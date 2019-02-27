حبس محمد رمضان 6 أشهر

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أيدت محكمة جنح قسم الدقي ، اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه 10001 جنيه ، وتعويض مدني مؤقت 10001 جنيه ، وذلك في الجنحة رقم ١٠٨٦٦ لسنة ٢٠١٨ ، المتهم فيها بالسب والتشهير بمحمد عبد المتعال ، مدير عام قنوات MBC مصر.

أشرف عبد الله ، المُحامي بالنقض عن محمد عبد المتعال ، قال إن الحكم القضائي صدر ، بسبب نشر الفنان محمد رمضان ، فيديو على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، نقلته عنه معظم المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية ، وتضمن الفيديو سب محمد عبد المتعال.

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وطالب المحامي عن محمد عبد المتعال ، بُمعاقبة الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف ، وفقًا لمواد قانون العقوبات 171 ، و188 ، و306 ، و307 ، و308 ، وهو ما استجابت له محكمة الجنح اليوم الأربعاء ، حيث أيدت حبس رمضان ، في حالة تكرار جنحة السب والقذف.