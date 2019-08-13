تفاصيل “رحلة الزمن الجميل” على مسرح القاهرة للعرائس وأسعار التذاكر

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يقوم مسرح القاهرة للعرائس بتقديم عرض “رحلة الزمن الجميل”، العرض من تأليف يحيي زكريا، ومن إخراج محمد نور، يبدأ اليوم تقديم عرض العرائس، وحتى يوم الخميس القادم.

كما أعلن مسرح العرائس عبر الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن مواعيد الحفلات من تمام الساعة 6:30 مساء، إلى تمام الساعة الـ 8:30 مساءً، وأسعار التذاكر تبدأ من 25 جنيه، أو 35 جنيه.

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ويجري حجز تذاكر الخاصة بالعرض المسرحي بطريقة مباشرة من الشباك من داخل المسرح في ميدان العتبة بجوار جراج العتبة.

صرح الفنان محمد نور، وهو مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة إلى البيت الفني للمسرح، إن العرض يدور حول رحلة يقوم بها الأطفال خلال العصر الفرعوني، والعرض من تأليف وأشعار يحيي زكريا، والألحان والموسيقي لكريم عرفة، كما قام بالإشراف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور العرض لمحمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، وقام بأعمال النحت محمود الطوبجي، والعرض فكرة وإخراج محمد نور.

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