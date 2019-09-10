تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا بالإسكندرية الخميس المقبل

تامر عاشور
تامر عاشور
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يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفلًا غنائيًا يوم الخميس المقبل بأحد أندية مدينة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقدم “عاشور”، عددًا من أغنياته الشهيرة خلال الحفل، والتي من أبرزها أغنية افترقنا، أنا راجع، قولوله سماح، هاجي على نفسي، بيت كبير، أنا بستسلم، كلموها عني، قالولي نسيك، ذكريات كدابة، أنت اخترت، تسلم، بالإضافة لعدد من الأغنيات التي أصدرها حديثًا في ألبومه “أيام”.

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وكان الفنان تامر عاشور أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع شركة الإنتاج المملوكة لسارة الطباخ، لإدارة أعماله، وإنتاج ألبوماته القادمة.

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