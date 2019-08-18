حكم نهائي ضد أحمد الفيشاوي بالحبس لمدة شهر.. تعرف على السبب

Advertisements

أعلن المحامي شعبان سعيد، إن محكمة الأسرة قد أصدرت حكم بإلقاء القبض الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، وحبسه لمدة شهر، بسبب الامتناع عن سداد نفقة ابنته “لينا” من طليقته “هند الحناوي”، والتي تقدر بحوالي 235 ألف جنيهاً مصرياً.

وأضاف المحامي شعبان سعيد، أن طليقة أحمد الفيشاوي هند الحناوي قد أقامت دعوى قضائية ضده، بعد أن امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر لها بدفع مبلغ النفقة الخاص إلى ابنته لينا ، وحملت القضية رقم 86 لعام 2019 أسرة.

Advertisements

وأشار المحامي إلى أن الحكم القضائي الصادر ضد أحمد فاروق الفيشاوي يعد حكماً نهائياً، وفي حال إلقاء القبض على الفنان أحمد الفيشاوي، يكون معرضاً للحبس ما لم يقوم بسداد قيمة نفقة ابنته.

أقرا المزيد بالتفاصيل.. إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بالإتجار بالأطفال عبر “فيس بوك”