مصر 365
أخبار الفن

وفاة الفنان محمود الجندي عن عمر ٧٤ عاما بإحدى المستشفيات بأكتوبر

مروة عفيفي مروة عفيفي
11 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
Advertisements
Advertisements

توفى فجر اليوم الخميس، الموافق ١١ إبريل، الفنان القدير محمود الجندى عن عمر يناهز 74 عاما، بأحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

ومن ناحيته أكد الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر وفاة فقيد الأسرة الفنية المصرية والعربية.
وصرح نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، أنه سيتم تشييع جثمان الفنان الكبير محمود الجندي من مسجد الشيخ عبد الحكم، بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

يذكر أن الفنان الراحل محمود الجندى كان قد أصيب بأزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، أثناء تصويره مسلسل “حكايتي” المقرر عرضه رمضان المقبل، وتم نقله على أثرها إلى أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، ومكث هناك مايقرب من 10 أيام إلى أن فارق الحياة منذ ساعات.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن الفنان الكبير محمود الجندى، قد شارك طوال مشواره الفني الذي يقارب النصف قرن في العديد من الأعمال الفنية التي تعتبر علامات فارقة سواء في السينما أو المسرح أو الدراما التلفزيونية.
من أشهر اعماله في السينما فيلم اللعب مع الكبار مع الزعيم عادل إمام، وفيلم “واحد من الناس” وفي المسرح مسرحيتي “إنها حقا عائلة محترمة” ومسرحية ” علشان خاطر عيونك” مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، وفي الدراما التليفزيونية كان للراحل محمود الجندي علامات منيرة في تاريخ الدراما المصرية، فقدم مسلسل “الشهد والدموع” ومسلسل”حديث الصباح والمساء” ومسلسل” رحلة السيد أبو العلا البشري”.
وحتى أيامه الأخيرة كان ال الفنان الراحل يواصل العمل الفني فقد كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل “حكايتى”، من بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد وآخرون، للكاتب محمد عبد المعطى، من إنتاج شركة سينرجى، للمخرج أحمد سمير فرج.

Advertisements

أضف تعليق

موضوعات متعلقة

أخبار الفن

جميع مسلسلات رمضان 2019 وقصة كل مسلسل وأبطال العمل

اقترب شهر رمضان الكريم وتم الإعلان عن حوالي 30 مسلسل رمضاني بشكل رسمي وسيتم عرضهم في شهر رمضان لعام 2019، في هذا المقال سأستعرض لكم جميع مسلسلات رمضان 2019 القادمة والتي تم الإعلان عنها حتى الأن و سنوضح لكم نبذة مختصرة..

مصطفي الشبراوي مصطفي الشبراوي
حبس تامر عاشور سنة ودفع كفالة 10 آلاف جنيه.. تعرف على الأسباب
أخبار الفن

حبس تامر عاشور سنة ودفع كفالة 10 آلاف جنيه.. تعرف على الأسباب

أصدرت اليوم “محكمة جنح التهرب الضريبى”، التي عقدت في التجمع الخامس، تحت رئاسة المستشار محمد جمال، ووكيل النائب العام المستشار ماجد يحيى، وأمانة سر وسام حنفى، حكم قضائي ضد المطرب تامر عاشور. وقضت المحكمة بحبس..

هبه حسن هبه حسن
نجوم "مسرح مصر" يتربعون على عرش الدراما الرمضانية بـ 9 مسلسلات
أخبار الفن

نجوم “مسرح مصر” يتربعون على عرش الدراما الرمضانية بـ 9 مسلسلات

أعلن نجم “مسرح مصر” الفنان محمد أنور عن سعادته بالمشاركة مع أصدقائه نجوم “فرقة مسرح مصر”، في عدد كبير من المسلسلات المقرر عرضها في السباق الدرامي لشهر رمضان العام القادم. قام الفنان محمد أنور،..

هبه حسن هبه حسن