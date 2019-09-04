أول إجراء من الأعلى للإعلام بشأن حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

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أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدكتور عصام فرج، إن المجلس قد أقر لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بعد أن تم الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتابع الدكتور عصام فرج أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر مخاطبة السلطات المعنية بهذا الصدد، ما تم في حفل الفنان محمد رمضان الذي تم إقامة فعالياته في الساحل الشمالي، وكذلك سوف يتم مخاطبة نقابة المهن الموسيقية بالرغم من أنها الشاكي، والنظر بما سوف يأتي من المصنفات الفنية، من أجل بحث ما سوف يتم اتخاذه في هذا الأمر.

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وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم الأربعاء، أن الاجتماع القادم، سوف يناقش الترتيبات الخاصة بتراخيص الصحف، والمواقع الإلكترونية للصحف، وكذلك ما يخص بحقوق الملكية الفكرية، وحماية حقوقها.

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