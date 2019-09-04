أول إجراء من الأعلى للإعلام بشأن حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

4 سبتمبر، 2019
165
أول إجراء من الأعلى للإعلام بشأن حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي
أول إجراء من الأعلى للإعلام بشأن حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي
Advertisements

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدكتور عصام فرج، إن المجلس قد أقر لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بعد أن تم الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتابع الدكتور عصام فرج أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر مخاطبة السلطات المعنية بهذا الصدد، ما تم في حفل الفنان محمد رمضان الذي تم إقامة فعالياته في الساحل الشمالي، وكذلك سوف يتم مخاطبة نقابة المهن الموسيقية بالرغم من أنها الشاكي، والنظر بما سوف يأتي من المصنفات الفنية، من أجل بحث ما سوف يتم اتخاذه في هذا الأمر.

Advertisements

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم الأربعاء، أن الاجتماع القادم، سوف يناقش الترتيبات الخاصة بتراخيص الصحف، والمواقع الإلكترونية للصحف، وكذلك ما يخص بحقوق الملكية الفكرية، وحماية حقوقها.

أقرا المزيد الأعلى للإعلام يبدأ تطبيق الضوابط على برامج التليفزيون من غدًا الأحد

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

هند صبري أول فنانة عربية تفوز بجائزة starlight cinema award
29 أغسطس، 2019
269

هند صبري أول فنانة عربية تفوز بجائزة starlight cinema award

26 أغسطس، 2019
7

محمد إمام يكشف عن شخصيته في “لص بغداد”

تحركات جديدة ضد تامر أمين من نقابة الإعلاميين
26 أغسطس، 2019
260

تحركات جديدة من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

20 أغسطس، 2019
255

الجمعة.. محمد رمضان يحيي حفل في الساحل

19 أغسطس، 2019
256

أليسا تفاجئ جمهورها وتعلن اعتزالها الغناء

حكم نهائي ضد أحمد الفيشاوي بالحبس لمدة شهر.. تعرف على السبب
18 أغسطس، 2019
256

حكم نهائي ضد أحمد الفيشاوي بالحبس لمدة شهر.. تعرف على السبب

التذكرة بـ2000 جنيه.. 10 معلومات عن حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة
14 أغسطس، 2019
0

التذكرة بـ2000 جنيه.. 10 معلومات عن حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة

إليكم.. تفاصيل "رحلة الزمن الجميل" على مسرح القاهرة للعرائس وأسعار التذاكر
13 أغسطس، 2019
166

تفاصيل “رحلة الزمن الجميل” على مسرح القاهرة للعرائس وأسعار التذاكر

11 أغسطس، 2019
269

أفلام عيد الأضحى 2019 وأسعار التذاكر وأماكن السينمات

إليكم.. خريطة حفلات الفنانين بعيد الأضحى المبارك أبرزهم رامي صبري وحكيم
7 أغسطس، 2019
0

إليكم.. خريطة حفلات الفنانين بعيد الأضحى المبارك أبرزهم رامي صبري وحكيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق