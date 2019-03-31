جميع مسلسلات رمضان 2019 وقصة كل مسلسل وأبطال العمل

اقترب شهر رمضان الكريم وتم الإعلان عن حوالي 30 مسلسل رمضاني بشكل رسمي وسيتم عرضهم في شهر رمضان لعام 2019، في هذا المقال سأستعرض لكم جميع مسلسلات رمضان 2019 القادمة والتي تم الإعلان عنها حتى الأن و سنوضح لكم نبذة مختصرة عن قصة المسلسل.
مسلسلات رمضان 2019
يضم شهر رمضان 2019 العديد من الأعمال الدرامية العربية والمصرية الجيدة مع وجود أجزاء لمسلسلات رمضانية تم إنتاجها في السنوات الماضية مثل مسلسل كلبش 3 حيث يقدم مخرج العمل الجزء الثالث من المسلسل البوليسي الذي يتابعه العديد من المصريين.
كلبش 3
في الجزء الثالث من مسلسل كلبش يتقدم سليم الأنصاري بإستقالته من عمله في وزارة الداخلية إلي اللواء (جلال خطاب) وبعد إلحاح كبير من سليم يوافق اللواء ويتجه سليم إلي تأسيس شركة أمن مع شريكه (اكرم صفوان) ولكن تظهر بعض الخلافات بينهما ثم تتحول إلي عداوة فيما بعد.
طاقم العمل: أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، أميرة العايدي، هالة فاخر.
إخراج: بيتر ميمي.
تأليف: باهر دويدار.
قيد عائلي
هو من مسلسلات رمضان 2019 وتتمحور أحداث المسلسل حول صراع علي المال، حيث تتعرض عائلتين لصراعات كبيرة بسبب إختلافهم علي الميراث وحالة التجاهل الواضحة لصلة الرحم بسبب الميراث والثروة.
طاقم العمل: ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، نضال الشافعي.
إخراج: تامر حمزة.
تأليف: محمد رجاء.
بركة
هو من مسلسلات رمضان 2019 وتتمحور احداث المسلسل حول (بركة) الشاب المسافر من الصعيد إلي القاهرة مع والدته ليبدأ في جمع المال ويتورط في العديد من المشاكل بسبب بعض الأشخاص من أصحاب السلطات والمعارف ولا يقف بجانبه أي شخص أمام هذه المشاكل سوي والدته و بنت جارهم التي تحبه.
طاقم العمل: عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهني.
تأليف: محمد الشواف
فالنتينو
هو من مسلسلات رمضان 2019 ونور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو ومالك مدارس إنترناشيونال و زوجته التي حدث بينهم العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل لتبدأ المغامرات تتوالي.
طاقم العمل: عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين.
إخراج: رامي إمام.
تأليف: أيمن بهجت قمر.
ترجمان الأشواق
هو من مسلسلات رمضان 2019 وثلاث أصدقاء يعتنقون الفكر اليساري وتفرقوا بسبب الحياة، فإتجه أحدهم إلي الفكر الصوفي والأخر ظل كما هو علي المبادئ اليسارية والثالث هاجر خارج سوريا بعد الحرب الأهلية ولكنه يعود للبحث عن إبنته المفقودة.
طاقم العمل: عباس النوري، غسان مسعود، شكران مرتجي، سلمي المصري.
إخراج وتأليف: محمد عبدالعزيز.
ولد الغلابة
هو من مسلسلات رمضان 2019 وتدور أحداث المسلسل حول رجل صعيدي فقير يضطر للعمل في مهنتين بسبب ظروفه المادية، المهنة الأولي هي مدرس في احد المدارس الحكومية، والمهنة الثانية هي سائق تاكسي، ولكن تدفعه الظروف للمتاجرة في المخدرات، فماذا سيحدث له؟
طاقم العمل: أحمد السقا، جلال الزكي، عبدالرحيم حسن، فايق عزب.
إخراج: محمد سامي.
تأليف: أيمن سلامة.
زلزال
تدور احداث المسلسل في فترة زلزال 1992 عندما اشترى أحد الرجال منزلًا بأقساط يتم دفعها بشكل ثابت وعندما حان موعد القسط الأخير طالب صاحب المنزل تسجيله بإسمه ولكن البائع قام بالمماطلة حتي وقع زلزال 1992 والذي توفي الشاري بسببه وينهار المنزل وحينها يرفض البائع تسليم قطعة الأرض التي كان مبني عليها المنزل لأولاد الرجل المتوفي، هذا ما تسبب في بدأ صراع بين البائع وابن المتوفي.
طاقم العمل: محمد رمضان، حنان سليمان، أحمد صيام، سعيد الصالح.
إخراج: إبراهيم فخر.
تأليف: عبدالرحيم كمال.
لمس أكتاف
هو من مسلسلات رمضان 2019 وتدور أحدث المسلسل حول ملاكم يدعى أدهم تورط في بعض الأعمال الإجرامية وعندما قرر التوبة ورغبته في عيش حياة مستقرة طارده بعض أفراد العصابات ورجال المافيا للإنتقام، فماذا سيفعل؟؟
طاقم العمل: ياسر جلال، كارولين خليل، حنان مطاوع، فتحي عبدالوهاب.
إخراج: حسين المنباوي.
تأليف: هاني سرحان.
علامة إستفهام
هو من مسلسلات رمضان 2019 وتدور أحداث المسلسل في نطاق إجتماعي وتشويقي.
طاقم العمل: محمد رجب، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي.
إخراج: سميح النقاش.
تأليف: إسلام حافظ.
