إليكم.. خريطة حفلات الفنانين بعيد الأضحى المبارك أبرزهم رامي صبري وحكيم

Advertisements

أيام قليلة وينطلق مهرجان حفلات عيد الأضحى المبارك 2019 ميلادياً، التي يشارك فيها عددي من كبار الفنانين العرب، ويقدم كل فنان باقة من أفضل أغانيه إلى جماهيره.

أسعار ومواعيد وأماكن حفلات عيد الأضحى

يحيي الفنان أدهم سليمان حفله الفني خلال ثاني أيام عيد الأضحى في نادي القوات المسلحة بأسيوط، وسعر تذكرة الحفل بقيمة 130 جنيهاً مصرياً.

حفل الفنان أحمد كامل في قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، ثالث أيام عيد الأضحى يوم 13 من شهر أغسطس الجاري، وسعر التذكرة 97 جنيهاً مصرياً.

يحيي الفنان الكبير “حكيم”، حفلاً فنياً خلال ثالث أيام العيد الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري، بمنتجع هاسيندا في الساحل الشمالي.

تبدأ حفل فريق بلاك تيما في قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي رابع أيام العيد الموافق 14 أغسطس، وسعر التذكرة 87 جنيه.

يحيى الفنان رامي صبري، حفله الفني في منتجع بورتو سعيد، خلال رابع أيام العيد الأصحى المبارك الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري.

أقرا المزيد قبل عطلة عيد الأضحى.. تعرف على أرخص فنادق الإسكندرية ودهب وشرم الشيخ والغردقة

Advertisements