نقابة الموسيقيين توضح حقيقة.. إصابة المطرب “حكيم” بحادث سير على طريق السويس

Advertisements

أعلنت نقابة الموسيقيين، عن نفيها للأنباء المتداولة بشأن تعرض المطرب “حكيم” لحادث سير، الذي وقع فجر اليوم السبت، على طريق السويس، نفت أيضاً نبأ نقل المطرب “حكيم” لأحد المستشفيات القائمة في محافظة القاهرة من أجل تلقي العلاج اللازم بعد تعرضه لحادث سير.

وقد أعلن طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة الموسيقين، خلال تصريحات صحفية له اليوم، إن كل ما نشر عن تعرض المطرب حكيم لحادث سير، تعد أنباء عارية تماما من الصحة، وأن ما حدث بالفعل هو أنه أثناء قيادة المطرب “حكيم” لسيارته على طريق السويس، قد وقع حادث سير لإحدى السيارات التي كانت تسير إلى جواره، وقد ظن البعض أن المطرب حكيم، هو من تعرض لحادث السير، وأكد مرتضى أن المطرب “حكيم”، بخير وبصحة جيدة.

Advertisements

وأشار طارق مرتضى إلى أن فور علم نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بنشر تلك الأخبار عن تعرض المطرب “حكيم”، لحادث سير على طريق السويس، قام بالاتصال معه فوراً من أجل الاطمئنان على صحته، وتبين حقيقة الأمر، ليتضح بعد هذا أن المطرق “حكيم”، بخير وبصحة جيدة، ولم يتعرض لأي حادث سير اليوم السبت.

كما أكد المطرب حكيم أنه بحالة صحية جيدة، وأن سيارته لم تصاب بحادث السير، الذي وقع منذ قليل على طريق السويس، وأكد أن الصور المتداولة الخاصة بسيارة منقلبة على طريق السويس، والتي قد تم تداولها عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قيل أنها تخص المطرب “حكيم” صور غير صحيحة.

وأكد حكيم أن تلك الصور لا تخص سيارته، وأوضح أن تلك السيارة كان تسير بجواره وقت وقوع الحادث على طريق السويس فجر اليوم السبت.

أقرا المزيد تفاصيل انتقام عامل بعد أن فصله صاحب محل أحذية في “ليلة العيد”