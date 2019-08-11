أفلام عيد الأضحى 2019 وأسعار التذاكر وأماكن السينمات

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يحل اليوم عيد الأضحى المبارك، ويتجه كثير من المصريين للخروج والتنزه خارج المنزل، بينما يذهب آخرون نحو السينما، لمشاهدة الأفلام الجديدة المعروضة في السينمات.

موقع “مصر 365” يرصد في تقريره التالي، أفلام عيد الأضحى المقرر عرضها في دور العرض، وأبزر مواعيد الحفلات، فضلا عن مواعيد عرض الأفلام، وأسعار تذاكر السينما.

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وتقدم السطور التالية مجموعة متنوعة من دور العرض السينمائي تغطي جميع أنحاء الجمهورية، والتي تتفاوت أسعار التذاكر بها، حيث تبدأ من 10 جنيهات للطلاب و20 جنيها لغير الطلاب حتى 180 جنيها.

وبعض دور العرض السينمائي التي يشملها التقرير، تقدم أحدث التجارب وأكثرها تطورا في عالم العرض السينمائي وهي MX4D، وتجد نفسك أقرب للإثارة على الشاشة من خلال أجهزة محاكاة للحركة في المقاعد، فضلا عن ماكينات مؤثرات خاصة تحيط بك في القاعة، للتزامن التام مع أحداث الفيلم.

أفلام عيد الأضحى 2019

خيال مآتة

يعود الفنان أحمد حلمي موسم أفلام عيد الأضحى 2019 بفيلم “خيال مآتة”، بعد غياب 3 سنوات عن المشاركة في الأعمال السينمائية، والتي كان آخرها فيلم “لف ودوران” أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

أحداث فيلم “خيال مآتة” تدور حول حياة “رؤوف” مهندس ديكور يشك في كل ما حوله، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، وعبدالرحمن أبوزهرة.

وتدور أحداث “خيال مآتة” في إطار كوميدي اجتماعي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

الفيل الأزرق 2

فيلم “الفيل الأزرق 2” إنتاج شركة سينرجي، طرح في دور العرض السينمائي قبل بداية موسم عيد الأضحى، وهو يُعد واحدا من أفلام الموسم، بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، إياد نصار، هند صبري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وأحداث “الفيل الأزرق 2” الذي طُرح الجزء الأول منه في العام 2014، تشهد زواج الدكتور يحيى “كريم عبد العزيز” بلبنى “نيللي كريم”، ويتم استدعاؤه لقسم الحالات الخطرة “8 غرب حريم” الذي تدور فيه أحداث الفيلم.

وتشهد أحداث الجزء الثاني التلاعب بحياة “يحيى” وتهديد أسرته، وبعد فترة يستعين بحبوب الفيل الأزرق لاستعادة تركيزه والسيطرة على الأمور، فضلا عن حل الألغاز التي تواجهه.

ولاد رزق 2

بعد 3 سنوات من طرح الجزء الأول من فيلم “ولاد رزق” الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، يشهد موسم عيد الأضحى طرح الجزء الثاني من الفيلم تحت عنوان “ولاد رزق.. عودة أسود الأرض”

الفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، بمشاركة خالد الصاوى وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني، إنتاج وإخراج طارق العريان.

الكنز 2

يشهد هذا الموسم طرح الجزء الثاني من فيلم “الكنز”، الذي تدور أحداثه حول حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق في العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصية مسجلة تركها له.

“الكنز” بطولة محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، روبي، أمينة خليل، وأحمد رزق، إخراج شريف عرفة، وتأليف عبد الرحيم كمال.

كل سنة وانت طيب

يعود تامر حسني إلى السينما بعد النجاح كبير الذي حققه فيلم “البدلة”، إذ يشارك في موسم أفلام عيد الأضحى 2019 بفيلم “كل سنة وانت طيب”، ومتوقع أن يحقق نجاحا قريبا من فيلم حسني الأخير، الذي تربع به على عرش الأفلام الأعلى إيرادا في السينما المصرية.

