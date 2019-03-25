حبس تامر عاشور سنة ودفع كفالة 10 آلاف جنيه.. تعرف على الأسباب

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أصدرت اليوم “محكمة جنح التهرب الضريبى”، التي عقدت في التجمع الخامس، تحت رئاسة المستشار محمد جمال، ووكيل النائب العام المستشار ماجد يحيى، وأمانة سر وسام حنفى، حكم قضائي ضد المطرب تامر عاشور.

وقضت المحكمة بحبس المطرب تامر عاشور سنة، مع دفع كفالة تقدر بحوالي 10 ألاف جنيهًا مصريًا، مع دفع غرامة بما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

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وأسندت النيابة العامة إلى أن المطرب الشاب تامر عاشور، قد وجهت إليه تهمة التهرب الضريبي، بقيمة مالية تقدر بحوالي 183,269 ألف جنيهًا مصريًا، من عامى 2011م إلى عام 2014م، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع الشركات العاملة في مجال الإنتاج الفني.

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