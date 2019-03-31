جميع مسلسلات رمضان 2019 وقصة كل مسلسل وأبطال العمل

Advertisements

اقترب شهر رمضان الكريم وتم الإعلان عن حوالي 30 مسلسل رمضاني بشكل رسمي وسيتم عرضهم في شهر رمضان لعام 2019، في هذا المقال سأستعرض لكم جميع مسلسلات رمضان 2019 القادمة والتي تم الإعلان عنها حتى الأن و سنوضح لكم نبذة مختصرة عن قصة المسلسل.

مسلسلات رمضان 2019

يضم شهر رمضان 2019 العديد من الأعمال الدرامية العربية والمصرية الجيدة مع وجود أجزاء لمسلسلات رمضانية تم إنتاجها في السنوات الماضية مثل مسلسل كلبش 3 حيث يقدم مخرج العمل الجزء الثالث من المسلسل البوليسي الذي يتابعه العديد من المصريين.

Advertisements

كلبش 3

في الجزء الثالث من مسلسل كلبش يتقدم سليم الأنصاري بإستقالته من عمله في وزارة الداخلية إلي اللواء (جلال خطاب) وبعد إلحاح كبير من سليم يوافق اللواء ويتجه سليم إلي تأسيس شركة أمن مع شريكه (اكرم صفوان) ولكن تظهر بعض الخلافات بينهما ثم تتحول إلي عداوة فيما بعد.

طاقم العمل: أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، أميرة العايدي، هالة فاخر.

إخراج: بيتر ميمي.

تأليف: باهر دويدار.

قيد عائلي

هو من مسلسلات رمضان 2019 وتتمحور أحداث المسلسل حول صراع علي المال، حيث تتعرض عائلتين لصراعات كبيرة بسبب إختلافهم علي الميراث وحالة التجاهل الواضحة لصلة الرحم بسبب الميراث والثروة.

طاقم العمل: ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، نضال الشافعي.

إخراج: تامر حمزة.

تأليف: محمد رجاء.

بركة

هو من مسلسلات رمضان 2019 وتتمحور احداث المسلسل حول (بركة) الشاب المسافر من الصعيد إلي القاهرة مع والدته ليبدأ في جمع المال ويتورط في العديد من المشاكل بسبب بعض الأشخاص من أصحاب السلطات والمعارف ولا يقف بجانبه أي شخص أمام هذه المشاكل سوي والدته و بنت جارهم التي تحبه.

طاقم العمل: عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهني.

إخراج: محمود كريم.

تأليف: محمد الشواف

فالنتينو

هو من مسلسلات رمضان 2019 ونور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو ومالك مدارس إنترناشيونال و زوجته التي حدث بينهم العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل لتبدأ المغامرات تتوالي.

طاقم العمل: عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين.

إخراج: رامي إمام.

تأليف: أيمن بهجت قمر.

ترجمان الأشواق

هو من مسلسلات رمضان 2019 وثلاث أصدقاء يعتنقون الفكر اليساري وتفرقوا بسبب الحياة، فإتجه أحدهم إلي الفكر الصوفي والأخر ظل كما هو علي المبادئ اليسارية والثالث هاجر خارج سوريا بعد الحرب الأهلية ولكنه يعود للبحث عن إبنته المفقودة.

طاقم العمل: عباس النوري، غسان مسعود، شكران مرتجي، سلمي المصري.

إخراج وتأليف: محمد عبدالعزيز.

ولد الغلابة

هو من مسلسلات رمضان 2019 وتدور أحداث المسلسل حول رجل صعيدي فقير يضطر للعمل في مهنتين بسبب ظروفه المادية، المهنة الأولي هي مدرس في احد المدارس الحكومية، والمهنة الثانية هي سائق تاكسي، ولكن تدفعه الظروف للمتاجرة في المخدرات، فماذا سيحدث له؟

طاقم العمل: أحمد السقا، جلال الزكي، عبدالرحيم حسن، فايق عزب.

إخراج: محمد سامي.