الطيب والشرس واللعوب

يشارك في سباق موسم أفلام عيد الأضحى 2019، عدة نجوم صاعدة في الفيلم الجديد “الطيب والشرس واللعوب”، بطولة مي كساب، محمد سلام، أحمد فتحي، وطارق الإبياري، وهو تأليف رأفت رضا، إخراج رامي رزق الله، إنتاج إيهاب السرجاني وأحمد حلمي.

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مواعيد عرض الأفلام وأسعار التذاكر في دور العرض

سينما كايرو فيستفال

توجد داخل مول كايرو فيستفال على الطريق الدائري في منطقة التجمع الخامس بجوار أكاديمية الشرطة، وتمنع السينما دخول الأطفال أقل من 6 سنوات، ومواعيد حفلات السينما وأسعار الحفلات كما يلي.

موعد الحفلة الأولى الساعة الـ 10:45 صباحا، وسعر التذكرة 60 جنيها.

موعد الحفلة الثانية الساعة الـ 01:15 ظهرا وسعر التذكرة 60 جنيها.

موعد الحفلة الثالثة الساعة 04:00 عصرا، وسعر التذكرة 90 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة الساعة 07:00 مساء، وسعر التذكرة 90 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة الساعة 10:00 مساء، وسعر التذكرة 90 جنيها.

موعد الحفلة السادسة، في تمام الساعة 01:00 ليلا، وسعر التذكرة 90 جنيها.

سينما صن سيتي

توجد داخل صن سيتي مول في منطقة مصر الجديدة، وأسعار الحفلات التالي ذكرها غير شاملة نظارة أفلام ثلاثي الأبعاد، والسينما تمنع دخول الأطفال أقل من 4 سنوات.

موعد الحفلة الأولى في الساعة الـ 10:15 صباحا، وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة الثانية في الساعة الـ12:45 ظهرا وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة الثالثة في الساعة 03:45 عصرا، وسعر التذكرة 80 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة في الساعة 06:45 مساء، وسعر التذكرة 80 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة في الساعة 09:45 مساء، وسعر التذكرة 80 جنيها.

موعد الحفلة السادسة في الساعة 12:45 ليلا، وسعر التذكرة 80 جنيها.

سينما جلاكسي سينبلكس مول العرب

أسعار الحفلات في سينما سينما جلاكسي سينبلكس مول العرب، ليست شاملة نظارة أفلام ثلاثي الأبعاد، حال دخول أحد الأفلام الـ3D.

موعد الحفلة الأولى في الساعة الـ 10:30 صباحا، وسعر التذكرة 60 جنيها.

موعد الحفلة الثانية في الساعة الـ 01:00 ظهرا وسعر التذكرة 60 جنيها.

موعد الحفلة الثالثة في الساعة 03:30 عصرا، وسعر التذكرة 80 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة في الساعة 06:30 مساء ، وسعر التذكرة 80 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة في الساعة 09:30 مساء، وسعر التذكرة 80 جنيها.

موعد الحفلة السادسة في الساعة 12:30 ليلاً، وسعر التذكرة 80 جنيها.

سينما بلازا “أمريكانا بلازا”

توجد داخل مول أمريكانا بلازا في مدينة الشيخ زايد، وأسعار الحفلات بها غير شاملة سعر نظارة الأفلام ثلاثية الأبعاد، حال حضور فيلم بتقنية الـ3D.

موعد الحفلة الأولى في الساعة الـ 09:45 صباحا، وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة الثانية في الساعة الـ 12:15 ظهرا وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة الثالثة في الساعة 02:45 عصرا، وسعر التذكرة 85 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة في الساعة 05:15 مساء ، وسعر التذكرة 85 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة في الساعة 07:45 مساء، وسعر التذكرة 85 جنيها.

موعد الحفلة السادسة في الساعة 10:15 ليلاً، وسعر التذكرة 85 جنيها.

سينما بلازا MX4D

تقدم سينما سينما بلازا MX4D أحدث التجارب وأكثرها تطورا في عالم العرض السينمائي MX4D، وتجد نفسك أقرب للإثارة على الشاشة بأجهزة محاكاة للحركة في المقاعد وماكينات مؤثرات خاصة تحيط بك في القاعة، تعمل في تزامن تام مع أحداث الفيلم.

