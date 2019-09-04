رسميًا.. مصر تنضم للمنظمة الدولية لمنتجى البترول والغاز OLGP

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أعلنت المنظمة الدولية لمنتجى البترول والغازOLGP، أنه من اليوم الأربعاء، الموافق 4 أغسطس، فقد تم بشكل رسمي انضمام الهيئة المصرية العامة للبترول ضمن قائمة الأعضاء الجدد المنضمين، وذلك بعد إتمام إجراءات العضوية في المنظمة.

وتمثل هيئة البترول وفقا لما ذكرته المنظمة المهندس جمال فتحى مساعد رئيس الهيئة للسلامة والصحة المهنية.

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جدير بالذكر أن أعضاء المنظمة الدولية لمنتجى البترول والغازOLGP، بعد انضمام هيئة البترول المصرية، أصبح عدد أعضائها نحو 84 عضوا وينتج أعضاء المنظمة 40% من النفط والغاز في العالم، حيث يعمل الأعضاء في جميع المناطق المنتجة الأمريكتين ، أفريقيا ، أوروبا ، الشرق الأوسط ، بحر قزوين ، آسيا وأستراليا.

وتقوم المنظمة الدولية لمنتجى البترول والغازOLGP على خدمة اعضائها لتحسين السلامة والأداء البيئي والاجتماعي كنل تعمل كمنتدى فريد من نوعه يقوم فيه أعضائهة بتحديد وتبادل المعارف والممارسات الجيدة لتحقيق تحسينات في الصحة والسلامة والبيئة والأمن والمسؤولية الاجتماعية.

والعضوية التي تمتعت بها مصر أخيرًا تتيح لها العديد من المميزات منها:

إرساء الاطار العام والخطوط الارشادية لادارة نظم السلامه والصحة المهنية وحماية البيئة على مستوى الهيئه والشركات التابعة لها.

تطوير نظم إدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئه طبقا لاحدث المعايير العالمية المترتبة على مستوى كل من السلامة الشخصية personal safety وسلامة العملياتpersonal safety.

التسويق للهيئة على مستوى خريطة الاستثمار البترولى العالمية كونها عضو بمنظمة LOGP التي تضم كبرى الشركات العالمية مثل shell وBpوEni، هذا بالاضافة إلى العديد من المؤسسات الفنية الأخرى وتبادل الخبرات.