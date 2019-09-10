فيديو: وفاء عامر تكشف تفاصيل أصعب موقف تعرضت له “علقة سخنة”

علقة سخنة تتعرض لها "وفاء عامر" تعلن عن كافة تفاصيلها مع إسعاد يونس
علقة سخنة تتعرض لها "وفاء عامر" تعلن عن كافة تفاصيلها مع إسعاد يونس
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تحدثت الفنانة وفاء عامر خلال استضافتها مع الإعلامية الشهيرة إسعاد يونس عبر برنامج “صاحبة السعادة”، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “dmc”، عن تعرضها لـ “علقة ساخنة” تلقتها من والدها.

وقد أعلنت الفناننة وفاء عامر أنها قد تعرضت لموقف، حيث تلقت “علقة سخنة” من والدها، حيث أعلنت أن والدها كان ينبه دائما عليهم أن المبيت خارج منزل  العائلة من المحظورات، وأشارت إلى أن والدها قد عاقبها بـ “علقة سخنة” بسبب تأخرها عن موعد رجوعها من المدرسة.

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وأضافت الفنانة وفاء عامر، عندما سألها والدها عن السبب بعد تأخيرها، قالت له، “إنها نسيت المصروف، وخجلت أن تطلب من زميلاتها فاضطرت إلى العودة للمنزل سيراً على قدمها”.

جاءت تلك التصريحات من الفنانة وفاء عامر أثناء استضافتها خلال برنامج “صاحبة السعادة” مع شقيقتها الفنانة أيتن عامر.

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وفاء عامر تحكي أشهر علقة خدتها بسبب التأخير برة البيت 😲 #صاحبة_السعادة

وفاء عامر تحكي أشهر علقة خدتها بسبب التأخير برة البيت 😲#صاحبة_السعادة

Posted by dmc TV on Monday, September 9, 2019

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