جميع مسلسلات رمضان 2017 ونبذة مختصرة عن كل مسلسل

كفر دلهاب
طاقم العمل: يوسف الشريف، روجاينا، محمد رياض، احمد سعيد عبدالغني.
إخراج: احمد نادر جلال.
تأليف: عمرو سمير عاطف (فكرة عمر الشريف).
لا تطفئ الشمس
انتقلت عائلة مكونة من أم وإبنين وثلاث بنات إلي منزل جديد بعد أن توفي الأب بمدة لا تتعدي عام، تدور احداث المسلسل حول ام تهتم بجميع أفراد العائلة وتحاول تقوية الروابط بينهم، والإبن الأكبر “احمد” هو طيب القلب ولكنه صاحب شخصيه متردده، والإبن الأصغر (ادم) وهو طالب بكلية الهندسة وسائق في شركة أوبر، والابنه الكبري هي (أفنان) وهي متشددة الطباع، والابنه الوسطي (إنجي) وهي جميلة و ودودة وصاحبة كاريزما، والإبنه الصغري (آية) تحب الموسيقي، تدور احداث المسلسل العلاقات بينهم والقصص التى يمروا بها.
طاقم العمل: ميرفت أمين، أمينة خليل، جميلة عوض، أحمد مالك.
إخراج: محمد شاكر خضير.
تأليف: إحسان عبدالقدوس.
الهيبة
واحد من مسلسلات رمضان 2017 الخليجية وتدور أحداث المسلسل حول (عليا) وهي فتاة تعيش مع زوجها في مدينة اوروبية وبعد وفاة زوجها عادت إلي لبنان لدفنه وعندها تواجه مشكلة أن عائلة زوجها تريد أخذ طفلها وشرطهم الوحيد لبقائها بجانب طفلها هو أن تتزوج شقيق زوجها (جبل) ولكن عليا تكتشف أن عائلة زوجها يتاجرون في السلاح، فماذا ستفعل؟
طاقم العمل: تيم حسن، مني واصف، نادين نسيب نجيم، أويس مخللاتي.
إخراج: سامر البرقاوي.
تأليف: هوزان عكو.
عفاريت عدلي علام
طاقم العمل: عادل إمام، هالة صدقي، غادة عادل، كمال أبو رية.
إخراج: رامي إمام.
تأليف: يوسف معاطي.
كلبش
تتمحور أحداث المسلسل حول ظابط يسمي (ٍسليم الانصاري) ماهر في عمله ولكنه يتعرض إلي الكثير من الإنتقادات ويظنه الناس شخصية شريرة حتى والدته في الكثير الأوقات، ويقع سليم في مشكلة حين يتم قتل شاب داخل القسم عن طريق امين شرطة ويقوم بتلفيقها إلي سليم ويتم القبض عليه ومحاكمته ولكنه يستطيع الهرب ويبدأ في رحلة ليبحث على دليل لبراءته فهل سينجح؟
طاقم العمل: أمير كرارة، محمد لطفي، إسلام حافظ، ريم مصطفي، دياب.
إخراج: بيتر ميمي.
تأليف: يوسف حسن يوسف (مستوحاه من قصته).
الزيبق
من أفضل مسلسلات رمضان 2017 وقد تم اقتباسه من قصة حقيقة وهو مكون من جزئين، الجزء الأول دارت أحداثها في عام 1998 حول شاب يدعى (عمر صالح) يعمل فني كاميرات مراقبة لدي شركة اللواء جلال ويتم تجنيد عمر من قبل المخابرات المصرية عن طريق ضابط يدعى خالد صبري حتى يندس في أوروبا ليكشف خلايا الموساد الموجودة هناك وفي الجزء الأول يتم إرساله إلي اليونان وتتوالي احداث المسلسل حتى يتم إرساله إلي إسرائيل عن طريق عميل من الموساد وينتهي الجزء الأول.
طاقم العمل: كريم عبدالعزيز، شريف منير، ريهام عبدالغفور، طلعت ذكريا.
إخراج وتأليف: وائل عبدالله.
حلاوة الدنيا
تتمحور احداث المسلسل حول فتاة تدعي أمينة تكتشف أنها مريضة بالسرطان مع اقتراب موعد زفافها ليتغير كل ما خططت له وتبدأ في إعادة التفكير في علاقتها مع معارفها خاصتًا في ظل وقوع شقيقها في الكثير من المشاكل.
طاقم العمل: هند صبري، ظافر العابدين، انوشكا، هاني عادل، حنان مطاوع.
إخراج: حسن المنباوي.
تأليف: إنجي القاسم.
