محمد إمام يكشف عن شخصيته في “لص بغداد”

Advertisements

نشر الفنان محمد إمام صورة له من كواليس فيلمه الجديد “لص بغداد”، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”، قائلًا: “يوسف الراوي، قريبًا”

وقال إمام، معلقًا على الصورة التي نشرها عبر حسابه على “إنستجرام”: “يوسف الراوي.. لص بغداد قريبًا”، وهو اسم الشخصية التي يلعب دورها الفنان محمد إمام، وذلك ضمن أحداث فيلم “لص بغداد”، وتدور أحداث الفيلم الجديد، حول مغامرة كوميدية تحدث عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنزٍ مفقود.

Advertisements

وفيلم “لص بغداد” من بطولة الفنان محمد عادل إمام، والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنانة ياسمين رئيس، والفنانة أمينة خليل، والفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ “توتة”، والفنان الكبير صلاح عبد الله، بالإضافة إلى الفنان أحمد رزق، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، ومن إخراج أحمد خالد موسى، وهو يعد أول تعاونٍ بينهما في السينما، وهو من إنتاج شركة “سينرجي”.

كان الفنان محمد عادل إمام نشر صورة من قبل، لأحد المشاهد الصعبة والتي سيؤديها في الفيلم الجديد، وقال إنَّه قد انتهى من التدريب على أحد أصعب المشاهد التي من المنتظر أن يقدمها في عمله الفني المقبل “لص بغداد”.

وأضاف أمام، معلقًا على الصورة التي نشرها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، أن المشهد الذي سيصوره سيكون صعبًا جدًا، مشيرًا إلى أن المشهد سيكون الأول من نوعه في السينما المصرية، وأنه لم يمثل هذا المشهد من قبل: “مشهد صعب هصوره الأسبوع ده، في رأيي متعملش حاجة زيه في السينما المصرية قبل كده”.

وأكد الفنان محمد عادل إمام أن هدفه من تقديم فيلم “لص بغداد”، هو الظهور بشكل وتقديم لونٍ جديدٍ من الأكشن لم تعتد عليه السينما المصرية من قبل، مضيفا: “إن شاء الله هيعجبكم جدا”.

كما نشر الفنان أحمد العوضي صورة من كواليس فيلم “لص بغداد” للفنان محمد عادل إمام، أثنى خلال التعليق عليها على العلاقة الوطيدة التي تجمعهما، وكانت الصورة للفنان محمد إمام في أثناء تصوير الفيلم الجديد، والذي من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

وكتب العوضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “أنا أول مرة اشتغل مع محمد إمام ومتقابلناش قبل كده إلا مرة واحدة، بس الصراحة أنا مبسوط جدًا إني اتعرفت عليك على المستوى الشخصي وإني اشتغلت معاك، من أنضف الناس اللي ممكن البني آدم يقابلهم، الراجل عنده سلام نفسي صعب تلاقيه عند حد واجتهاد غير طبيعي في الشغل وحريص إن كل الناس اللي معاه يبقو كويسين”.

وأضاف العوضي: “استنوا فيلم لص بغداد واستنوا مشاهد أكشن هتعجبكم إن شاء الله لازم تعجبكم إحنا كسرنا اللوكيشن على بعض.. بحبك يا إيمو يا ابن الأصول”.