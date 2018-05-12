موعد عرض مسلسلات رمضان 2018 والقنوات الناقلة لها

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توقيت مسلسلات رمضان على جميع القنوات الفضائية، مواعيد مسلسلات رمضان 2018، تشهد الدراما في شهر رمضان حركة كبيرة وإنتاج غزير يتنافس فيه نجوم الوطن العربي، لجذب انتباه المشاهد وللحصول على أعلى نسبة مشاهدة.

ننشر الخريطة الكاملة لمواعيد عرض مسلسلات رمضان على جميع القنوات الفضائية، مسلسلات رمضان 2018 وتوقيت اعادة مسلسلات رمضان عبر موقع مصر 365 حيث أن جميع القنوات الفضائية وضعت خريطة العرض الخاصة بمسلسلات رمضان هذا العام، ومن أهم القنوات التي تسعى لاستقطاب أكبر عدد من المشاهدين خلال شهر رمضان، شبكة قنوات MBC، وقناة CBC، وقناة النهار، وقناة الحياة وقناة اون.

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وسوف تعرض المسلسلات في شهر رمضان المبارك لهذا العام 2018، على بعض القنوات الفضائية المختلفة نحو 27 مسلسلا وسوف نتعرف عليهم من خلال المقالة، وسوف نوافيكم بموعد عرض المسلسلات الرمضانية فور عرضها على الشاشات.

مسلسلات dmc

مسلسل بالحجم العائلي

بطولة: الفنان القدير يحيى الفخراني، والفنانة المتألقة ميرفت أمين، عمر حسن، يوسف سامي مغاوري، تأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول سفير سابق ترك عمله في السلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعما في إحدى القرى السياحية ويقوم بتحضير الوجبات للزبائن بنفسه.

مسلسل نسر الصعيد

بطولة: الفنان المتألق محمد رمضان، أحمد داود، وفاء عامر، حنان سليمان، تأليف الأستاذ محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث المسلسل حول الضابط الصعيدي “زين” والذي يعمل في القوات المسلحة، والمحبوب من الجميع في منطقته، وجدوا فيه قدوتهم، رجل متحمل للمسؤولية، وتتوالى الأحداث عندما يتم قرار نقله إلى سيناء لمحاربة الإرهاب.

مسلسل اختفاء

بطولة: نيللي كريم، هشام سليم، محمد ممدوح، بسمة، تأليف وإخراج أحمد مدحت وإنتاج “مجموعة العدل”.

تدور أحداث المسلسل حول دكتورة جامعة تعيش مع زوجها فى روسيا، لكن فجأة ومن دون مقدمات يختفي زوجها، لتبدأ هى رحلة البحث عنه، وتقرر العودة إلى مصر في لإستكمال رحلة بحثها، لكنها تفاجأ خلال رحلتها بالكثير من الأمور التي لم تكن تعرفها.

مسلسل أمر واقع

بطولة: كريم فهمي، نجلاء بدر، نبيل الحلفاوي، ريم مصطفى، من تأليف محمد رفعت وإخراج محمد أسامة.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الأكشن حول ضابط يعمل على مكافحة الإرهاب يتم تكليفه بمهمة هدفها إحباط عملية إرهابية قبل أن يتم تنفيذها.

مسلسل الرحلة 710

بطولة: أميرة العايدي، باسل خياط، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، تأليف نهور شيشكلي وإخراج حسام علي.

تدور أحداثه حول مجموعة أشخاص، قدر لهم أن يلتقوا على متن رحلة بالطائرة تحمل الرقم (710) القادمة من من بيروت متجهه إلى القاهرة، وركاب الرحلة ليسوا طبيعيين بل هم في الحقيقة يعانون من أمراض نفسية لكن بدرجات متفاوتة، حيث إن كل شخص منهم يخفي حقيقة مرضه ، ولكن تتلاقى خطوطهم وحكاياتهم ضمن حبكة بوليسية مشوقة.

مسلسل عوالم خفية

بطولة: الفنان القدير عادل إمام، رانيا فريد شوقي، فتحي عبد الوهاب، أحمد وفيق، تأليف أمين جمال وإخراج رامي إمام.

