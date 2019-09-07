انقلبت سيارته.. إصابة حكيم في حادث سير بالسويس

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تعرض المطرب حكيم لحادث سير على طريق السويس، وأصيب بعدة جر ح وكدمات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الـ 7 من سبتمبر لعام 2019.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل حكيم إلى المستشفى السعودي الألماني، إثر انقلاب سيارته أكثر من مرة به، ويتلقى حكيم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة وسط اهتمام كبير ورعاية من أسرته ومساعده.

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يشار إلى أن المطرب حكيم أحيا حفلا غنائيا ضخما في فندق “توليب” ، يوم الخميس الـ22 من أغسطس الماضي، وشهد الحفل حضورا كبيرا من الجمهور، في حفل يعد هو الأكبر والأول في فندوق “توليب” بالساحل الشمالي.