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حصد فيلم الدراما “Bohemian Rhapsody” خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 خلال عام 2019، أربعة جوائز.

حيث حصل الفيلم على جائزة “أفضل ممثل في دور رئيسي، وحصل أيضا على جائزة أفضل مونتاج، وجائزة أفضل مونتاج صوت، وجائزة أفضل مكساج صوت”، في حين حصلت ثلاثة أعمال سينمائية على ثلاثة جوائز لكلًا منهما خلال الحفل، وهم “فيلم Green Book، وفيلم Black Panther وفيلم Roma”.

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حصل فيلم الدراما “Green Book” على جائزة “أفضل فيلم خلال عام 2019، كما حصل على جائزة أفضل سيناريو أصلي، وحصل أيضا على جائزة أفضل ممثل في دور مساعد”، بينما فاز فيلم “الأبطال الخارقين Black Panther” على “جائزة أفضل موسيقى تصويرية، وحصل أيضا على جائزة أفضل تصميم ملابس، وجائزة أفضل تصميم إنتاجي”.

شارك فيلم فيلم الدراما “Roma” فيلم الأبطال الخارقين، حيث حصل على نفس الجوائز، وهي: “جائزة أفضل فيلم أجنبي، كما حصل على جائزة أفضل تصوير سينمائي، وحصل أيضًا على جائزة أفضل مخرج”.

لم يفز فيلم الدراما “The Favourite” على الرغم من ترشحه لـ10 جوائز أوسكار، إلا أنه لم يحصل إلا على جائزة وحيدة، وهي جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي”، وجاءت بنفس المرتبة ثلاثة أعمال سينمائية وهم “A Star is Born”، الذي حصل على جائزة “أفضل أغنية”، وفيلم الدراما “Vice”، الذي حصل على جائزة “أفضل مكياج”، وحصل فيلم الدراما “BlacKkKlansman”، على جائزة أفضل سيناريو مقتبس من عمل أدبي”.

القائمة الكاملة للفائزين بحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91

حصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم “Green Book”.

حصل على جائزة أوسكار أفضل ممثل: Rami Malek- Bohemian Rhapsody.

حصل على جائزة أوسكار أفضل ممثلة: Olivia Colman- The Favourite.

حصل على جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد: Mahershala Ali- Green Book.

حصل على جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة: Regina King- If Beale Street Could Talk.

حصل على جائزة أوسكار أفضل مخرج: Alfonso Cuaron- Roma.

حصل على جائزة أوسكار أفضل نص سينمائي أصلي: Green Book.

حصل على جائزة أوسكار أفضل نص سينمائي مقتبس: BlacKkKlansman.

حصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة: Spider-Man: Into the Spider- Verse.

حصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: Bao.

حصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي: Free Solo.

حصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير: Period. End of Sentence.

حصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم أكشن قصير: Skin.

حصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي: Roma.

حصل على جائزة أوسكار أفضل تصوير سينمائي: Alfonso Cuaron- Roma.

حصل على جائزة أوسكار أفضل مونتاج سينمائي: Bohemian Rhapsody.

حصل على جائزة أوسكار أفضل مونتاج صوت: Bohemian Rhapsody.

حصل على جائزة أوسكار أفضل مكساج صوت: Bohemian Rhapsody.

حصل على جائزة أوسكار أفضل تصميم إنتاجي: Black Panther.

حصل على جائزة أوسكار أفضل موسيقي تصويرية: Black Panther.

حصل على جائزة أوسكار أفضل أغنية: Shallows- A Star is Born.

حصل على جائزة أوسكار أفضل مكياج: Vice.

حصل على جائزة أوسكار أفضل مؤثرات بصرية: First Man​.

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