جوجل تحتفل بذكرى ميلاد الفنانة مديحة كامل

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يحتفل اليوم السبت 3 من شهر أغسطس لعام 2019، موقع جوجل العالمي بذكرى ميلاد الفنانة المصرية الراحلة “مديحة كامل”، التي ولدت يوم 3 من شهر أغسطس لعام 1948، وتوفيت عام 1997.

ولدت الفنانة المصرية مديحة كامل بمدينة الاسكندرية، وانتقلت للعيش بمدينة القاهرة خلال عام 1962، ودرست بكلية الآداب بجامعة عين شمس، وبعد التخرج عملت لفترة بمجال عروض الأزياء، ثم عملت بمجال التمثيل من خلال العديد من الأدوار الفنية الصغيرة، حتى حازت على دور البطولة بفيلم “30 يوم في السجن”.

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ثم اختفت بعدها الفنانة مديحة كامل لمدة عامين أو أكثر ثم عادت من جديد لمجال التمثيل بمصر ولبنان بأدوار لم تجلب لها شهرة واسعة خلال تلك الفترة، ولكنها حققت انتشارا كبيراً لها، ولعبت أدوار البطولة الثانية بأفلام عديدة حتي جاءتها الفرصة للبطولة المطلقة، وذلك بفيلم “الصعود إلى الهاوية” للمخرج كمال الشيخ، والفنان المصرية الشهير محمود ياسين.

وأدت بهذا الفيلم دور جاسوسة التي تعمل لصالح إسرائيل، وفي الفيلم عبارة خالدة للفنان محمود ياسين يخاطب بها الفنانة مديحة كامل بعد القبض عليها، وإعادتها للبلاد، حيث قال لها: “هي دي مصر يا عبلة”.

وقد حقق دور عبلة النجومية كبيرة للفنانة مديحة كامل خلال تلك الفترة، وفتح أمامها العديد من أبواب البطولات النسائية المطلقة برفقة كبار نجوم الفن، مثل مشاركتها في فيلم “شوارع من نار”، من النجم الراحل نور الشريف، ويتحدث عن فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر، كما شاركت الفنانة مديحة كامل بدور بفيلم كوميدي، وهو “أذكياء لكن أغبياء” برفقه الفنان عادل إمام، والفنان سمير غانم، والنجم المخضرم الراحل رشدي أباظة.

عانت الفنانة مديحة كامل من مرض القلب طوال حياتها، وأصيبت بالمرة الأولى بجلطة خلال عام 1975، أثناء تصويرها مسلسل “الأفعى”، إلا أن تدهورات في حالتها الصحية قد بدأت قبل وفاتها بعام، حيث ظلت الفنانة مديحة كامل طريحة الفراش بمستشفى مصطفى محمود لمدة 10 أشهر بسبب ضعف عضلة القلب، وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر، مما أستدعى مكوثها بالمستشفى لفترة زمنية طويلة.

توفيت الفنانة مديحة كامل بمنزلها خلال يوم 13 من شهر يناير لعام 1997، المصادف الرابع من شهر رمضان، بعد أن صلت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها، وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، وتم العثور عليها ميتة بظهر اليوم التالي.

يجدر هنا الإشارة أن الفنانة مديحة كامل لم تظهر إعلاميًا بعد اعتزالها الفن إلا بمقابلة ببرنامج “حوار صريح جدا” خلال عام 1995، ولكن تم منع عرض الحلقة بسبب ما قيل أنها شنت “هجوم قاسي جداًّ” على الوسط الفني.

تمتلك الفنانة الراحلة مديحة كامل رصيد كبير من بالسينما المصرية: الأفلام “فتاة شاذة، باسم الحب، حب وكاراتية، العقل والمال، هو والنساء، العيب، مطاردة غرامية، أين حبي، أبواب الليل، عائلات محترمة، أصعب جواز، الكدابين الثلاثة، حب المراهقات، شقة مفروشة، أبطال ونساء، الاختيار، أختي، آخر الطريق، الحب والفلوس، حب في باريس، أغنية على الممر، حب وكبرئاي، الشيطان امرأة، البنات والمرسيدس، قطط شارع الحمراء، السكرية، زمان يا حب، في الصيف لازم تحب، أبناء الصمت، زائر الفجر، حبي الأول والأخير، دعاء المظلومين، المعلمة سماح”، وغيرها من الأفلام السينمائية.

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