هذا المساء
يتمحور المسلسل حول رصد العلاقات التي تجري بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، فمثلًا رصد (أكرم) الذي يعمل كمدير تنفيذي لأحد الشركات الكبري وعلاقته بزوجته وحالة الفتور العاطفي بينهم، وحول (سمير) الذي يعمل كسائق لدي أكرم وزوجته والذي يعاني من مشاكل في المنطقة التي يعيش فيها، وشريكه (سوني) الذي يتجسس على هواتف السيدات.
طاقم العمل: إياد نصار، حنان مطاوع، محمد فراج، أحمد داوود.
إخراج وتأليف: تامر محسن.
ظل الرئيس
يعد من اشهر مسلسلات رمضان 2017 وتدور أحداث المسلسل حول ظابط الحراسات (يحيي) الذي يستقيل من الخدمة بعد أن إستطاع أن يحافظ على حياة رئيس الجمهورية في محاولة لإغتياله، ثم يعمل كرجل أعمال ويمتلك شركة من أكبر شركات المقاولات في مصر ولكنه يتعرض لمحاولة إغتيال ويتوفي فيها إبنه وزوجته ليبدأ في محاولة الإنتقام من القاتل ليجد نفسه متورط في مخطط له علاقة بعمله السابق.
طاقم العمل: ياسر جلال، هنا شيحة، علا غانم، دينا فؤاد.
إخراج: احمد سمير فرج.
تأليف: محمد إسماعيل أمين.
طاقة نور
تتمحور احداث الفيلم حول القاتل المأجور (ليل عبدالسلام) الذي تحولت شخصيته ليصبح مجرم بعد أن كان شخص عادي فماذا سيحدث له؟
طاقم العمل: هاني سلامة، حنان مطاوع، إيهاب فهمي، أشرف عبدالغفور.
إخراج: رؤوف عبدالعزيز.
تأليف: حسان دهشان.
الحصان الاسود
من بين مسلسلات رمضان 2017 متوسطة النجاح حيث فارس المحامي الماهر تتخلي عنه حبيبته (حسناء) وتتزوج من شخص ثري لهذا قرر ترك مهنة المحاماة، لكن حسناء تلجئ له مرة اخري بعد إختفاء زوجها، ليجد فارس نفسه متهم بأمور ليس له علاقة بها.
طاقم العمل: احمد السقا، ياسمين صبري، شيري عادل، صبري فواز.
إخراج: أحمد خالد موسي.
تأليف: محمد سليمان عبدالمالك.
أرض جو
مضيفة طيران تقع في مشكلة وعندما تقرر الإنتقام تجد نفسها متهمة في جريمة إختطاف طائرة، فهل قامت بإختطاف الطيارة لتنتقم فعلًا أم ان تم تلفيق التهمة لها؟
طاقم العمل: غادة عبدالرازق، أحمد فؤاد سليم، عبدالرحمن أبو زهره، مها أبو عوف.
إخراج: محمد جمعة.
تأليف: محمد عبدالمعطي.
لأعلي سعر
من بين مسلسلات رمضان 2017 التي ـالقت فيها النجمة نيللي كريم وتدور أحداث المسلسل حول قصة زواج تظن أنه ناجح ولكن يمر الزوجين بتراكمات تحول زواجهم إلي صراع ليظهر ما في نفوسهم.
طاقم العمل: نيللي كريم، زينة، نبيل الحلفاوي، أحمد فهمي.
إخراج: محمد جمال العدل.
تأليف: مدحت العدل.
طاقة القدر
تتمحور أحداث المسلسل حول قصة نجاح شاب إلي قمة النجاح بطرق حلال وشرعية ويرتبط بقصة رومانسية درامية حيث تجمعه علاقة عاطفية بينه وبين فتاه.
تأليف: احمد محمود ابو زيد.
في ال لا لا لاند
يعد من أفضل مسلسلات رمضان 2017 الكوميدية حيث يسافر مجموعة من الشباب إلي إندونيسيا ولكن يحدث عطل في محركات الطائرة فيضطر قائدها إلي الهبوط إضطراريا في جزيرة في تايلاند ويحاولون الخروج من الجزيرة بأي طريقة وهذا يعرضهم للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية.
طاقم العمل: سمير غانم، دنيا سمير غانم، حمدي الميرغني، شيماء سيف.
إخراج: احمد الجندي.
تأليف: هشام جمال.
