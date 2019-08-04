تعرف على.. أسعار تذاكر حفل جينيفر لوبيز بالساحل الشمالي

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تستعد جينيفر لوبيز المطربة العالمية من أجل إحياء فعاليات حفلها الأول بالدولة المصرية، ضمن البرنامج الذي بدأته منذ شهرين بكاليفورينا الأمريكية، مرورًا بكندا قبل أن تمر بالعديد من المحطات الأخرى التي سوف تنتهي بالدولة المصرية.

ومن المتعين أن تحيي المطربة جينيفر لوبيز حفلها في “Seacode Beach Club” القائم بقرية العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أغسطس الراهن لعام 2019.

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أسعار تذاكر حفل جينيفر لوبيز

تختلف أسعار تذاكر الحفل، على حسب الفئات المطروحة لتذاكر الحفل، وهي كالتالي:

تبدأ الفئة الأولى بسعر 2000 جنيهاً مصرياً وقوفًا.

فئة الـVIP تم تحديد سعر تذكرة الحفل بقيمة 4000 جنيهاً مصرياً.

فئة التذكرة الذهبية بقيمة 4500 جنيهاً مصرياً.

صرحت المطربة العاليمة جينفير لوبيز عبر فيديو لها انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “أدعوكم للاحتفال بعيد ميلادي هذا العام بمصر يوم 9 من شهر أغسطس لعام 2019”.

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