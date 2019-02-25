سقوط رامي مالك بعد استلامه جائزة الأوسكار

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قام عدد من المصورين خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 بالتقاط بعض من الصور للفنان رامي مالك بعد أن فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل، حيث سقط الفنان العالمي أثناء توجه من أجل الخروج من مسرح دولبي بعد انتهاء فعاليات الحفل.

تم استدعاء عدد من المسعفين للاطمئنان عن الفنان رامي مالك، والتفت إليه بعض من الحضور، وقد فاز الفنان بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن أدائه فيلم Bohemian Rhapsody.

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