تدور احداث المسلسل حول كاتب صحفي وروائي شهير، مرتبط بعائلته جدا ويحب قضاء وقت طويل معهم، تقع في يد هذا الكاتب عدد من الوثائق المهمة والتي لها علاقة بخيانة وفساد العديد من المسؤولين في الدولة، مما يدفعه لنشر تلك الوثائق وهو ما يدخله في أزمات ومشاكل كبيرة، قد تعرض حياته وحياة أسرته للخطر.

مسلسل الوصية

بطولة: أكرم حسني، أحمد أمين، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، هشام عباس، سارة سلامة، تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي.

تدور أحداث المسلسل في إطار متصل منفصل بحيث يتناول موضوع كل حلقة بشكل كوميدي.

مسلسل طايع

بطولة: الفنان الوسيم عمرو يوسف، سهير المرشدي، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، تأليف محمد دياب وإخراج عمرو سلامة.

تدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكنه بالمصادفة يقع في العديد من المشاكل التى تورطه في تهريب الآثار، فما الذي سوف يحدث له خاصة أن أعز أصدقائه ضابط شرطة.

مسلسل رحيم

بطولة: ياسر جلال، محمد رياض، طارق عبدالعزيز، أحمد السقا، ومن تأليف محمد إسماعيل وإخراج محمد سلامة.

يرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري ينتج عنها تغييرات في طبيعة التركيبة الاجتماعية، نظرا لانتشار أفكار جديدة منها حب المال والسلطة.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية رجل أعمال يتاجر في جميع الأعمال غير المشبوهه مثل “السلاح والمخدرات والأدوية المغشوشة”، ويقوم بغسيل أمواله في بعض الأعمال الأخرى المصرح بها، يقع هذا الشخص في حب دكتورة جامعية، مما يقلب حياته وحياتها رأسا على عقب.

مسلسل ليالي أوجيني

بطولة: ظافر العابدين، أمينة خليل، سماء أبو اليزيد، ليلى عز العرب، تأليف إنجي القاسم وإخراج هاني خليفة.

تدور أحداثه حول إحدى الأميرات في فترة الأربعينات من القرن الماضي، تلك الحقبة الزمنية المميزة من تاريخ مصر بتواجد العديد من الجنسيات، حيث تحاول إثبات براءتها من جريمة قتل تُتهم فيها بقتل زوجها، ويحاول شقيقه مساعدتها في ذلك، وإذا بقصة حب تنشأ بينهما.

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مسلسلات MBC مصر

مسلسل سك على أخواتك

بطولة: علي ربيع، رانيا فتح الله، صلاح عبد الله، سلوى خطاب، سيناريو وحوار إياد شهاب، من إخراج وائل إحسان.

تدور أحداث هذا المسلسل حول شاب صعيدي يدعى سعادة يعمل ممرض بوحدة بيطرية بأحد محافظات الصعيد، يعرف أن والده على قيد الحياة ولديه شركات بالقاهرة، فيسافر إلى القاهرة، وهناك يدخل عالما جديدا عليه.

مسلسل قانون عمر

بطولة: حمادة هلال، حسن عبد الله، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول مهندس ميكانيكي يعمل في مركز صيانة سيارات، ويقع في حب ابنة صاحب مركز الصيانة، ثم يقع له حادث يقلب حياته رأسا على عقب.

مسلسل ممنوع الاقتراب أو التصوير

بطولة : زينة، فتحي عبد الوهاب، نسرين أمين، تأليف محمد الصفتي وإخراج زياد الوشاحي.

تدور الأحداث في إطار درامي مثير، حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع، لكن دائما ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.

مسلسل سلسال الدم

بطولة : عبلة كامل، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، أحمد سلامة، تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال.

مسلسل خفة يد

بطولة: بيومي فؤاد، محمد سلام، محمد ثروت، أيتن عامر، من تأليف تامر إبراهيم واخراج معتز التوني .

تدور القصة في إطار كوميدي، حول أحد ضباط الشرطة بيومي فؤاد، والذي يتولى مهمة مطاردة واعتقال المحتالين.