تأليف: أيمن سلامة.

زلزال

تدور احداث المسلسل في فترة زلزال 1992 عندما اشترى أحد الرجال منزلًا بأقساط يتم دفعها بشكل ثابت وعندما حان موعد القسط الأخير طالب صاحب المنزل تسجيله بإسمه ولكن البائع قام بالمماطلة حتي وقع زلزال 1992 والذي توفي الشاري بسببه وينهار المنزل وحينها يرفض البائع تسليم قطعة الأرض التي كان مبني عليها المنزل لأولاد الرجل المتوفي، هذا ما تسبب في بدأ صراع بين البائع وابن المتوفي.

طاقم العمل: محمد رمضان، حنان سليمان، أحمد صيام، سعيد الصالح.

إخراج: إبراهيم فخر.

تأليف: عبدالرحيم كمال.

لمس أكتاف

هو من مسلسلات رمضان 2019 وتدور أحدث المسلسل حول ملاكم يدعى أدهم تورط في بعض الأعمال الإجرامية وعندما قرر التوبة ورغبته في عيش حياة مستقرة طارده بعض أفراد العصابات ورجال المافيا للإنتقام، فماذا سيفعل؟؟

طاقم العمل: ياسر جلال، كارولين خليل، حنان مطاوع، فتحي عبدالوهاب.

إخراج: حسين المنباوي.

تأليف: هاني سرحان.

علامة إستفهام

هو من مسلسلات رمضان 2019 وتدور أحداث المسلسل في نطاق إجتماعي وتشويقي.

طاقم العمل: محمد رجب، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي.

إخراج: سميح النقاش.

تأليف: إسلام حافظ.

أبو جبل

هو من مسلسلات رمضان 2019 وتدور أحداث المسلسل حول عائلة أبو جبل الذي يمر بمر بالعديد من المشاكل والأزمات التي جعلته يفقد السيطرة علي نفسه وعلي تصرفاته.

طاقم العمل: مصطفي شعبان، محمود البزاوي، حسن حسني، رشا بن معاوية.

إخراج: أحمد صالح.

تأليف: محمد سيد بشير.

هوجان

هو من مسلسلات رمضان 2019 وتدور أحداث المسلسل حول شاب يلقب بهوجان بسبب تمتعه ببعض القدرات الخارقة كسحب السيارات بيده أو ثني العملات المعدنية بإصبعه وفمه وأكل الزجاج ليشتهر بشكل كبير ويصبح من أشهر الرجال في المجتمع.

طاقم العمل: محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، رياض الخولي.

إخراج: شيرين عادل.

تأليف: محمد صلاح العزب.

حرملك

تتمحور أحداث المسلسل حول سيطرة المماليك علي السلطة وتحكمهم في الأمور السياسية وهزيمة أعداء الأمة.

طاقم العمل: جمال سليمان، باسم ياخور، سلافة معمار، باسل خياط.

إخراج: تامر إسحاق.

تأليف: سليمان عبدالعزيز.

عذراء

هو من مسلسلات رمضان 2019 وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من السجينات يتبادلون حكاياتهم في السجن و ظلمته.

طاقم العمل: شجون الهاجري، أحمد إيراج، سعاد علي، مشاري البلام.

إخراج: محمد القفاص.

تأليف: محمد شمس.

سبع أبواب

تدور احداث المسلسل حول مجموعة من القصص تقع في ثنائيات، وثلاثيات، وخماسيات، وسباعيات وبأسماء مختلفة كحالة حنان و عريس ليلة خميس و مضاوي أكلها الذيب وبعض الحكايات الدرامية الإجتماعية الأخري.

طاقم العمل: بيومي فؤاد، سعد الفرج، جاسم النبهان، هيفاء عادل.

إخراج: سلطان خسروه.

تأليف: عبدالمحسن الروضان.

الملكة

هو من مسلسلات رمضان 2019 وتدور أحداث المسلسل حول مهندسة شابة (ياسمين عبدالعزيز) تتعرض للكثير من المواقف ومتزوجة من ضابط شرطة ولديها ابن وابنه، وتتوالي احداث المسلسل في نطاق درامي إجتماعي.

