نجوم “مسرح مصر” يتربعون على عرش الدراما الرمضانية بـ 9 مسلسلات

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أعلن نجم “مسرح مصر” الفنان محمد أنور عن سعادته بالمشاركة مع أصدقائه نجوم “فرقة مسرح مصر”، في عدد كبير من المسلسلات المقرر عرضها في السباق الدرامي لشهر رمضان العام القادم.

قام الفنان محمد أنور، بنشر عبر صفحته الشخصية عبر “موقع إنستجرام”، عدد من الصور المجمعة التي تضمنت أبطال فرقة مسرح مصر، وكتب تعليقًا على الصورة، “مسلسلات رمضان السنة دي عندنا إن شاء الله”.

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مصطفى خاطر في مسلسل “طلقة حظ”

يشارك الفنان الشاب “مصطفى خاطر” في مسلسل “طلقه حظ” المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، بينما يشارك الفنان الشاب علي ربيع في مسلسل “فكرة بمليون جنيه”، ويشارك الفنان حمدي الميرغني في مسلسل “فلانتينو”، ومسلسل أخر هو “سوبر ميرو”.

كريم عفيفي في مسلسلين ولد الغلابة، وفكرة بمليون جنيه

يشارك الفنان الشاب كريم عفيفي في مسلسل “ولد الغلابة”، و”فكرة بمليون جنيه”، والفنان محمد عبدالرحمن يشارك في في مسلسل “الواد سيد الشحات”، أما “الفنان أوس أوس” يشارك في مسلسل “هوجان”.

كما يأتي “أوس أوس” كضيف شرف في عدد من المسلسلات الأخرى، بينما يشارك الفنان مصطفى بسيط بمسلسل “الواد سيد الشحات”، ويشارك الفنان حامد الشراب في مسلسل “فكرة بمليون جنيه”، ويشارك الفنان محمد توب في مسلسل “طلقة حظ”، ويشارك بيشوي طاهر في مسلسل “الواد سيد الشحات”، ومسلسل “البرنسيسة بيسة”.

يشارك الفنان إبرام سمير في مسلسل “الواد سيد الشحات”، و”فكرة بمليون جنيه”، ويشارك الفنان وائل العوني في مسلسل “سوبر ميرو” و”البرنسيسة بيسة”.

كما يشارك الفنان محمد أنور في مسلسلين وهما، “طلقة حظ، والبرنسيسة بيسة”، ويأتي ضيف شرف في “مسلسل كلبش”.

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