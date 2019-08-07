إليكم.. موعد ومكان عرض الموسم الأخير من “مسرح تياترو مصر”

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تنطلق يوم الأحد القادم العروض الفنية الجماهيرية المُباشرة خلال الموسم الخامس، وهو الموسم الأخير من عروض “مسرح مصر”، والتي يتم بثها حصرياً عبر شاشة “إم بي سي مصر” الفضائية.

وقد أسس تلك الفرقة المسرحية الفنان الكبير أشرف عبدالباقي تحت مسمى “مسرح مصر” بمُشاركة نخبة من نجوم الفن خلال المُستقبل، قدموا على مدار السنوات الـ 4 السابقة عبر القناة الفضائية “إم بي سي مصر”، حيث يقدموا ما يقرب من 90 مسرحية كوميدية ناجحة، لاقت إقبال جماهيري كبير.

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وقد أعرب الفنان أشرف عبد الباقي عن رضاؤه التام بما حققه فرقته المسرحية خلال تلك التجربة الفنية مع النجوم الشباب الذين فتح لهم “مسرح مصر” أبوابه، لينطلقوا بعدها لأفاق أرحب بعالم الفن، وأكد عبدالباقي أن أكثر ما أسعده خلال السنوات السابقة هو التفاف الجمهور المصري، والعربي الكبير حول الفكرة، وعودة الإقبال على المسرح من جديد.

ووجه الفنان أشرف عبدالباقي كل الشكر للقناة الفضائية “إم بي سي مصر”، التي كانت دائما السند والعون لتلك التجربة االفنية، وأكد أن الموسم الأخير سوف يكون الأفضل، وسوف يتم تقديم عشرات المسرحيات الفنية الجديدة.

ومن جانبه عبر “صادق الصباح”، هو مُنتج فرقة “مسرح مصر”، عن سعادته الغامرة بالنجاح الكبير الذي صادف عروض فرقة “مسرح مصر”.

وأوضح صادق الصباح أن هناك العديد من الأفكار، والعديد من المقترحات الخاصة بالتعاون المُستقبلي مع الفنان الكبير أشرف عبدالباقي سوف يتم الاستقرار على أحدها بعد نهاية عرض الموسم الخامس، وهو الموسم الأخير من مسرح مصر.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن فرقة “مسرح مصر” قد أطلقها النجم الكبير أشرف عبد الباقي وضمت نُخبة من الوجوه الشابة، وهم: الفنان الشاب علي ربيع، والفنان مصطفى خاطر، والفنان كريم عفيفي، والفنانة دينا محسن، ويزو، إسراء عبد الفتاح، والفنانة سارة درزاوي، والفنان إبرام سمير، والفنان حامد محمد، والفنان محمد أنور، والفنان محمد توب، والفنان بيشوي طاهر، والفنان محمد أسامة “أوس أوس”، والفنان حمدي الميرغني، والفنان محمد عبدالرحمن، ومن تأليف، وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

وسوف يتواصل عرض المسرحيات خلال الموسم الأخير من مسرح مصر على مسرح جراند نايل تاور بداية من يوم الأحد القادم في تمام الساعة الـ 8 مساءاً.

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