خلصانة بشياكة
يأتي على رأس مسلسلات رمضان 2017 الكوميدية وتدور أحداث المسلسل بشكل كوميدي فانتازي وتتمحور حول حرب عالمية ثالثة بين الرجال والنساء فيموت كل البشر ما عدا بعض الرجال والنساء في مصر وتستمر الحرب بينهم ولكن يظهر زوجين (الحاج) و (الحاجة) وقاموا بعقد هدنة بين قائد جيش الرجال وقائدة جيش النساء، فماذا سيحدث أثناء الهدنة؟
طاقم العمل: أحمد مكي، شيكو، هشام جمال، دينا الشربيني.
إخراج: هشام فتحي.
تأليف: احمد سعد.
لمعي القط
تتمحور احداث المسلسل حول (لمعي) سائق أوتوبيس في مدرسة خاصة وأثناء إعادته التلاميذ إلي منازلهم يقوم أحد الأشخاص بخطف الأوتوبيس ويطلب فدية كبيرة، فمن هو هذا الشخص وكيف سيهربون؟
طاقم العمل: محمد إمام، مصطفي متولي، لقاء الخميسي، تارا عماد.
إخراج: عمرو عرفة.
تأليف: حازم الحديدي.
رمضان كريم
من بين مسلسلات رمضان 2017 الإجتماعية حيث تدور أحداث المسلسل في حارة شعبية في شهر رمضان عندما تحاول أحد الفتيات التبرأ من أهلها بسبب حالتهم المادية فتلجأ إلي الإدعاء أنها من عائلة ثرية حتى تستطيع التعرف على شاب وقعت في حبه.
طاقم العمل: روبي، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، سلوي عثمان.
إخراج: سامح عبدالعزيز.
تأليف: أحمد عبدالله.
30 يوم
يعد من أفضل مسلسلات رمضان 2017 حيث تدور الأحداث حول طبيب نفسي يدعي طارق حلمي متزوج من تغريد ولديهم ابنه تدعي فريدة وفي عيد ميلادها الأول يذهب مريض لعيادة طارق يدعي (توفيق المصري) يشرح لطارق أنه يريد إختبار شخص ما وإدخاله في احداث خطرة على مدار 30 يوم ويرصد تصرفات الشخص المختار وتغيراتها النفسية تحت الضغط، وفي النهاية يكتشف طارق أن المريض إختاره هو وبالفعل يدخل في احداث خطرة لمدة 30 يوم فماذا سيحدث في النهاية؟
طاقم العمل: آسر ياسين، باسل خياط، وليد فواز، نجلاء بدر، إنجي المقدم.
إخراج: حسام علي.
تأليف: احمد شوقي.
الحرباية
عسلية الفتاة التي تعيش مع أختها والعاملة في المنازل كخادمة تقع في حب شخص ولكن جمالها جعل احد البلطجية يقع في حبها ثم تتعرض للإغتصاب من احد الأغنياء التي عملت في منازلهم وتقوم بقتله، فماذا سيحدث؟
طاقم العمل: هيفاء وهبي، دينا خالد كمال، أحمد صيام، رحاب الجمل.
إخراج: مريم أحمدي.
تأليف: أكرم مصطفي.
واحة الغروب
ضابط شرطة يدعي محمود عبدالظاهر يتم نقل خدمته إلي واحة سيوة بعد إتهامه بممارسة أفكار ثورية لجمال الدين الأفغاني فيذهب إلي واحة سيوة هو و زوجته كاثرين ويبدأ هو وهي تجربة حياتية جديدة.
طاقم العمل: خالد النبوي، منه شلبي، سيد رجب.
إخراج: كاملة ابو ذكري.
تأليف: مريم نعوم.
الحساب يجمع
تتمحور احداث الفيلم في نطاق درامي حول سيدة تدعي نعيمة تدير مكتب لتوظيف الخادمات ومن خلال عملها تكتشف الكثير من الأسرار والمشاكل التي لا نهاية لها.
طاقم العمل: يسرا، كريم فهمي، محمود عبدالمغني، إيمان العاصي.
إخراج: هاني خليفة.
تأليف: محمد رجاء.
اللهم اني صايم
(علي) الشاب الذي تم طرده من عمله فيتجه لطرق غير شرعية لكسب المال مثل النصب ولكن هذا الطريق يزيد المشاكل في حياته فماذا سيحدث له وماذا سيفعل؟
طاقم العمل: مصطفي شعبان، ماجدة زكي، ريم مصطفي، وفاء صادق.
إخراج: أكرم فريد.
تأليف: أحمد عبدالفتاح.
عشم إبليس
يحاول مروان سالم الوصول إلي بعض العقود الهامة ولكن مشاكله مع زوجته و والدته وأصدقائه تسببت في إخفائهم لهذه العقود، ومع توالي الأحداث يفقد مروان ذاكرته ويحاول كل المقربين منه إستغلال الموقف لصالحهم فيكذبوا على مروان في الكثير من الأقاويل وتتابع احداث المسلسل حتى يكتشف مروان ما يحدث فماذا سيفعل؟
طاقم العمل: عمرو يوسف، دينا الشربيني، دلال عبدالعزيز، ريم مصطفي، أحمد بدير.
