تابع أحداث مسلسل غصون في الوحل الحلقة الرابعة عشر على قناة ام بي سي وتوقيت العرض والإعادة

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نقوم بمتابعة آخر الأخبار الفنية الكويتية، ونقوم بنقل أحداث مسلسل غصون في الوحل، الذي يعتبر خطوة مهمة للاتجاه بالدراما الكويتية للاحسن ، ويشمل هذا المسلسل العديد من فنانين الدراما الخليجية، ونقوم بعرض كل ما يحدث في هذا المسلسل وروابط متابعة كل حلقات المسلسل علي شاهد نت بعد بثها علي شاشة ام بي سي.

غصون في الوحل الحلقة الرابعة عشر

ونستمر مع حضراتكم بعرض كل حلقات هذا المسلسل، الذي أنجز نجاحا هائلا عقب بث الحلقات الاولي له، وننقل اليوم روابط هذا المسلسل الحلقة 14 بعد عرضها، وتحكي قصة المسلسل الذي حصل علي إعجاب الكل عن امرأة في سن الأربعين عندها فراغ عاطفي، لأنها تعاني من حالة نفسية، فهي تقضي حياتها بدون أب او أخ أو زوج، وكانت طفولتها صعبة، مما أثر علي شخصيتها سلبيا، فهي شخصية تمتلئ بالحقد والكراهية للأخرين.

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غصون في الوحل 14

قام بإنتاج هذا المسلسل عبد الله سيف بطولة الفنانة هدى حسين وقام المخرج محمد دحام الشمري بإخراجه، وعرض هذا المسلسل للمرة الأولى يوم الأحد 17 فبراير 2019، على قناة ام بي سي، والتي تعتبر من أكثر القنوات انتشارا.

مسلسل غصون في الوحل على mbc

هذا المسلسل كتبته منى النافلي، وقام بإخراجه محمد دحام الشمري الذي يعتبر خطوة مهمة في الدراما الكويتية، ويعرض المسلسل عدد من المشاكل العاطفية والاجتماعية، التي تمثلها النجمة هدى حسين كما شاركها عدد من الفنانين منهم الفنان محمد الرشيد، وريم ارحمه، وأميرة محمد، وعبد الله الطراروه، وعلي الحسيني و محمد المنيع، وهو يعتبر تجربة نفسية واجتماعية.

توقيت عرض غصون في الوحل على mbc

05:00 م بتوقيت السعودية عرض أول

02:00 ص إعادة

01:00 م إعادة

أحداث مسلسل غصون في الوحل

قامت النجمة أميرة محمد بدور شخصية ذات مشكلة عاطفية واجتماعية بهذا المسلسل، فخورة بأنها تقف أمام كل النجوم في هيوليود ، وأكدت أنها عادت إلي الدراما الكويتية من خلال هذا المسلسل، الذي أخرجه محمد دحام الشمري، وتم بث الحلقة الأولى منه يوم الأحد، ومثلت النجمة أميرة في هذا المسلسل بمشاركة النجمة هدي حسين، وتعتبر المشاركة الثالثة، فقد شاركتها أيضا في مسلسلي الدكتورة وصمت السنين.

حلقات مسلسل غصون في الوحل

نتابع مع حضراتكم حلقات هذا المسلسل، كما ننقل لكم جميع أحداث حلقات المسلسل من خلال شاهد نت، عقب بثها علي قناة ام بي سي. ننتظر معكم اليوم متابعة الحلقة 14 من مسلسل غصون في الوحل، وسوف يتم بثها بعد قليل على قناة ام بي سي في الساعة الخامسة، وسنعرض لحضراتكم كافة المستجدات الخاصة بمسلسل غصون في الوحل من حين لآخر.