رامي مالك.. صعيدي يتوج بجائزة الأوسكار أحسن ممثل (بورترية)

لم يكن في خيال سعيد مالك، والد الممثل العالمي رامي مالك، الذي توج بجائزة الأوسكار لأحسن ممثل، متفوقا على عمالقة التمثيل في هوليود، أن رحلته التي أخذته من المنيا في صعيد مصر عام 1978 إلى أميركا، ستضع ابنه على قائمة مشاهير العالم اليوم ،ليكون أول مصري وعربي يفوز بجائزة الأوسكار.

بين الحقيقة والخيال .. قصة مولود لأسرة مهاجرة إلى الولايات المتحدة

ويالصدفة، في أن يحكي فيلم “الملحمة البوهيمية” (بوهيميان رابسودي) الذي نال رامي مالك جائزة الأوسكار عن دوره فيه، دورا حقيقا -إلى حد ما- لعائلة رامي مالك، فهو يلعب في الفيلم دور “ميركري” المولود لأبوين هنديين هاجرا إلى أميركا أواخر العقد الثاني من عمره.

بينما كان والدي رامي في الحقيقة مصريان، هما سعيد مالك ونيللي عبد الملك، اللذان هاجرا مع إبنتهما الكبرى عام 1978 إلى مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، حيث ولد رامي هناك في 12 مايو 1981.

رامي لديه أخ توأم مطابق له في الشكل يدعى سامي و هو أكبر منه ب 4 دقائق، ويعمل كمدرس و لديه أخت أكبر سنًا وهي طبيبة.

والأصول لعائلة الممثل العالمي رامي مالك، تنحدر من الصعيد، حيث مسقط رأس والد رامي بالأساس هو مدينة سمالوط في محافظة المنيا، والذي كان يعمل مرشدا سياحيا، قبل أن يفتنه السياح الغربيون بالتوجه إلى بلاد “العم سام” رفقة زوجته التي كانت تعمل محاسبة.

رغم وجودهم في الولايات المتحدة ..والد رامي يغرس فيه الهوية المصرية

دائمًا ما كان يحرص الأب المصري سعيد مالك على تلقين أبنائه منذ نعومة أظفارهم اللغة العربية، وتعليمهم الأصول العربية، وكان يداوم على الاتصال بأهله في سمالوط لجسر الهوة التي يعيشها مع أبنائه في الغربة.

ونشأ رامي في أسرة قبطية، وتحدث العربية حتى الرابعة من عمره، وكان شغوفا منذ صغره في ابتكار الشخصيات وتقليد الأصوات، وهي الطاقة التي تفجرت لاحقا إبداعا طبق بشهرته العالم.

وعلى الرغم من أن والدا رامي حلما بأن يكون محاميا في يوم ما، فإن هذا الحلم لم يتحقق، حين وجدا أن لدى ابنهما مهارات كبيرة في الدراما.

نظرًا لموهبته الظاهرة التحق رامي بجامعة إيفانسفيل في ولاية إنديانا، إذ تخرج من كلية المسرح والفنون الجميلة عام 2003، لينطلق بعدها في تمثيل الأدوار المساعدة في عدد من المسلسلات والأفلام.

وقاد شغف الممثل الشاب إلى عدد من الجوائز العالمية قبل الأوسكار، من بينها غولدن غلوب عن فئة “أفضل ممثل في الدراما”، وجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون لأفضل ممثل عن دوره في فيلم “الملحمة البوهيمية”.

ماذا قال رامي مالك أثناء تتويجه بالأوسكار

في الكلمة التي ألقاها بمناسبة تتويجه بجائزة أوسكار أفضل ممثل ، تحدث مالك عن أصوله المصرية، قائلا “أنا ابن مهاجرين من مصر.. أنا أميركي من الجيل الأول.. فكرة الفيلم الذي أديت فيه دور ميركري مستوحاة من قصة الهجرة”.

وأضاف “أشكر والدي على كل ما قدماه لي.. مع الأسف لا يتواجد أبي معنا ليرى ما أحققه اليوم، لكن أعتقد أنه يشعر بذلك”.

