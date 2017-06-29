تعرف على أفضل 10 نصائح لتقليل استهلاك الوقود في السيارة

Advertisements

أعلنت الحكومة المصرية بدء تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار البنزين والسولار والوقود والمحروقات بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، في إطار سعي الحكومة إلى تقليل النفقات وتوفير النفقات بالموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى الإصلاح الإقتصادي التي تسعى الحكومة إلى تطبيقه في إطار مدة زمنية محددة .

ارتفع سعر البنزين والسولار والمحروقات بوجه عام فى مصر بنسبة وصلت إلى أكثر من 40% مقارنة بالسعر القديم لهذه الأنواع طبقًا للخطة الموضوعة بشأن تخفيض الدعم على العديد من السلع بالموازنة العامة للدولة، وقد تقرر بدء تنفيذ قرار الزيادة على الأسعار بداية من يوم الخميس الموافق 29/6/2017.

Advertisements

يترتب على ارتفاع سعر المحروقات والمواد البترولية ارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات بالإضافة إلى أسعار وسائل النقل والمواصلات في جميع أنحاء البلاد، وبناءًا على هذا نقدم لكم من خلال موقعنا “مصر 365” أفضل الطرق والنصائح التي من خلالها يمكن للسائقين التقليل من نفقات المواد البترولية المستخدمة عن طريق تقليل نسبة استهلاك البنزين للسيارات بجميع المناطق والمحافظات: