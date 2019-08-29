هند صبري أول فنانة عربية تفوز بجائزة starlight cinema award

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أعلنت مؤسسة الصحفيات الإيطاليات عن اختيارها الفنانة هند صبري من أجل الفوز بجائزة “starlight cinema award” لهذا العام 2019، وهو الاختيار الذي أرجعته المنظمة إلى موهبة الفنانة الشابة الكبيرة، بالإضافة إلى مسيرتها الفنية الرائعة، لتصبح الفنانة هند صبري، هي أول فنانة عربية تحصل على تلك الجائزة التي انطلقت خلال عام 201، وسوف يتم تسليمها الجائزة يوم 3 من شهر سبتمبر القادم في تمام الـ 6 مساءً.

وقد فاز بتلك الجائزة من قبل عدد كبير من النجوم العالم من بينهم النجم العالمي آل باتشينو، وسوف يفوز بتلك الجائزة لهذا العام 2019 الفنانة هند صبري كلاً من “Alfredo Castro, to Italian director Antonietta De Lillo and to ex Miss America Nina Davuluri, today a civil rights activist”.

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يجدر هنا الإشارة إلى أن الفنانة هند صبري تشارك خلال الوقت الراهن ضمن فعاليات “مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي”، المقام بدورته الـ٧٦ كعضو لجنة تحكيم لمسابقة العمل الأول التي تم استحداثها خلال الفترة السابقة.

وقد لفتت الفنانة الشابة هند صبري الأنظار بحفل افتتاح المهرجان بارتدائها ثوبا من تصميم “etro”، وستايلست ياسمين عيسى، وقد ارتدت الفنانة هند صبري مجوهرات من “بولجاري”، وحذاء من تصميم “روجر فيفر”، وماكياج لـ “ادريانا ماروزيلي وارماني بيوتي”، وتصفيف الشعر من قبل ادريانو ارجونديزو والحقيبة ل لوبوتان.

وتستمر الفنانة هند صبري خلال الفترة الراهنة بمشاهدة الأفلام المرشحة إلى القسم الذي تحكم فيه، حيث أكدت الفنانة هند صبري، خلال البيان الصادر عنها، أنها سوف تسعى لتكون خير سفيرة للفنانة، والمرأة العربية بمثل هذا المحفل العالمي.

وسوف تطير الفنانة هند صبري من فينيسيا إلى مدينة تورنتو الكندية من أجل المشاركة بالمهرجان السينمائي المصنف ضمن أكبر 5 مهرجانات في العالم، والعرض العالمي الأول لفيلمها التونسي “نورا تحلم”، الذي يعرض بالمسابقة الرسمية لقسم استكشاف، خلال الفترة من 5 إلى 15 من شهر سبتمبر القادم.

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