وتابع “أمي تتواجد في مكان ما داخل هذه القاعة، أقول لك إنني أحبك وشكرا على كل شيء.. هذه لحظة هائلة”.

كواليس احتفال عائلة رامي بالمنيا بفوزه بالأوسكار

حالة من الفرحة العارمة سيطرت على أسرة رامي مالك ، الفائز بجائزة أوسكار، عن فيلم “Bohemian Rhapsody”، مؤكدين أن فوزه بالجائزة فخر لمصر والمصريين جميعا.

حيث تجمع أهالي عزبة «فلتاؤس» التابعة لمركز سمالوط بالمنيا وهي مسقط رأس الممثل الشاب، مساء الأحد، وتغمرهم فرحة كبيرة وحالة من البهجة والفخر، وسهر الأهالي حتى صباح الإثنين بعد إعلان حصول الممثل العالمي رامي مالك الفرعون المتصدر، بجائزة «الأوسكار» كأفضل ممثل، عن دوره في فيلم«Bohemian Rhapsody».

وفي البيت الكبير منزل الجد الكبير تجمع العشرات من أفراد عائلة مخالي فلتاؤس، وعمهم سعيد مخالي عبدالملك فلتاؤس، والد رامي، منتظرين لحظة إعلان فوزه بجائزة الأوسكار العالمية.

حيث يقول فادي عصام، ابن عم الفنان العالمي رامي مالك: «حرصنا على أن نتجمع كأفراد العائلة أمس في بيت جدي وعمي والد راميــ رحمهم الله، وفور إعلان الجائزة واسم رامي، كانت الفرحة والتصفيق، وكأنها لحظة أشبه بحصد مصر هدف بمباراة لكرة القدم وحصولها على الكأس، فقد كان إحساسنا الغالب بالفخر لمصر، وليس لأنه واحد من عائلتنا فقط، فهو الملقب بالفرعون المصري».

ويتابع: «سهرنا حتى كلمنا مرات عمي وأم رامي على الهاتف نبارك لها ونوصف لها فرحتنا وفخرنا برامي، ولكننا بالطبع لم نستطع محادثة رامي نفسه».

ووصفه ابن عمه بأنه ودود ويحب مصر، مشيرا إلى أنه بالفعل حريص على التواصل مع أهله وجذوره المصرية كما أوصاه أبيه عمي سعيد بالتواصل مع أهله وعائلته في مصر، وهو ما حرص عليه الفنان في كلمته فور فوزه بالأوسكار، وأنهم يتحدثون معه عبر الهاتف «فيديو كول»»

وأشار عدد من عائلة رامي مالك إلى أن صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحمل صورة «البروفايل» لابن عمهم رامي مالك، مؤكدين أن عدد من أبناء العائلة بعزبة فلتاؤس بالمنيا أسمائهم «رامي» تيمنًا بنجاح رامي ومحبتهم له.

وأكد ابن عم صاحب جائزة الأوسكار أن «رامي زار القاهرة، ومكث فترة صغيرة بعد وفاة والده، عام ٢٠٠٨،كما زار عزبة فلتاؤوس بصحبة والدته وكان رامي وسامى في مرحلة الدراسة الثانوية».

واكد أفراد عائلة صاحب جائزة الأوسكار أن رامى وأشقاءه عاشقون للأكلات المصرية، وخاصة الملوخية وحياة الريف، وهو ما أكده رامى في حوار سابق مع مجلة جى كيو، الذي أوضح فيه أنه يفتخر بمصريته دائمًا، وحرص والداه على غرز الهوية المصرية به.

وتابع إبن العم: «رامي زار القاهرة في مرحلة المراهقة، وشعر خلالها أنه ليس غريبا عنها، فهو مغرم بالثقافة المصرية، وهويته متوطدة بها، حيث حرصت والدته على نشأته على الثقافة المصرية وسماع الموسيقى الشرقية، وقال إنه اعتاد مشاهدة الأفلام العربية وخاصة الكوميدية منها».

الأعمال التي شارك فيها الممثل العالمي رامي مالك والجوائز التي حصل عليها

في عام 2004، بدأ مالك مسيرته التمثيلية عندما حصل دور كضيف في المسلسل التلفزيوني Gilmore Girls.

