يشارك أكرم حسني ، كضيف شرف في عدة حلقات من المسلسل.

26. حسن الرداد ، الزوجة 18

يدخل الفنان حسن الرداد في سباق رمضان 2019 بمسلسل «الزوجة ١٨» ، وهو من بطولة ناهد السباعي ، وسلوى خطاب ، وهيدي كرم ، وشيماء سيف ، وإيناس كامل ، وبيومي فؤاد ، ومحمود البزاوي ، ومحمود الليثي ، وهو من تأليف أمين جمال ، ومحمد أبو السعد ، وخالد أبو بكر ، ووليد أبو المجد ، وإخراج مصطفى فكري.