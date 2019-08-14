التذكرة بـ2000 جنيه.. 10 معلومات عن حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة

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يعمل المطرب الشهير عمرو دياب على تنظيم حفل غنائي كبير له بعد غد الجمعة، على أن يتم إقامة فعاليات الحفل الفني بمدينة العلمين الجديدة، وهو الحفل الأول للفنان الشهير بمصر، بعد أنّ أطلق أغنيتين جديدتين أغنية “بحبه”، وأغنية “أنا غير”.

أهم 10 معلومات عن حفل الهضبة بالعلمين الجديدة

يقام حفل المطرب عمرو دياب يوم الجمعة الموافق 16 من شهر أغسطس لعام 2019، في تمام الساعة التاسعة مساءً. يتم تنظيم الحفل من قبل شركة إيجيبت كاليندر، ويقام لأول مرة بـ “الميوزيك أرينا”، وهي أكبر ساحة حفلات بالساحل الشمالي في مجمع الماسة بمدينة العلمين الجديدة. موقع الحفل الغنائي يتسع إلى ما يقرب من 20 ألف متفرج، وبيعت أكثر من عشرة آلاف تذكرة، وبه درجات متعددة للتذاكر، بينها “vip ،vip lounges”، خاصة بالشركات و كبار الضيوف. يتراوح سعر تذكرة الحفل الغنائي من 500 إلى 2000 جنيه. الحفل يعد هو الحفل الثاني بمنطقة العلمين الجديدة بعد حفل النجمة العالمية “جنيفر لوبيز”، الذي تم إقامة فعالياته منذ أيام قليلة. يشهد الحفل الغنائي تقديم أغنيتي “بحبه”، وأغنية “أنا غير” للمرة الأولى بمصر. يفاجئ الفنان عمرو دياب جمهوره بأغنية جديدة أخرى من الألبوم دون موسيقى، ويعلن رسمياً عن موعد طرح ألبومه الجديد الذي يحتوي على 10 أغنيات. يقدم المطرب عمرو دياب خلال فعاليات حفلته الغنائية مجموعة من أهم، وأشهر أغنياته، مثل “الليلة، يتعلموا، لو اتساب، يا أجمل عيون، قمرين، خلينا لوحدينا، ووياه”. يحضر الحفل الغنائي عدد من أصدقاء عمرو دياب المشاركين بالألبوم، من بينهم الشاعر تامر حسين، والملحن الشهير محمد يحيي والفنانة الشابة دينا الشربيني. الحفل الغنائي سوف يكون الأخير للفنان في مصر قبل أن يسافر إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشهر القادم، من أجل إحياء حفل غنائي آخر له.

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