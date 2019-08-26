تحركات جديدة من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

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قامت نقابة الإعلاميين بمخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، من أجل تنفيذ القرارات التي قد تم اتخذتها أمس الأحد ضد الإعلامى “تامر أمين”، حيث تم إصدار قرار بإيقاف الإعلامي.

وقد قرر مجلس نقابة الإعلاميين تحت رئاسة الدكتور طارق سعدة، مساء أمس الأحد بأن يتم منع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج “آخر النهار”، الذي يتم بثه عبر قناة النهار الفضائية، بممارسة النشاط الإعلامي بالقناة، أو خلال أي وسيلة إعلامية أخرى بسبب عدم حصوله على تصريح بمزاولة مهنة النشاط الإعلامي من قبل نقابة الإعلاميين، وأنه غير مقيد في جداول النقابة، وذلك يعد من الأمور المخالفة للقانون.

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وأكد أنه فور أن تقوم لجنة الشكاوى بالمجلس بانتهاء التحقيقات سوف تقوم بإعداد توصياتها، سوف يتم العمل على رفعها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

استمعت لجنة الشكاوى إلى أقوال الإعلامي تامر أمين خلال جلسة قد تم عقدها من أجل التحقيق معه مساء أمس الأحد، على خليفة تقدم المجلس القومي للمرأة شكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ضد برنامج “آخر النهار”، الذي يتم تقديمه من قبل الإعلامي تامر أمين عبر قناة النهار الفضائية.

وقد تضمنت الشكوى المقدمة ضد برنامج “أخر النهار” وبالتحديد خلال الحلقة التي استضاف فيها الإعلامي تامر أمين ضيفة البرنامج الدكتورة النائبة رانيا علوانى وتحدث إليها بأسلوب يفتقر إلى آداب اللياقة، ويخالف الأصول المهنية الإعلامية من خلال حواره الذى اتسم بالسخرية من الضيفة بسبب قيامها بالعديد من الأعمال خلال حياتها المهنية، بالإضافة إلى الإساءة التى وجهها الى زوج الضيفة، والسخرية من دعمه، ومساندته القوية لها مما يعد إساءة إلى رجال الدولة المصرية الداعمين لعمل المرأة بالمجتمع المصري، وقد طالبت نقابة الإعلاميين باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيال هذا الأمر.

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