طاقم العمل: ياسمين عبدالعزيز، محمد عز، عواطف حلمي، فتحي عبدالوهاب.

إخراج: حسام علي.

تأليف: أمين جمال.

حكايتي

تجسد ياسمين صبري دور فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينَيْها، وتدخل في خلافات مع عائلة والدته و تسافر من الصعيد إلى هناك، وتنطلق الأحداث في إطار من الرومانسية

طاقم العمل: ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد بدير، إدوارد.

إخراج: أحمد سمير فرج.

تأليف: محمد عبدالمعطي.

فكرة بمليون جنية

هو من مسلسلات رمضان 2019 وتدور أحداث المسلسل حول شاب يؤمن بفكرة ما، ويرى فيها حلاً لكثير من المشكلات التي يمر بها مجتمعه الصغير، فيحاول تنفيذها بكل طريقة ممكنة؛ مما يدخله في كثير من الأحداث والمفارقات الكوميدية طاقم العمل: علي ربيع، طارق عبدالعزيز، صابرين، صلاح عبدالله. إخراج: وائل إحسان.

تأليف: أياد إبراهيم.

البرنسيسة بيسة

تجسّد مي عز الدين تجسّد شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا ويقع في حب “بيسة” الفنان أمير المصري وهو ابن الفنانة بوسي أما الشخصية الثانية، فهي الجدة، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة في وضعها بدار مسنين كما يظهر شخص يدّعى أنه ابن عمها وأحق بالميراث، لتدور بعض المفارقات الكوميدية

طاقم العمل: مي عز الدين، أحمد حلاوة، حجاج عبدالعظيم، بوسي.

إخراج: أكرم فريد.

تأليف: مصطفي عمر.

وبينا معاد

تدور قصة المسلسل في إحدى الحارات الشعبية المصرية المعاصرة، والتي تُسمى “حارة حدوقة”.

طاقم العمل: غادة عادل، إيمان العاصي، أحمد داوود، سلوي خطاب.

إخراج: احمد خالد موسي.

تأليف: محمد أمين راضي.

طلقة حظ

وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي عن شخص يعانى من مشاكل مع شقيقاته الأربع من خلال الصراع مع زوجته، التى تحاول دعمه فى مواجهة الأزمات التى يعانى منها مع شقيقاته

طاقم العمل: مصطفي خاطر، أيتن عامر، إيمي، هبة مجدي.

إخراج: أحمد خالد أمين.

تأليف: إيهاب بليبل.

قمر هادي

في إطار دراما التشويق والإثارة تدور أحداث المسلسل حول تاجر المخدرات (هادي أبو المكارم) الذي يمتلك معرض سيارات فارهة، متخذا إياه ستار لغسيل الأموال من تجارة المخدرات، ويتورط فى كثير من الخلافات مع التجار.

طاقم العمل: هاني سلامة، داليا مصطفي، محسن محيي الدين، هالة فاخر.

إخراج: رؤوف عبدالعزيز.

تأليف: إسلام حافظ.

ابن أصول

(هشام) من عائلة ثرية يعمل فى تجارة الألماس مع والدته يُصاب بهلاوس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، إلا أنه يكتشف أن جده متورط، وإذا بالأحداث تنقلب رأسا على عقب.

طاقم العمل: حمادة هلال، أيتن عامر، عماد رشاد، إيناس كامل.

إخراج: محمد بكير.

تأليف: أحمد محمود أبو زيد.

عشاق رغم الطلاق

هو من مسلسلات رمضان 2019 وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل من خلال مجموعة من القصص الواقعية الاجتماعية التي تحدث داخل المجتمع العربي، كــقضايا الطلاق والخيانة والمشاكل الأسرية.

طاقم العمل: سليمان الياسين، إنتصار الشراح، نور الكويتيه، لطيفة المجرن.

إخراج: خالد جمال.

