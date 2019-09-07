انقلبت سيارته.. إصابة حكيم في حادث سير بالسويس

7 سبتمبر، 2019
169
Advertisements

تعرض المطرب حكيم لحادث سير على طريق السويس، وأصيب بعدة جر ح وكدمات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الـ 7 من سبتمبر لعام 2019.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل حكيم إلى المستشفى السعودي الألماني، إثر انقلاب سيارته أكثر من مرة به، ويتلقى حكيم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة وسط اهتمام كبير ورعاية من أسرته ومساعده.

Advertisements

يشار إلى أن المطرب حكيم أحيا حفلا غنائيا ضخما  في فندق “توليب” ، يوم الخميس الـ22 من أغسطس الماضي، وشهد الحفل حضورا كبيرا من الجمهور، في حفل يعد هو الأكبر والأول في فندوق “توليب” بالساحل الشمالي.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

تصريحات هامة من البترول بخصوص إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي

رسميًا.. مصر تنضم للمنظمة الدولية لمنتجى البترول والغاز OLGP

4 سبتمبر، 2019
أول إجراء من الأعلى للإعلام بشأن حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

أول إجراء من الأعلى للإعلام بشأن حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

4 سبتمبر، 2019
هند صبري أول فنانة عربية تفوز بجائزة starlight cinema award

هند صبري أول فنانة عربية تفوز بجائزة starlight cinema award

29 أغسطس، 2019

محمد إمام يكشف عن شخصيته في “لص بغداد”

26 أغسطس، 2019
تحركات جديدة ضد تامر أمين من نقابة الإعلاميين

تحركات جديدة من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

26 أغسطس، 2019

الجمعة.. محمد رمضان يحيي حفل في الساحل

20 أغسطس، 2019

أليسا تفاجئ جمهورها وتعلن اعتزالها الغناء

19 أغسطس، 2019
حكم نهائي ضد أحمد الفيشاوي بالحبس لمدة شهر.. تعرف على السبب

حكم نهائي ضد أحمد الفيشاوي بالحبس لمدة شهر.. تعرف على السبب

18 أغسطس، 2019
التذكرة بـ2000 جنيه.. 10 معلومات عن حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة

التذكرة بـ2000 جنيه.. 10 معلومات عن حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة

14 أغسطس، 2019
إليكم.. تفاصيل "رحلة الزمن الجميل" على مسرح القاهرة للعرائس وأسعار التذاكر

تفاصيل “رحلة الزمن الجميل” على مسرح القاهرة للعرائس وأسعار التذاكر

13 أغسطس، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق