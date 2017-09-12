أرخص موديلات السيارات المستعملة فى الأسواق المصرية

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يتميز سوق السيارات في جمهورية مصر العربية، بارتفاع الأسعار المبالغ فيه خلال الأشهر الأخيرة، وخاصة بعد تطبيق قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، أمام سلة من العملات الأجنبية الأساسية، في الأشهر الأخيرة من عام المنقضي، وهو هو الأمر الذي أثر بشكل مباشر على أسعار السيارات في وتسبب في ارتفاعها ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية الدولار في البنوك الرسمية والخاصة والبنوك الأجنبية العاملة في مصر، مقابل سعر صرف الجنيه المصري، كما ارتفعت أسعار جمارك السيارات في مقابل ارتفاع سعر الدولار .

ونتيجة للارتفاع الجنوني في أسعار السيارات الجديدة في الأسواق في جمهورية مصر العربية ، اتجه الكثير من المصريين إلى سوق السيارات المستعملة ، طمعا في الحصول على سيارة تسهل عليه التنقل في مصر ، وآداء حاجياته اليومية دون معاناة مع وسائل المواصلات ، التي عادة ما تكون مزدحمة وتمثل معاناة يومية لا تنتهي في حياة المصريين .

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ولذلك فقد قررنا نحن فريق التحرير الخاص بموقع مصر 365 الإلكتروني ، أن نبحث عن أرخص السيارات المستعملة المتوفرة في السوق المصري ، ونقدمها لكم قرائنا الأعزاء في هذا التقرير المفصل ، عن أرخص السيارات المستعملة التي تباع في جمهورية مصر العربية للعام الحالي 2017 ، من جميع ماركات السيارات المشهورة من أكبر الشركات في العالم ، سواء السيارات الفرنسية أو الأمريكية واليابانية والكورية ، لجميع الموديلات ، ويتضمن التقرير أيضا أنواع السيارات اليدوية أو الأوتوماتيكية ، هذا ويتراوح سعر السيارات التي نبرزها في هذا التقرير ما بين ال85 ألف جنيه مصري ، و ال100 ألف جنيه مصري ، ومن الجدير بالذكر أن السيارات في هذا التقرير تبدأ سنة إنتاجها من عام 1999 وحتى عام 2008 .

سعر سيارة تويوتا كورولا إنتاج عام 1997 :

سعر سيارة تويوتا كورولا التي تم إنتاجها ونزولها إلى الأسواق العالمية في العام 1997 الماضي ، ويتراوح سعر هذه السيارة الآن وبعد مرور أكثر من 20 عاما على إنتاجها ، يتراوح سعرها ما بين مبلغ 75 ألف جنيه مصري ، و مبلغ 80 ألف جنيه مصري حسب بورصة السيارات.

سعر سيارة كيا سبكترا إنتاج عام 2003 :

سعر سيارة كيا سبكترا ، تلك السيارة التي أعلنت شركة كيا عن إنتاجها ومن ثم نزولها إلى الأسواق في العالم أجمع ، خلال العام 200ق الماضي ، كما أن هذه السيارة يتراوح سعرها هذه الأيام وفقا لبورصة السيارات ، وأسعار السيارات المستعملة في السوق المصري ، ما بين 80 ألف جنيه مصري إلى 85 ألف جنيه مصري تقريبا.

سعر سيارة هوندا سيفيك إنتاج عام 1999 :

سعر سيارة هوندا سيفيك التي تم إنتاجها ونزولها إلى الأسواق العالمية خلال العام 1999 الماضي ، وهذه السيارة يتراوح سعرها في السوق المصري تبعا لبورصة السيارات هذه الأيام ، ما بين 75 ألف جنيه مصري إلى 80 ألف جنيه مصري تقريبا.

سعر سيارة بريليانس جالينا إنتاج عام 2007 :

سعر سيارة بريليانس جالينا التي تم إنتاجها ونزولها إلى الأسواق العالمية في العام 2007 الماضي ، ويتراوح سعر هذه السيارة الآن وبعد مرور أكثر من 10 عاما على إنتاجها ، يتراوح سعرها ما بين مبلغ 105 ألف جنيه مصري ، و مبلغ 115 ألف جنيه مصري حسب بورصة السيارات.

سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر إنتاج عام 1999 :

سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر ، تلك السيارة التي أعلنت شركة ميتسوبيشي عن إنتاجها ومن ثم نزولها إلى الأسواق في العالم أجمع ، خلال العام 1999 الماضي ، كما أن هذه السيارة يتراوح سعرها هذه الأيام وفقا لبورصة السيارات ، وأسعار السيارات المستعملة في السوق المصري ، ما بين 80 ألف جنيه مصري إلى 90 ألف جنيه مصري تقريبا.

سعر سيارة بيجو 406 إنتاج عام 2000 :

سعر سيارة بيجو 406 التي تحتل المركز الرابع في قائمة أرخص السيارات المستعملة في السوق المصري ، وذلك وفقا لبورصة السيارات ، حيث أعلنت الشركة عن إنتاج اول سيارة بيجو 406 في عام 2000 الماضي ، ومع نزول السيارة إلى الاسواق حققت مبيعات كبيرة ، ويتراوح سعر السيارة الآن ما بين 90 ألف جنيه مصري ، إلى 95 ألف جنيه مصري تقريبا.

سعر سيارة دايو نوبيرا إنتاج عام 2002 :

سعر سيارة دايو نوبيرا التي تم إنتاجها ونزولها إلى الأسواق العالمية في العام 2002 الماضي ، ويتراوح سعر هذه السيارة الآن وبعد مرور أكثر من 15 عاما على إنتاجها ، يتراوح سعرها ما بين مبلغ 81 ألف جنيه مصري ، و مبلغ 86 ألف جنيه مصري حسب بورصة السيارات.

سعر سيارة هيونداى فيرنا إنتاج عام 2008 :

سعر سيارة هيونداى فيرنا ، تلك السيارة التي أعلنت شركة هيونداى عن إنتاجها ومن ثم نزولها إلى الأسواق في العالم أجمع ، خلال العام 2008 الماضي ، كما أن هذه السيارة يتراوح سعرها هذه الأيام وفقا لبورصة السيارات ، وأسعار السيارات المستعملة في السوق المصري ، ما بين 86 ألف جنيه مصري إلى 95 ألف جنيه مصري تقريبا.

سعر سيارة كيا سيفيا إنتاج عام 2001 :

سعر سيارة كيا سيفيا ، تلك السيارة التي أعلنت شركة كيا عن إنتاجها ومن ثم نزولها إلى الأسواق في العالم أجمع ، خلال العام 2001 الماضي ، كما أن هذه السيارة يتراوح سعرها هذه الأيام وفقا لبورصة السيارات ، وأسعار السيارات المستعملة في السوق المصري ، ما بين 80 ألف جنيه مصري إلى 85 ألف جنيه مصري تقريبا.

سعر سيارة سكودا أوكتافيا إنتاج عام 1998 :

سعر سيارة سكودا أوكتافيا التي تم إنتاجها ونزولها إلى الأسواق العالمية خلال العام 1998 الماضي ، وهذه السيارة يتراوح سعرها في السوق المصري تبعا لبورصة السيارات هذه الأيام ، ما بين 95 ألف جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه مصري تقريبا.