الجمعة.. محمد رمضان يحيي حفل في الساحل

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منحت نقابة المهن الموسيقية، التصاريح الخاصة بحفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل، 23 أغسطس، بصفته عضوا بنقابة المهن التمثيلية، وسيتم تحصيل الرسم النسبي المقرر قانونا.

وجاء منح نقابة المهن التمثيلية التصريح لمحمد رمضان بعد أن تلقت خطابا بالموافقة من النقيب الدكتور أشرف زكي، في الوقت الذي تعهد فيه “الأسطورة” بالظهور على المسرح بالشكل اللائق بما لا يتعارض مع قواعد النظام العام.

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ويذكر أن نقابة الموسيقية قد انتهت قبل أيام، من مناقشة إحدى الشكاوى ضد الفنان محمد رمضان بخصوص حفله المقبل، وانتهت إلى تسوية كل الأمور المتعلقة به، ومنح التصاريح اللازمة لتقام الحفلة يوم الجمعة القمقبل.

وتتراوح أسعار حفل محمد رمضان بين 200 و750 و1000 جنيها.