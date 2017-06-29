تعرف على أفضل 10 نصائح لتقليل استهلاك الوقود في السيارة

أعلنت الحكومة المصرية بدء تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار البنزين والسولار والوقود والمحروقات بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، في إطار سعي الحكومة إلى تقليل النفقات وتوفير النفقات بالموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى الإصلاح الإقتصادي التي تسعى الحكومة إلى تطبيقه في إطار مدة زمنية محددة .
ارتفع سعر البنزين والسولار والمحروقات بوجه عام فى مصر بنسبة وصلت إلى أكثر من 40% مقارنة بالسعر القديم لهذه الأنواع طبقًا للخطة الموضوعة بشأن تخفيض الدعم على العديد من السلع بالموازنة العامة للدولة، وقد تقرر بدء تنفيذ قرار الزيادة على الأسعار بداية من يوم الخميس الموافق 29/6/2017.
يترتب على ارتفاع سعر المحروقات والمواد البترولية ارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات بالإضافة إلى أسعار وسائل النقل والمواصلات في جميع أنحاء البلاد، وبناءًا على هذا نقدم لكم من خلال موقعنا “مصر 365” أفضل الطرق والنصائح التي من خلالها يمكن للسائقين التقليل من نفقات المواد البترولية المستخدمة عن طريق تقليل نسبة استهلاك البنزين للسيارات بجميع المناطق والمحافظات:
- تعد السرعة المثالية للسير بالسيارة، هي التي تتراوح ما بين 60 إلى 100 كيلو متر، فيجب المحافظة على هذه السرعة في طرقات وشوارع مصر حتي يتم توفير أكبر قدر من البنزين.
- من الأشياء التي تعمل على زيادة معدل استهلاك البنزين في السيارة، هى زيادة الوزن والأحمال بداخل السيارة أو على السطح الخارجي لها “فى حالة وجوده”، وعليه فيجب تقليل الأحمال أثناء عملية القيادة قدر المستطاع.
- التكييف يعد أحد الأشياء الهامة والضرورية وخاصة مع فصل الصيف، ونظرًا لارتفاع الحرارة خلال ساعات النهار يسعى الجميع إلى تشغيل تكييف السيارة أثناء عملية القيادة من أجل تلطيف الجو، ولكن هناك بعض الأساليب التي تمكن من استخدام التكييف وتقليل استهلاكه للبنزين أثناء القيادة، ومنها أن يبدأ قائد المركبة بفتح النوافذ والسير لمدة قليلة بالسيارة، حتى يتمكن من طرد الهواء الساخن منه، ثم يقوم بغلق النوافذ وتشغيل التكييف.
- يرغب الكثيرين في القيادة بسرعة عالية، وخاصة عشاق المغامرة أثناء القيادة، ولهذه الفئة انصحهم بأن يقوموا بتشكيل المكيف بالسيارة بديلاً عن فتح النوافذ، ويرجع هذا لأنه في حالة فتح نوافذ السيارة يؤثر ضغط الهواء عليها ويترتب عليه زيادة استهلاك البنزين.
- من الأشياء التي يتوجب الانتباه إليها هو كيفية التعامل مع موتور السيارة بشكل صحيح أثناء تقليل السرعة، فيفضل أن يترك الحرية للموتور أن يقلل حركته بنفسه، ثم يقوم قائد السيارة بعد ذلك بالضغط على الفرامل.
- أثناء قيادة السيارة يواجه القائد بعض الطرق المرتفعة والتي تحتاج من السيارة جهد أكبر للصعود عليها، وفى هذه الحالة يفضل أن يترك للسيارة حرية أخذ الغيار الخاص بها بشكل طبيعي وانسيابي وبدون أي عجلة من القائد حتى تتوازن عملية القيادة على هذه الطرق بشكل سليم.
- يعد الهبوط من على بعض الطرق المرتفعة أحد المواقف التي تواجه قائد السيارة، وعليه يجب أن تترك السيارة حرية النزول تدريجيا وكل ما على القائد هو الضغط على الفرامل.
- فى حالة الوقوف بسبب إشارة المرور أو الانتظار في الطريق العام لأي سبب خاص يفضل إطفاء محرك السيارة، وذلك بسبب أن معدل استهلاك السيارة أثناء عملية الوقوف يعد أكبر من استهلاكها أثناء سيرها، وخاصة لو كان المكيف يعمل في هذا التوقيت ايضًا.
- لكي يقوم قائد السيارة بتقليل نفقات البنزين وتقليل الاستهلاك، يجب عليه الحرص دائمًا على متابعة ضبط الهواء في الإطارات.
- الحرص على إجراء صيانة دورية على كلاً من الموتور أو الفلتر أو خزان البنزين، والتأكد من عدم وجود أي ترسبات بداخلهم، يقلل من معدل الاستهلاك ويرفع من مستوى أداء السيارة.
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