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مسلسلات ON E

مسلسل أهو ده اللي صار

بطولة: روبي، أحمد داوود، محمد فراج، سوسن بدر، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي خلال حقبة زمنية تصل إلى 100 عام، تقريبا ما بين (1918: 2018)، حول المعاناة التي تقابلها المرأة بصفة عامة، والصعيدية بصفة خاصة، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة.

لدينا أقوال أخرى

مسلسل بطولة : يسرا، نجلاء بدر، شيرين رضا، تأليف خالد أبو بكر وإخراج محمد علي.

تدور الأحداث حول مستشارة قانونية سابقة يتعرض ابنها لحادث يؤدي إلى وفاته، فيبدأ التحقيق في القضية وتتعرض المستشارة لعدد من المشكلات بسبب هذا الحادث، حتى يتم اتهامها بقتل ابنها، ثم يتم الحكم عليها بالإعدام، وتتوالى الأحداث في سبيل إثبات براءتها.

مسلسل أبو عمر المصري

بطولة: أحمد عز، أشرف زكي، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، المسلسل مأخوذ عن روايتين للكاتب الكبير عز الدين شكري فشير، وسيناريو مريم نعوم، وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور الأحداث حول شاب يعمل بالمحاماة يدافع عن المظلومين، ويتورط في جريمة قتل لأحد كبار ضباط الداخلية، ولا يجد أمامه سوى الهروب خارج مصر، ليحاول إثبات براءته والبحث عن القاتل الحقيقي، المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة تي فيجن لطارق الجنايني.

مسلسل رسائل

مسلسل بطولة: مي عز الدين، خالد سليم، سليمان عيد، أحمد سعيد عبدالغني، من إخراج إبراهيم فخر.

وتدور أحداثه حول الأسر المصرية التي تنتمي للطبقة المتوسطة التي تعيش تحت خط الفقر وتعاني كثيرا، من خلال فتاة تعيش مع والدها الذي يحال إلى المعاش، تحلم هذه الفتاة بأشياء تتحقق كما حلمت بها، منها أحلام تخص أقاربها وجيرانها، ومنها حلم شاهدت فيه والدها يعاني من مرض ويذهب للعلاج منه دون أن يخبرها.

مسلسل فوق السحاب

بطولة: هاني سلامة، ستيفاني صليبا، إبراهيم نصر، عفاف شعيب، من تأليف حسان دهشان واخراج رؤؤف عبد العزيز.

تدور أحداثه فى إطار من التشويق والأكشن حول شاب مصري نشأ فى حارة شعبية وتدفعه الظروف للسفر إلى روسيا للبحث عن عمل، وهناك يتعرف على طالب خليجي بموسكو، وينضما سويا إلى المافيا.

مسلسل أرض النفاق

بطولة: محمد هنيدي، هنا شيحة، سلوى محمد علي، دلال عبدالعزيز، المسلسل مأخوذ عن كتاب الأديب الراحل يوسف السباعي.

تدور الأحداث حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي اسمه مسعود، ذلك العامل كان دخله ضئيلا وحياته بائسة، ودوما يواجه خلافات مع زوجته الجميلة وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلا لبيع الكسكسي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور ماضي، الذي يقدم له أخلاقا للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاقا مستعارة للبيع.

مسلسل ضد مجهول

بطولة: غادة عبد الرازق، فراس سعيد، روجينا، حنان مطاوع، تأليف ايمن سلامة ومن إخراج طارق رفعت.

يدور المسلسل في إطار من الغموض والإثارة حول مهندسة ديكور تدعى ندى وصفي متزوجة ولديها ابنة، تحدث خلافات كبيرة بينها وبين زوجها الذي يعترض على عملها واهتمامها الزائد به وتأخرها كل يوم، وبعد ذلك يقوم بتخييرها بينه وبين عملها إلا أنها تختار عملها ويقوم بتطليقها ويحرمها من ابنتها الوحيدة، وتمر بحادث كبير يقلب حياتها رأسا على عقب، وتُقتل ابنتها بعد تعرضها للاغتصاب، وتقوم ندي بالبحث عن القاتل.