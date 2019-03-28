جميع مسلسلات رمضان 2017 ونبذة مختصرة عن كل مسلسل

شهر رمضان من كل عام يشهد دائمًا عدد كبير من المسلسلات المتنوعة بمختلف القصص والأحداث والشخصيات، فدائمًا ما ينتظر المشاهد المصري والعربي هذه المسلسلات التى تختلف قصتها سواء كانت سياسية أو كوميدية أو درامية وفي هذا المقال سنوضح لكم قائمة بمعظم مسلسلات رمضان 2017 التي حازت على نجاح كبير وإعجاب من المشاهدين العرب.

كفر دلهاب

هو من أهم مسلسلات رمضان 2017 وتدور أحداث المسلسل حول طبيب يسافر إلي كفر يسمي دلهاب وهو كفر ملعون حيث لا يتم ولاده اي مولود جديد في الكفر، وتظهر العديد من حالات لبس الجن لأهل الكفر وجميعهم يؤكدون أن هناك إمراة تتحدث معهم وتريد الإنتقام من الكفر، وتدور احداث المسلسل ويبحث الطبيب عن هذه الإمراة ليكتشف انها كانت تسكن في الكفر وتدور احداث المسلسل في احداث درامية غامضة.

طاقم العمل: يوسف الشريف، روجاينا، محمد رياض، احمد سعيد عبدالغني. إخراج: احمد نادر جلال. Advertisements تأليف: عمرو سمير عاطف (فكرة عمر الشريف).

لا تطفئ الشمس

انتقلت عائلة مكونة من أم وإبنين وثلاث بنات إلي منزل جديد بعد أن توفي الأب بمدة لا تتعدي عام، تدور احداث المسلسل حول ام تهتم بجميع أفراد العائلة وتحاول تقوية الروابط بينهم، والإبن الأكبر “احمد” هو طيب القلب ولكنه صاحب شخصيه متردده، والإبن الأصغر (ادم) وهو طالب بكلية الهندسة وسائق في شركة أوبر، والابنه الكبري هي (أفنان) وهي متشددة الطباع، والابنه الوسطي (إنجي) وهي جميلة و ودودة وصاحبة كاريزما، والإبنه الصغري (آية) تحب الموسيقي، تدور احداث المسلسل العلاقات بينهم والقصص التى يمروا بها.

طاقم العمل: ميرفت أمين، أمينة خليل، جميلة عوض، أحمد مالك. إخراج: محمد شاكر خضير. تأليف: إحسان عبدالقدوس. Advertisements

الهيبة

واحد من مسلسلات رمضان 2017 الخليجية وتدور أحداث المسلسل حول (عليا) وهي فتاة تعيش مع زوجها في مدينة اوروبية وبعد وفاة زوجها عادت إلي لبنان لدفنه وعندها تواجه مشكلة أن عائلة زوجها تريد أخذ طفلها وشرطهم الوحيد لبقائها بجانب طفلها هو أن تتزوج شقيق زوجها (جبل) ولكن عليا تكتشف أن عائلة زوجها يتاجرون في السلاح، فماذا ستفعل؟

طاقم العمل: تيم حسن، مني واصف، نادين نسيب نجيم، أويس مخللاتي.

إخراج: سامر البرقاوي.

تأليف: هوزان عكو.