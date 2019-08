أليسا تفاجئ جمهورها وتعلن اعتزالها الغناء

صرحت المطربة الشهيرة إليسا، عن قرارها الخاص باعتزال الغناء، وأكدت لكل جماهيرها أن هذا الألبوم الغنائي القادم سوف يكون هو الألبوم الغنائي الأخير بمشوارها الفني

وعن أسباب اعتزال إليسا للغناء كما جاء في تغريدة أطلقتها عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة. والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أكون منتجاً بعد الآن”.

وأبدى متابعو المطربة إليسا عبر موقع “تويتر”، صدمتهم لما أعلنته المطربة عن قرارها اعتزال الغناء من خلال طرح ألبوم أخير لها، سوف يتم طرحه خلال الأيام القليلة القادمة.

أقرا أيضاً: عالم فلك يحذر من تمزق عظيم قد يدمر الكون بأكمله

I am preparing this new album with a lot of love and passion. The reason is that it will be the last one in my career. I am announcing this with a heavy heart but with a lot of conviction because I can’t work in a field that is similar to mafias. I can’t be productive anymore

— Elissa (@elissakh) August 19, 2019