إخراج: إسلام خيري.
تأليف: تامر إبراهيم.
ريح المدام
من بين أفضل مسلسلات رمضان 2017 الكوميدية وتتمحور أحداث المسلسل المنفصلة المتصلة حول (سلطان) مخرج الإعلانات والمتورط في العديد من المشاكل بسبب علاقاته النسائية، و زوجته داليا التي تتحول كل فترة لشخصية مختلفة بسبب فقدانها للذاكرة فيلجئ سلطان لصديقه (بهجت) ليساعده على حل هذه المشاكل، فهل يستطيع؟
طاقم العمل: أحمد فهمي، أكرم حسني، مي عمر، رجاء الجداوي
إخراج: كريم العدل.
تأليف: تامر إبراهيم.
وضع أمني
تتمحور احداث المسلسل حول تجارة الآثار والمافيا وكل الأحداث المتعلقة بهذه التجارة من خلال قصة (حسن) موظف هيئة الآثار بعد إكتشافه لعملية تهريب، فماذا سيفعل؟
طاقم العمل: عمرو سعد، ريهام حجاج، صلاح عبدالله، نهال عنبر.
إخراج: مجدي احمد علي.
تأليف: مصطفي حمدي.
هربانة منها
حلقات المسلسل منفصلة وتناقش كل حلقة موضوع مختلف عن الحلقة الأخري في إطار كوميدي و درامي.
طاقم العمل: ياسمين عبدالعزيز، مصطفي خاطر، فادية عبدالغني، إنعام سالوسة.
إخراج: معتز التوني.
تأليف: خالد جلال.
الحلال
تتمحور احداث المسلسل حول فتاة فقيرة تعيش في حارة مصرية وتحاول التغلب على الفقر من خلال العمل مع السحرة والدجالين، وفي نفس الوقت تسافر صديقتها إلي الخليج لجمع الأموال، فماذا ستفعل؟
طاقم العمل: سمية الخشاب، بيومي فؤاد، فادية عبدالغني، يسرا اللوزي
إخراج: أحمد شفيق.
تأليف: سماح الحريري.
السر
تتمحور احداث المسلسل حول محامية تكتشف سر خطير بخصوص رجل أعمال مما يؤدي إلي حدوث العديد من المشاكل بينهم فيحاول السيطرة عليها بإستخدام سلطته ومعارفه فهل سيستطيع؟.
طاقم العمل: حسين فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي.
إخراج: محمد حمدي.
تأليف: حسام موسي.
شاش في قطن
تتمحور احداث المسلسل داخل مستشفي خاصة ويوضح المسلسل حالة الأطباء والممرضين والمرضي في نطاق كوميدي حيث أن مقر المستشفي على طريق السخنة مما يجعل المرضي عبارة عن مصيفين أو عرباوية أو بعض حالات الطوارئ التي تمر على طريق السفر، والأطباء الذين قبلوا العمل في هذا المكان النائي، يمتلك هذه المستشفي دكتور (حسن شاكر) العائد من فرنسا وكان يحلم بتغيير العالم الطبي في مصر عن طريق الخبرة الذي إكتسبها في فرنسا ولكنه يصطدم بطبيعة الحال في مصر ففقد الأمل، وتتوالي احداث المسلسل حول إصابته بمرض الزهايمر ولكنه يُصر دائمًا أن ذاكرته قوية فيخاف منه جميع الأطباء ولا يستطيعون إخباره بحقيقة حالته مما يورط الجميع في مشاكل كبيرة وخصوصًا أنه يخشي كسر القواعد والتعليمات لهذا كان يشكل مصدر قلق لكل العاملين في المستشفي خاصتًا إبنه الدكتور (جون شاكر) الذي عاش حياته في فرنسا ويعشق الحرية ولا يعجبه تحكمات والده حسن شاكر، فينقم جون الحال في مصر ويقارنها دائمًا بفرنسا بالإضافة إلي أنه لا يستطيع فهم التقاليد الشرقية، ماذا يحدث في النهاية؟
طاقم العمل: بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمود الليثي، مصطفي أبو سريع.
إخراج: إسماعيل فاروق.
تأليف: نور الدين مهران.
في النهاية نتمني أننا إستطعنا توفير المعلومات التي اردت معرفتها عن مسلسلات رمضان 2017 ونتمني لك مشاهدة ممتعة.
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