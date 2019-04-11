وفاة الفنان محمود الجندي عن عمر ٧٤ عاما بإحدى المستشفيات بأكتوبر

توفى فجر اليوم الخميس، الموافق ١١ إبريل، الفنان القدير محمود الجندى عن عمر يناهز 74 عاما، بأحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

ومن ناحيته أكد الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر وفاة فقيد الأسرة الفنية المصرية والعربية.

وصرح نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، أنه سيتم تشييع جثمان الفنان الكبير محمود الجندي من مسجد الشيخ عبد الحكم، بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

يذكر أن الفنان الراحل محمود الجندى كان قد أصيب بأزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، أثناء تصويره مسلسل “حكايتي” المقرر عرضه رمضان المقبل، وتم نقله على أثرها إلى أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، ومكث هناك مايقرب من 10 أيام إلى أن فارق الحياة منذ ساعات.

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تجدر الإشارة إلى أن الفنان الكبير محمود الجندى، قد شارك طوال مشواره الفني الذي يقارب النصف قرن في العديد من الأعمال الفنية التي تعتبر علامات فارقة سواء في السينما أو المسرح أو الدراما التلفزيونية.

من أشهر اعماله في السينما فيلم اللعب مع الكبار مع الزعيم عادل إمام، وفيلم “واحد من الناس” وفي المسرح مسرحيتي “إنها حقا عائلة محترمة” ومسرحية ” علشان خاطر عيونك” مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، وفي الدراما التليفزيونية كان للراحل محمود الجندي علامات منيرة في تاريخ الدراما المصرية، فقدم مسلسل “الشهد والدموع” ومسلسل”حديث الصباح والمساء” ومسلسل” رحلة السيد أبو العلا البشري”.

وحتى أيامه الأخيرة كان ال الفنان الراحل يواصل العمل الفني فقد كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل “حكايتى”، من بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد وآخرون، للكاتب محمد عبد المعطى، من إنتاج شركة سينرجى، للمخرج أحمد سمير فرج.