تأليف: علياء الكاظمي.

الواد سيد الشحات

تدور قصة المسلسل في اطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ منه.

طاقم العمل: أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، أكرم حسني.

إخراج: أحمد الجندي.

تأليف: مصطفي صقر.

سوبر ميرو

تجسد إيمي شخصية طاميرة البطلة الخارقة وتعمل صحفية في إحدى المجلات الصحفية، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية

طاقم العمل: إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد محمود، ملك قورة.

إخراج: وليد الحلفاوي.

تأليف: محمد محمدي.

زي الشمس

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير حيث يتعرض شقيق المحامية (دينا الشربيني) إلى القتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقته في البحث عن قاتله، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين له.

طاقم العمل: أحمد داوود، ريهام عبدالغفور، سوسن بدر، أحمد صلاح السعدني.

إخراج: كاملة أبو ذكري.

تأليف: مريم نعوم.

الحلاج

يتناول مسلسل “الحلاج” سيرة الصوفي الشهير (الحسين بن منصور الحلاج) في إطار تاريخي تخيلي حيث تبدأ الحكاية في العام 265 هجرية في عصر الخلافة العباسية الثانية، وما شهدته تلك الفترة من اضطراب في تداول السلطة، وأثر ذلك على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وبزغ في تلك الفترة نجم السيدة (شغب) وهي جارية من جواري المعتضد بالله وأم ولده “جعفر” والتي تمكنت بدهائها وقوة شخصيتها وفهمها لخفايا السياسة والحكم من خوض صراعات قاسية في سبيل تثبيت حكم ولدها جعفر. وعاش الحلاج في خضم تلك الفترة التاريخية شديدة التعقيد من حيث مجريات السياسة والفكر ورغم أنه خاض رحلة تنقل طويلة إذ يعد أحد الرحالة الكبار في تاريخ الفكر الصوفي، لكنه في المرحلة الأخيرة من حياته انتقل واستقر في مدينة بغداد. في جانب أخر وبخط موازي يتناول العمل شخصية النخاس (النطل) وهو جيل جديد من النخاسين أفرزه البذخ والثراء الفاحش في الدولة العباسية الثانية، فأصبح هناك من يعمل على تطوير مهنة النخاسة ونقل تجارة الرق إلى عالم أكثر سحر وفانتازية، وامتلك “النطل” ما يشبه بيت لتعليم فنون الحب والشعر يتم فيه تطوير الجواري لتكن قادرات على نظم الشعر وتعليمهن فنون الحب والرقص والغناء.

طاقم العمل: غسام مسعود، منذر ريحانة، مني واصف، عاكف نجم.

إخراج: شعلان الدبس.

تأليف: أحمد المغربي.

قابيل

تدور الأحداث في إطار التشويق والإثارة حيث جريمة قتل تقع، ويتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث عن القاتل.

طاقم العمل: محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، نهي عابدين.

إخراج: كريم الشناوي.

تأليف: مصطفي صقر.

من أول نظرة

هو من مسلسلات رمضان 2019 وتدور أحداث المسلسل من خلال مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة، التي تتناول في كل حلقة شخصية جديدة.

طاقم العمل: دنيا سمير غانم، سمير غانم، محمد سلاح، شيماء سيف.

إخراج: خالد الحلفاوي.

تأليف: شريف نجيب.

الزوجة الـ18

في إطار اجتماعي كوميدي يتورط رجل أعمال شاب في مشاكل كثيرة بسبب تعدد زيجاته.

طاقم العمل: حسن الرداد، سلوي خطاب، هيدي كرم، محمود البزاوي.

إخراج: مصطفي فكري.

تأليف: خالد أبو بكر.

بروفا

مجموعة من المفارقات الكوميدية التي يقع فيها بطلي العمل (أحمد فهمي، وماجي بو غصن) عقب تعارفهما.

طاقم العمل: نهلة عقل داوود، أحمد فهمي، ماغي بوغصن.

إخراج: رشا شربتجي.

تأليف: يم مشهدي.