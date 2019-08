هند صبري أول فنانة عربية تفوز بجائزة starlight cinema award

وقد فاز بتلك الجائزة من قبل عدد كبير من النجوم العالم من بينهم النجم العالمي آل باتشينو، وسوف يفوز بتلك الجائزة لهذا العام 2019 الفنانة هند صبري كلاً من “Alfredo Castro, to Italian director Antonietta De Lillo and to ex Miss America Nina Davuluri, today a civil rights activist”.

