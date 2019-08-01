نقيب الموسيقيين عن محمد رمضان.. منحناه تصريحاً للغناء وليس لخلع الملابس

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رد نقيب المهن الموسيقية بمصر المطرب هاني شاكر،عن بعض التصرفات المثيرة للجدل التي تم إثارتها خلال الفترة السابقة حول الفنان المصري محمد رمضان.

وقد أعلن المطرب هاني شاكر​ عن غضبه من الفنان المصري محمد رمضان​، وقال إنه أعطى الفنان محمد رمضان تصريحاً لكي يغنى، وليس من أجل خلع ثيابه، كما فعل على خشبة المسرح بحفلة الذي تم إقامته منذ أسابيع.

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جاءت تصريحات المطرب هاني شاكر، على هامش فعاليات مشاركته بانتخابات نقابة الموسيقيين، التي جرت أمس في مقر نادي نقابة المهن التمثيلية.

وكان الفنان محمد رمضان قد قد أثار الجدل، وغضب الجماهير بعد أن قام بخلع ملابسه بشكل متكرر أثناء حفلاته بمناطق متعددة، بالإضافة لخلع ملابسه باستمرار بأعماله الغنائية.

وقد أعلن الفنان هاني شاكر، “بعتذر منكم احنا منحناه تصريحاً للغناء، وليس لخلع ملابسه على المسرح”، وأكد على أنه تم منح تصريح للفنان محمد رمضان، تبعاً للبروتوكول المعلن بين الاتحادات الفنية الـ 3.

ولفت نقيب الموسيقيين إلى أن محمد رمضان لو رغب باحتراف الغناء، فعليه أن يتقدم للخضوع لاختبارات الصوت على يد الدكتور رضا رجب، وأضاف، “ييجي ويورينا الصوت الجميل”.

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