وفيما يلي أسعار التذاكر ومواعيد العرض:

موعد الحفلة الأولى في الساعة الـ 10:15 صباحا، وسعر التذكرة 100 جنيه.

موعد الحفلة الثانية في الساعة الـ 01:00 ظهرا وسعر التذكرة 100 جنيه.

موعد الحفلة الثالثة في الساعة 03:45 عصرا، وسعر التذكرة 180 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة في الساعة 06:45 مساء ، وسعر التذكرة 180 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة في الساعة 09:45 مساء، وسعر التذكرة 180 جنيها.

موعد الحفلة السادسة في الساعة 12:45 ليلاً، وسعر التذكرة 180 جنيها.

سينما بوينت MX4D

موعد الحفلة الأولى في الساعة الـ 09:45 صباحا، وسعر التذكرة 100 جنيه.

موعد الحفلة الثانية في الساعة الـ 12:15 ظهرا وسعر التذكرة 100 جنيه.

موعد الحفلة الثالثة في الساعة 02:45 عصرا، وسعر التذكرة 180 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة في الساعة 05:15 مساء ، وسعر التذكرة 180 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة في الساعة 07:45 مساء، وسعر التذكرة 180 جنيها.

موعد الحفلة السادسة في الساعة 10:15 ليلاً، وسعر التذكرة 180 جنيها.

سينما كوزموس

موجودة في 12 شارع عماد الدين في وسط البلد بالقاهرة، وجميع الأفلام تعرض حسب أولوية الحجز.

موعد الحفلة الأولى في الساعة الـ 10:30 صباحا، وسعر التذكرة 35 جنيها.

موعد الحفلة الثانية في الساعة الـ 01:00 ظهرا وسعر التذكرة 35 جنيها.

موعد الحفلة الثالثة في الساعة 03:30 عصرا، وسعر التذكرة 40 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة في الساعة 06:30 مساء ، وسعر التذكرة 40 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة في الساعة 09:30 مساء، وسعر التذكرة 40 جنيها.

موعد الحفلة السادسة في الساعة 12:30 ليلاً، وسعر التذكرة 40 جنيها.

سينما جراند الغردقة

موعد الحفلة الأولى في الساعة الـ 10:15 صباحا، وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة الثانية في الساعة الـ 01:00 ظهرا وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة الثالثة في الساعة 03:45 عصرا، وسعر التذكرة 75 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة في الساعة 06:45 مساء ، وسعر التذكرة 75 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة في الساعة 09:45 مساء، وسعر التذكرة 75 جنيها.

موعد الحفلة السادسة في الساعة 12:45 ليلاً، وسعر التذكرة 75 جنيها.

سينما ستراند الإسكندرية

موجودة في ميدان سعد زغلول بمحطة الرمل في الإسكندرية، وهو سينما صيفي.

موعد الحفلة الأولى في الساعة الـ 07:00 مساءً، وسعر التذكرة 20 جنيها.

موعد الحفلة الثانية في الساعة الـ 10:00 مساءً، وسعر التذكرة 20 جنيها.

موعد الحفلة الثالثة في الساعة 12:00 مساءً، وسعر التذكرة 20 جنيها.

سينما ليدو

موجودة في شارع عماد الدين في وسط البلد بالقاهرة، وفي حالة وجود أكثر من فيلم بالقاعة تعرض الأفلام حسب أولوية الحجز، كما تقدم السينما خصما للطلبة والمجموعات في الحفلات الصباحية قيمته 10 جنيهات.

موعد الحفلة الأولى في الساعة الـ 10:00 صباحا، وسعر التذكرة 20 جنيها.

موعد الحفلة الثانية في الساعة الـ 01:00 ظهرا وسعر التذكرة 20 جنيها.

موعد الحفلة الثالثة في الساعة 03:30 عصرا، وسعر التذكرة 25 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة في الساعة 06:30 مساء ، وسعر التذكرة 25 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة في الساعة 09:30 مساء، وسعر التذكرة 25 جنيها.