في عام 2005 ظهر في حلقة من مسلسل Medium وقدم اختبار أداء للدور المتكرر البارز Kenny، لسلسلة الكوميديا ​​ The War at Home.

في عام 2006، قدم مالك دورًا مستوحى من أصوله المصرية كفرعون Ahkmenrah في فيلم Night at the Museum و ظهر أيضًا في الأجزاء الأخرى بنفس الدور في Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009) وNight at the Museum : Secret of the Tomb(2014).

في ربيع عام 2007، ظهر على خشبة المسرح كشخصية ” Jamie ” في العرض المسرحي The Credeaux Canvas لكيث بنين Keith Bunin على مسرح Elephant في لوس أنجلوس.

ذم مرة أخرى عاد للتمثيل في التلفزيون عام 2010 في دور متكرر كالإرهابي الانتحاري Marcos Al-Zacar في الموسم الثامن من سلسلة Fox 24.

وفي نفس العام، تلقى نقد لتصويره دور القائد Merriell “Snafu” Shelton في سلسلة HBO الحائزة على جائزة Emmy المستوحاة من الحرب العالمية الثانية “The Pacific”. بعد تكثيف تصوير The Pacific، اختار مغادرة هوليوود والعيش في الأرجنتين لفترة من الزمن وفي الريف حصرًا.

خلال تصوير The Pacific، اجتمع مالك مع المنتج التنفيذي و الممثل توم هانكس Tom Hanks ، الذي كان معجبًا بأداء مالك، وفي وقت لاحق منحه دور الطالب الجامعي Steve Dibiasi في الفيلم Larry Crowne، الذي صدر في تموز 2011.

بعد هذه الفترة، عمل مالك في أدوار داعمة في العديد من الأفلام الكبرى. وفي عام 2010، أعلن مالك أنه قد حصل على دور مصاص دماء مصري الأصل Benjamin، في الجزء الأخير من The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2.

وخلال عام 2013، لعب رامي مالك دور Nate ، وهو موظف جديد في مأوى لليافعين في Short Term 12، مع بري لارسون Brie Larson .وفي ذالت الوقت ظهر في اثنين من أفلام سبايك لي Spike Lee.

كان له أيضًا أدوار ثانوية في Battleship، والفيلم المرشح للأوسكار The Master ، وAint Them Bodies Saints.

ظهر كشخصية Josh ، وهو أحد الشخصيات الرئيسية، في لعبة الفيديو “Until Dawn”، التي صدرت على PlayStation 4 في 25 آب 2015.

يلعب مالك حاليًا الدور الرئيسي في مسلسل الدراما الحائز على عدة جوائز Mr. Robot بدوره كقرصان كومبيوتر، الذي عرض لأول مرة في 24 حزيران 2015. بسبب أدائه الفريد و المتميز حصل على ترشيحات لجائزة Dorian، جائزة Satellite، جائزة Golden Globe، جائزة Screen Actors Guild، فضلًا عن ربحه جائزة Critics’ Choice Television لأفضل ممثل في سلسلة الدراما وجائزة Emmy عن فئة أفضل ممثل متميز في سلسلة درامية.

وشهد عام 2016، حالة تألق للفنان الشاب حيث قدم فيلم Buster’s Mal Heart، هو الأول الذي يلعب فيه مالك دور البطولة، وعرض لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي وحصل على أراء إيجابية، حيث يلعب مالك شخصيتين هما Jonah وBuster.

وفي نفس العام ، تم الإعلان عن مشاركته مع شارلي هنام Charlie Hunnam بدور Louis Dega في إعادة إحياء نسخة معاصرة من فيلم Papillon 1973.

في تشرين الثاني 2016، أعلن مالك أنه سوف يمثل دور النجم الراحل الأسطورة الغنائية فريدي ميركوري Freddie Mercury في الفيلم الواقعي Queen biopic, Bohemian Rhapsody، الذي سيتم طرحه في 25 كانون الأول 2018.

أشهر أقوال رامي مالك

أنا لا أستخدم الرموز التعبيرية والإشارات أفضل الكلام الواضح الموجه.أعتقد أن الناس لديهم صعوبة في التفكير في أنني يمكن أن أكون ممثلًا هزليًا.