أبو جبل
هو من مسلسلات رمضان 2019 وتدور أحداث المسلسل حول عائلة أبو جبل الذي يمر بمر بالعديد من المشاكل والأزمات التي جعلته يفقد السيطرة علي نفسه وعلي تصرفاته.
طاقم العمل: مصطفي شعبان، محمود البزاوي، حسن حسني، رشا بن معاوية.
إخراج: أحمد صالح.
تأليف: محمد سيد بشير.
هوجان
هو من مسلسلات رمضان 2019 وتدور أحداث المسلسل حول شاب يلقب بهوجان بسبب تمتعه ببعض القدرات الخارقة كسحب السيارات بيده أو ثني العملات المعدنية بإصبعه وفمه وأكل الزجاج ليشتهر بشكل كبير ويصبح من أشهر الرجال في المجتمع.
طاقم العمل: محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، رياض الخولي.
إخراج: شيرين عادل.
تأليف: محمد صلاح العزب.
حرملك
تتمحور أحداث المسلسل حول سيطرة المماليك علي السلطة وتحكمهم في الأمور السياسية وهزيمة أعداء الأمة.
طاقم العمل: جمال سليمان، باسم ياخور، سلافة معمار، باسل خياط.
إخراج: تامر إسحاق.
تأليف: سليمان عبدالعزيز.
عذراء
هو من مسلسلات رمضان 2019 وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من السجينات يتبادلون حكاياتهم في السجن و ظلمته.
طاقم العمل: شجون الهاجري، أحمد إيراج، سعاد علي، مشاري البلام.
إخراج: محمد القفاص.
تأليف: محمد شمس.
سبع أبواب
تدور احداث المسلسل حول مجموعة من القصص تقع في ثنائيات، وثلاثيات، وخماسيات، وسباعيات وبأسماء مختلفة كحالة حنان و عريس ليلة خميس و مضاوي أكلها الذيب وبعض الحكايات الدرامية الإجتماعية الأخري.
طاقم العمل: بيومي فؤاد، سعد الفرج، جاسم النبهان، هيفاء عادل.
إخراج: سلطان خسروه.
تأليف: عبدالمحسن الروضان.
الملكة
هو من مسلسلات رمضان 2019 وتدور أحداث المسلسل حول مهندسة شابة (ياسمين عبدالعزيز) تتعرض للكثير من المواقف ومتزوجة من ضابط شرطة ولديها ابن وابنه، وتتوالي احداث المسلسل في نطاق درامي إجتماعي.
طاقم العمل: ياسمين عبدالعزيز، محمد عز، عواطف حلمي، فتحي عبدالوهاب.
إخراج: حسام علي.
تأليف: أمين جمال.
حكايتي
طاقم العمل: ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد بدير، إدوارد.
إخراج: أحمد سمير فرج.
تأليف: محمد عبدالمعطي.
فكرة بمليون جنية
تأليف: أياد إبراهيم.
البرنسيسة بيسة
طاقم العمل: مي عز الدين، أحمد حلاوة، حجاج عبدالعظيم، بوسي.
إخراج: أكرم فريد.
تأليف: مصطفي عمر.
وبينا معاد
طاقم العمل: غادة عادل، إيمان العاصي، أحمد داوود، سلوي خطاب.
إخراج: احمد خالد موسي.
تأليف: محمد أمين راضي.
طلقة حظ
طاقم العمل: مصطفي خاطر، أيتن عامر، إيمي، هبة مجدي.
إخراج: أحمد خالد أمين.
تأليف: إيهاب بليبل.
قمر هادي
طاقم العمل: هاني سلامة، داليا مصطفي، محسن محيي الدين، هالة فاخر.
إخراج: رؤوف عبدالعزيز.
تأليف: إسلام حافظ.
ابن أصول
طاقم العمل: حمادة هلال، أيتن عامر، عماد رشاد، إيناس كامل.
إخراج: محمد بكير.
تأليف: أحمد محمود أبو زيد.
عشاق رغم الطلاق
طاقم العمل: سليمان الياسين، إنتصار الشراح، نور الكويتيه، لطيفة المجرن.
إخراج: خالد جمال.
تأليف: علياء الكاظمي.
الواد سيد الشحات
طاقم العمل: أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، أكرم حسني.
إخراج: أحمد الجندي.
تأليف: مصطفي صقر.
سوبر ميرو
طاقم العمل: إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد محمود، ملك قورة.
إخراج: وليد الحلفاوي.
تأليف: محمد محمدي.
زي الشمس
طاقم العمل: أحمد داوود، ريهام عبدالغفور، سوسن بدر، أحمد صلاح السعدني.
إخراج: كاملة أبو ذكري.
تأليف: مريم نعوم.
الحلاج
طاقم العمل: غسام مسعود، منذر ريحانة، مني واصف، عاكف نجم.
إخراج: شعلان الدبس.
تأليف: أحمد المغربي.
قابيل
طاقم العمل: محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، نهي عابدين.
إخراج: كريم الشناوي.
تأليف: مصطفي صقر.
من أول نظرة
طاقم العمل: دنيا سمير غانم، سمير غانم، محمد سلاح، شيماء سيف.
إخراج: خالد الحلفاوي.
تأليف: شريف نجيب.
الزوجة الـ18
طاقم العمل: حسن الرداد، سلوي خطاب، هيدي كرم، محمود البزاوي.
إخراج: مصطفي فكري.
تأليف: خالد أبو بكر.
بروفا
طاقم العمل: نهلة عقل داوود، أحمد فهمي، ماغي بوغصن.
إخراج: رشا شربتجي.
تأليف: يم مشهدي.
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