موعد الحفلة السادسة في الساعة 12:30 ليلاً، وسعر التذكرة 25 جنيها.

سينما نايل سيتي

موجودة في أبراج نايل سيتي على كورنيش النيل، وبها بلكون في السينما، وأسعار الحفلات غير شاملة نظارة الأفلام ثلاثية الأبعاد حال حضور فيلم بتقنية 3D.

موعد الحفلة الأولى في الساعة الـ 10:30 صباحا، وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة الثانية في الساعة الـ 12:30 ظهرا وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة الثالثة في الساعة 03:30 عصرا، وسعر التذكرة 70 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة في الساعة 06:30 مساء ، وسعر التذكرة 70 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة في الساعة 09:30 مساء، وسعر التذكرة 70 جنيها.

موعد الحفلة السادسة في الساعة 12:30 ليلاً، وسعر التذكرة 70 جنيها.

سينما سيتي ستارز

موجودة في مول سيتي ستارز بالدور الخامس في مدينة نصر بالقاهرة، وأسعار الحفلات لا تشمل نظارة الأفلام ثلاثية الأبعاد، حال حضور فيلم بتقنية 3D.

موعد الحفلة الأولى في الساعة الـ 10:00 صباحا، وسعر التذكرة 50 جنيه.

موعد الحفلة الثانية في الساعة الـ 12:45 ظهرا وسعر التذكرة 50 جنيه

موعد الحفلة الثالثة في الساعة 03:45 عصرا، وسعر التذكرة 80 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة في الساعة 06:45 مساء ، وسعر التذكرة 80 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة في الساعة 09:45 مساء، وسعر التذكرة 80 جنيها.

موعد الحفلة السادسة في الساعة 12:45 ليلاً، وسعر التذكرة 80 جنيها.

سينما مترو القاهرة

موجودة في شارع طلعت حرب في وسط البلد بالقاهرة، والأسعار بها لا تشمل النظارة ثلاثية الأبعاد، حال حضور فيلم بتقنية 3D.

موعد الحفلة الأولى في الساعة الـ 10:30 صباحا، وسعر التذكرة 40 جنيها.

موعد الحفلة الثانية في الساعة الـ 12:45 ظهرا وسعر التذكرة 40 جنيها.

موعد الحفلة الثالثة في الساعة 03:30 عصرا، وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة في الساعة 06:30 مساء ، وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة في الساعة 09:30 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة السادسة في الساعة 12:30 ليلاً، وسعر التذكرة 50 جنيها.

سينما مترو الإسكندرية

موعد الحفلة الأولى في الساعة الـ 10:30 صباحا، وسعر التذكرة 40 جنيها.

موعد الحفلة الثانية في الساعة الـ 12:30 ظهرا وسعر التذكرة 40 جنيها.

موعد الحفلة الثالثة في الساعة 03:30 عصرا، وسعر التذكرة 60 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة في الساعة 06:30 مساء ، وسعر التذكرة 60 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة في الساعة 09:30 مساء، وسعر التذكرة 60 جنيها.

موعد الحفلة السادسة في الساعة 12:30 ليلاً، وسعر التذكرة 60 جنيها.

سينما جالكسي

موجودة في شارع عبد العزيز أبو السعود في المنيل بالجيزة، وأسعار الحفلات غير شاملة نظارة الأفلام ثلاثية الأبعاد، حال حضور فيلم بتقنية 3D.

موعد الحفلة الأولى في الساعة الـ 10:00 صباحا، وسعر التذكرة 40 جنيها.

موعد الحفلة الثانية في الساعة الـ 01:00 ظهرا وسعر التذكرة 40 جنيها.

موعد الحفلة الثالثة في الساعة 03:30 عصرا، وسعر التذكرة 70 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة في الساعة 06:30 مساء ، وسعر التذكرة 70 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة في الساعة 09:30 مساء، وسعر التذكرة 70 جنيها.

موعد الحفلة السادسة في الساعة 12:30 ليلاً، وسعر التذكرة 70 جنيها.

سينما داندي مول

موجودة في كارفور الكيلو 28 بطريق (مصر – الإسكندرية) الصحراوى، وأسعار الحفلات لا تشمل نظارة الأفلام ثلاثية الأبعاد، حال حضور فيلم بتقنية 3D.

موعد الحفلة الأولى في الساعة الـ 10:30 صباحا، وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة الثانية في الساعة الـ 12:30 ظهرا وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة الثالثة في الساعة 03:30 عصرا، وسعر التذكرة 60 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة في الساعة 06:30 مساء ، وسعر التذكرة 60 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة في الساعة 09:30 مساء، وسعر التذكرة 60 جنيها.

موعد الحفلة السادسة في الساعة 12:30 ليلاً، وسعر التذكرة 60 جنيها.

سينما أوديون

موجودة في 4 شارع عبدالسعيد حميد، المتفرع من شارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد في القاهرة.

موعد الحفلة الأولى في تمام الساعة الـ 10:30 صباحا، وسعر التذكرة 30 جنيها.

موعد الحفلة الثانية في تمام الساعة الـ 01:00 ظهرا وسعر التذكرة 30 جنيها.

موعد الحفلة الثالثة في تمام الساعة 03:30 عصرا، وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة في تمام الساعة 06:30 مساء ، وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة في تمام الساعة 09:30 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة السادسة في تمام الساعة 12:30 ليلاً، وسعر التذكرة 50 جنيها.

سينما الهرم

موجودة في شارع الهرم، وفي حالة وجود أكثر من فيلم بالقاعة تعرض الأفلام حسب أولوية الحجز.

موعد الحفلة الأولى في تمام الساعة الـ 10:30 صباحا، وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة الثانية في تمام الساعة الـ 01:00 ظهرا وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة الثالثة في تمام الساعة 03:30 عصرا، وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة في تمام الساعة 06:30 مساء ، وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة في تمام الساعة 09:30 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

موعد الحفلة السادسة في تمام الساعة 12:30 ليلاً، وسعر التذكرة 50 جنيها.

سينما مرسيليا في الإسكندرية

موعد الحفلة الأولى في تمام الساعة الـ 11:00 صباحا، وسعر التذكرة 40 جنيها.

موعد الحفلة الثانية في تمام الساعة الـ 01:45 ظهرا وسعر التذكرة 40 جنيها.

موعد الحفلة الثالثة في تمام الساعة 04:30 عصرا، وسعر التذكرة 60 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة في تمام الساعة 07:45 مساء ، وسعر التذكرة 60 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة في تمام الساعة 10:00 مساء، وسعر التذكرة 60 جنيها.

موعد الحفلة السادسة في تمام الساعة 12:45 ليلاً، وسعر التذكرة 60 جنيها.

سينما دنيا في بنها

موعد الحفلة الأولى في تمام الساعة الـ 10:30 صباحا، وسعر التذكرة 35 جنيها.

موعد الحفلة الثانية في تمام الساعة الـ 01:00 ظهرا وسعر التذكرة 35 جنيها.

موعد الحفلة الثالثة في تمام الساعة 03:30 عصرا، وسعر التذكرة 35 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة في تمام الساعة 06:00 مساء ، وسعر التذكرة 35 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة في تمام الساعة 09:00 مساء، وسعر التذكرة 35 جنيها.

موعد الحفلة السادسة في تمام الساعة 12:00 ليلاً، وسعر التذكرة 35 جنيها.

سينما سينشري في السويس

موعد الحفلة الأولى في تمام الساعة الـ 10:00 صباحا، وسعر التذكرة 30 جنيها.

موعد الحفلة الثانية في تمام الساعة الـ 01:00 ظهرا وسعر التذكرة 30 جنيها.

موعد الحفلة الثالثة في تمام الساعة 04:40 عصرا، وسعر التذكرة 40 جنيها.

موعد الحفلة الرابعة في تمام الساعة 06:00 مساء ، وسعر التذكرة 40 جنيها.

موعد الحفلة الخامسة في تمام الساعة 11:00 مساء، وسعر التذكرة 40 جنيها.